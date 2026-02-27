Festa da Penha: 3ª maior festa mariana do Brasil acontece no Espírito Santo

O Espírito Santo se prepara para receber um mar de fiéis e visitantes entre os dias 5 e 13 de abril, quando Vila Velha se transforma no palco da Festa de Nossa Senhora da Penha. Considerada a terceira maior celebração mariana do Brasil, a festa não é apenas um evento religioso, mas uma experiência cultural profunda que une o cenário histórico do Convento da Penha um dos santuários mais antigos do país à energia vibrante do Parque da Prainha. Este ano, o evento celebra 455 anos de devoção à padroeira capixaba com o tema “Fazei de nós instrumentos da paz”, em uma homenagem especial aos 800 anos do legado de São Francisco de Assis.
Para quem visita a cidade nesse período, a programação é intensa e diversificada, ocupando tanto o alto do morro quanto as ruas de Vila Velha e Vitória. São mais de 40 missas e 14 romarias que colorem a cidade com diferentes perfis de peregrinação. Um dos momentos mais emocionantes para é a Romaria dos Homens, que chega a reunir mais de um milhão de pessoas em um trajeto noturno de fé, e a Romaria das Mulheres, que acontece no domingo, dia 12, trazendo uma leveza e colorido únicos ao evento. Além das celebrações litúrgicas, a música ganha destaque com shows de artistas renomados como Eliana Ribeiro e Thiago Brado, que encerram as noites no Parque da Prainha.
A programação do Oitavário começa no dia 5 de abril, Domingo de Páscoa, com missas na Capela do Convento e celebração de abertura no Campinho. Durante a semana, ocorrem missas diárias pela manhã, momentos devocionais à tarde e atividades específicas, como a Romaria dos Militares e a bênção para casais, na sexta-feira, com o padre Anderson Gomes, no Parque da Prainha. No sábado, 11 de abril, será realizada a Romaria dos Homens, com missa de envio na Catedral de Vitória e celebração de encerramento no Parque da Prainha. No domingo, 12 de abril, estão previstas a Remaria, a Romaria das Mulheres e show da cantora Eliana Ribeiro.
O ápice da festa ocorre no Dia da Padroeira, 13 de abril. Desde a madrugada, a cidade pulsa com missas ininterruptas e romarias de ciclistas e conguistas, preservando a tradição dos grupos de congo que são a alma da cultura capixaba. Após a celebração final, haverá show de Thiago Brado.
É a oportunidade perfeita de aliar turismo religioso à gastronomia local e às belezas naturais do litoral capixaba, vivenciando um evento que, em sua última edição, atraiu quase 3 milhões de pessoas. A despedida da imagem da padroeira e a bênção final no portão do Convento da Penha encerram a jornada.
