Temporada de Butterbeer: Universal celebra a icônica bebida de Harry Potter com novidades nos parques (Os fãs podem celebrar a Temporada da Butterbeer dentro do The Wizarding World of Harry Potter no Universal Studios Hollywood, e nas três áreas temáticas do The Wizarding World of Harry Potter no Universal Orlando (Foto: Divulgação))

Se existe um sabor capaz de transportar instantaneamente os fãs para o universo de Harry Potter, esse sabor é o da Butterbeer (a famosa Cerveja Amanteigada). Para celebrar esse ícone da cultura pop, os complexos da Universal Destinations & Experiences dão início à “Temporada de Butterbeer”, transformando as áreas temáticas de The Wizarding World of Harry Potter ao redor do mundo em um verdadeiro banquete para os “potterheads”.

A celebração já tem data marcada nos calendários globais. De 1º de março a 31 de maio, os parques de Orlando, Hollywood e Pequim mergulham na temática, enquanto o Universal Studios Japan reserva o período de 1º de abril a 17 de maio para suas festividades. O grande diferencial deste ano reside nas estreias gastronômicas que prometem surpreender até os paladares mais acostumados. Nos Estados Unidos, o destaque absoluto é a chegada do Waffle de Butterbeer, uma opção que eleva o sabor de caramelo e biscoito amanteigado ao status de refeição. Já nos parques da Ásia, a aposta é a sofisticação do Butterbeer Cream Puff, uma versão recheada inspirada na confeitaria clássica.

A Temporada de Butterbeer também marcará a estreia das trufas e de macarons com sabor de Butterbeerno Universal Orlando, que serão oferecidos o ano todo na loja de confeitaria K. Rammelle em The Wizarding World of Harry Potter Ministry of Magic, no Universal Epic Universe.

Mesmo com as novidades, as versões consagradas que fizeram a fama do destino continuam como protagonistas do roteiro. Os visitantes podem alternar entre a Butterbeer gelada, a versão frozen para os dias de sol ou a opção quente, ideal para o clima de inverno. Para garantir que ninguém fique de fora da experiência, a Universal mantém a oferta da bebida na versão zero lactose, além de derivados como sorvetes e o tradicional picolé Ice Lolly.

A temporada é a oportunidade ideal de garantir itens colecionáveis que circulam apenas neste período. Vale lembrar que, em Orlando, a imersão pode ser feita tanto no Beco Diagonal quanto em Hogsmeade, permitindo que o viajante explore diferentes cenários do mundo bruxo enquanto desfruta das novidades. Mais do que uma simples oferta de cardápio, a temporada reforça o compromisso da Universal em manter a narrativa de Harry Potter viva e em constante evolução para o seu público.

