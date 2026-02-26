Razões para ir além de Natal e explorar Tibau do Sul ((Foto: Divulgação))

A pouco mais de uma hora de Natal, o Rio Grande do Norte revela um de seus refúgios mais versáteis: Tibau do Sul. Conhecido internacionalmente por abrigar a badalada Praia da Pipa, o município vai muito além do agito cosmopolita, equilibrando a herança da pesca artesanal com uma infraestrutura turística que figura entre as melhores do Nordeste.

Seja para um roteiro de “bate e volta” ou para uma estada prolongada, explorar Tibau do Sul é mergulhar na essência do litoral potiguar. Confira experiências para compreender por que este destino continua a surpreender viajantes do mundo todo.

O contraste da Praia da Pipa e a paz do Santuário Ecológico

Pipa dispensa apresentações. Suas falésias avermelhadas contrastando com o azul do mar formam um dos cartões-postais mais icônicos do Brasil. Mas para quem busca uma conexão profunda com a natureza, o Santuário Ecológico é parada obrigatória. A reserva preserva trechos de Mata Atlântica e oferece trilhas que levam a mirantes estratégicos, permitindo observar a biodiversidade local longe do burburinho da vila.

A serenidade da Lagoa de Guaraíras

Se o mar de Pipa é movimento, a Lagoa de Guaraíras é o espelho da tranquilidade. Ideal para quem viaja em busca de desaceleração, o local é perfeito para passeios de barco ao entardecer ou para observar a rotina dos pescadores locais. O ambiente convida a um piquenique à beira d’água, onde o silêncio é interrompido apenas pelo som da vegetação nativa.

Emoção nas Dunas: o clássico passeio de buggy

Como em quase todo o Rio Grande do Norte, o buggy é o transporte oficial da aventura. Em Tibau do Sul, os passeios pelas dunas levam o turista a trechos mais isolados e praias desertas, inacessíveis por veículos convencionais. É a dose de adrenalina necessária para equilibrar o roteiro, proporcionando vistas panorâmicas de tirar o fôlego.

Navegando entre Golfinhos e Manguezais

O complexo hídrico da região permite cerca de 10 km de navegação. Os passeios de barco ou lancha, que partem da Praia da Pipa ou da Lagoa, percorrem pontos como as praias do Giz e do Madeiro. O grande destaque fica para a fauna: é comum ser acompanhado por golfinhos durante o trajeto e avistar garças brancas e azuis que habitam os manguezais, ecossistema vital para a manutenção da vida marinha local.

Do surfe ao romance: Praia do Amor e Giz

A geografia de Tibau do Sul permite que cada praia tenha sua própria personalidade. A Praia do Amor, famosa por seu formato que lembra um coração visto do alto, é o reduto dos surfistas devido às suas ondas consistentes. Já a Praia do Giz oferece uma atmosfera mais intimista e romântica. Para quem busca relaxamento absoluto, as piscinas naturais de Sibaúma são a escolha certa.

Praia do Madeiro: observação e pé na areia

Considerada por muitos uma das praias mais bonitas do país, a Praia do Madeiro combina águas mornas e uma extensa faixa de areia. Além de ser um excelente ponto para iniciantes no surfe, a praia é um importante local de observação de tartarugas marinhas. Dependendo da época do ano, é possível testemunhar a riqueza da fauna marinha em um ambiente preservado e acolhedor.

Ao terminar o passeio, a sugestão é descansar em Natal no conforto de um hotel exclusivo à beira-mar, como o Vogal Luxury Beach Hotel & SPA, que fica na Praia de Ponta Negra.

