Festa da Penha: 3ª maior festa mariana do Brasil acontece no Espírito Santo (A festa celebra 455 anos de devoção a Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. (Foto: Divulgação))

O Espírito Santo se prepara para receber um mar de fiéis e visitantes entre os dias 5 e 13 de abril, quando Vila Velha se transforma no palco da Festa de Nossa Senhora da Penha. Considerada a terceira maior celebração mariana do Brasil, a festa não é apenas um evento religioso, mas uma experiência cultural profunda que une o cenário histórico do Convento da Penha um dos santuários mais antigos do país à energia vibrante do Parque da Prainha. Este ano, o evento celebra 455 anos de devoção à padroeira capixaba com o tema “Fazei de nós instrumentos da paz”, em uma homenagem especial aos 800 anos do legado de São Francisco de Assis.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Turismo gastronômico em Minas Gerais: Tiradentes encanta pela história e pela comida

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para quem visita a cidade nesse período, a programação é intensa e diversificada, ocupando tanto o alto do morro quanto as ruas de Vila Velha e Vitória. São mais de 40 missas e 14 romarias que colorem a cidade com diferentes perfis de peregrinação. Um dos momentos mais emocionantes para é a Romaria dos Homens, que chega a reunir mais de um milhão de pessoas em um trajeto noturno de fé, e a Romaria das Mulheres, que acontece no domingo, dia 12, trazendo uma leveza e colorido únicos ao evento. Além das celebrações litúrgicas, a música ganha destaque com shows de artistas renomados como Eliana Ribeiro e Thiago Brado, que encerram as noites no Parque da Prainha.

A programação do Oitavário começa no dia 5 de abril, Domingo de Páscoa, com missas na Capela do Convento e celebração de abertura no Campinho. Durante a semana, ocorrem missas diárias pela manhã, momentos devocionais à tarde e atividades específicas, como a Romaria dos Militares e a bênção para casais, na sexta-feira, com o padre Anderson Gomes, no Parque da Prainha. No sábado, 11 de abril, será realizada a Romaria dos Homens, com missa de envio na Catedral de Vitória e celebração de encerramento no Parque da Prainha. No domingo, 12 de abril, estão previstas a Remaria, a Romaria das Mulheres e show da cantora Eliana Ribeiro.

O ápice da festa ocorre no Dia da Padroeira, 13 de abril. Desde a madrugada, a cidade pulsa com missas ininterruptas e romarias de ciclistas e conguistas, preservando a tradição dos grupos de congo que são a alma da cultura capixaba. Após a celebração final, haverá show de Thiago Brado.

LEIA TAMBÉM: Razões para ir além de Natal e explorar Tibau do Sul

É a oportunidade perfeita de aliar turismo religioso à gastronomia local e às belezas naturais do litoral capixaba, vivenciando um evento que, em sua última edição, atraiu quase 3 milhões de pessoas. A despedida da imagem da padroeira e a bênção final no portão do Convento da Penha encerram a jornada.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo