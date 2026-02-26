Aprenda as estações hídricas antes de visitar o Pantanal ( O ciclo das águas dita a experiência do e define a melhor época para a observação da fauna silvestre no bioma (Foto: Felipe Castellari/Caiman))

Um dos biomas mais emblemáticos do Brasil e um dos destinos de natureza mais cobiçados do mundo, o Pantanal é uma região que precisa de cuidado na época da organização da viagem. Em cada estação, o viajante vai encontrar um cenário completamente diferente, tudo depende do ciclo de avanço e recuo as águas. Mesmo com a temperatura se mantendo na casa dos 27ºC na média anual, as variações de umidade e chuva dividem o calendário turístico em quatro estações hídricas distintas, alterando drasticamente a paisagem e o comportamento da fauna.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Exposição Ònà Irin Caminho de Ferro, de Nádia Taquary, é prorrogada até abril de 2026, em São Paulo

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Compreender esse ciclo é fundamental para que as expectativas do turista estejam alinhadas com o que a natureza tem a oferecer em cada época do ano”, destaca Lucas Ribeiro, fundador do PlanetaEXO.

Estação Chuvosa (novembro e dezembro)

Com a planície alagada, o período é considerado de excelência para a observação de aves (Foto: VisitMS)

Marca o início do ciclo das águas. As chuvas começam a preencher a planície, trazendo um alívio após o período de seca e trazendo o verde de volta para a vegetação. É uma fase de transição, na qual a navegação começa a ser retomada em algumas áreas e os animais passam a se dispersar à medida que a água se espalha pelo território. Araras e cegonhas são frequentemente avistados, mas os avistamentos de mamíferos são menos frequentes.

Estação Cheia (dezembro a março)

Na cheia, grande parte das áreas terrestres fica submersa e passeios fluviais se tornam uma ótima forma de explorar a região (Foto: Divulgacão)

Nesse período, o Pantanal se transforma em um imenso espelho d’água. Grande parte das áreas terrestres fica submersa, tornando os passeios de barco e a canoagem as principais formas de exploração. É a época de excelência para a observação de aves, sendo possível contemplar grandes revoadas de espécies como o tuiuiú, araras e garças. A paisagem exuberante e alagada oferece cenários únicos para a contemplação e a fotografia.

LEIA TAMBÉM: Nova hospedagem aeroportuária garante conforto em Belo Horizonte

Estação Intermediária ou Vazante (abril a junho)

Quando as chuvas cessam a fauna passa a se concentrar nas margens de rios e lagoas em busca de alimento (Foto: Divulgacão)

As chuvas cessam e as águas começam a recuar lentamente. Esse é um período de grande atividade ecológica, pois os peixes ficam retidos em pequenas lagoas, atraindo uma imensa quantidade de aves e jacarés em busca de alimento. O acesso terrestre começa a ser restabelecido, permitindo aos viajantes uma combinação equilibrada entre safáris em veículos 4×4 e passeios fluviais.

Estação Seca (julho a outubro)

A escassez hídrica torna a estação seca a época de ouro para avistar grandes mamíferos, como a onça-pintada (Foto: Divulgacão)

LEIA TAMBÉM: Trancoso recebe o 12º Festival Música entre os dias 11 e 14 de março

É considerada a época de ouro para a observação de grandes mamíferos, especialmente a onça-pintada. Com a escassez hídrica, a fauna se concentra nas margens dos rios e nos poucos poços de água remanescentes, facilitando significativamente a visualização. O mês de agosto ganha destaque por oferecer temperaturas amenas, céu limpo e probabilidade quase nula de chuva. No Pantanal Norte (Mato Grosso), a observação embarcada de felinos atinge o seu pico nessa fase. Já no Pantanal Sul (Mato Grosso do Sul), as fazendas e refúgios ecológicos oferecem safáris terrestres com grande taxa de sucesso no avistamento.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo