Quando a mentira vira atrativo turístico

Essa semana, estive em trabalho de campo na região de Carajás, no estado do Pará, atuando em alguns municípios, entre eles Curionópolis, onde participamos da organização da Câmara Empresarial de Turismo – CETUC, na estrutura da Associação Comercial do Município.

A Câmara Empresarial é uma governança composta por representantes da cadeia produtiva do turismo local, de uma empresa de mineração, que atua na região, conta com a parceria do Sebrae/PA Regional Parauapebas e tem a finalidade de identificar potencialidades locais, avaliar caminhos, incentivar novos empreendimentos e ampliar as possibilidades para o aumento de fluxo turístico no município, por meio de ações estratégicas que fomentem a diversificação da economia da cidade.

Neste sentido, a Câmara Empresarial, identificou, entre tantos atributos, a rica possibilidade de lançarem mão do distrito de Serra Pelada, que nos anos 80 foi palco da maior movimentação garimpeira até hoje já vista no Brasil.

Após aproximadamente dois anos de trabalhos de gabinete, com o apoio da comunidade de Serra Pelada, o Sebrae executou uma série de ações formativas e estratégicas de estruturação de destino, que hoje possibilitaram pisarmos mais uma vez por lá, para testarmos cinco novas experiências que potencializam a força do turismo de Curionópolis.

O Sebrae nos apresentou o roteiro denominado o Novo Ouro de Serra Pelada, que já gera oportunidades, já está rodando, como dizemos na prática e que passa mais uma vez, pelo crivo agora da Câmara Empresarial de Turismo da Associação Comercial de Curionópolis.

O Novo Ouro de Serra Pelada, apresenta cinco experiências bastante criativas, simples e que despertam a curiosidade dos visitantes, uma vez que utilizam os atributos históricos, os personagens locais do período do garimpo, a natureza e a simpatia dos condutores turísticos locais, que aliam poesia e conhecimento para o guiamento dos grupos que ali visitam.

Do Novo Ouro de Serra Pelada, o ponto de partida é o Pau da Mentira, exatamente do lado do Restaurante de Dona Maria, uma empresária, viúva de um garimpeiro já falecido e que ocupou com seu estabelecimento, um dos lugares mais curiosos de Serra Pelada.

D. Maria e o Pau da Mentira

Dona Maria, Luiz Barbudo e o Pau da Mentira (Foto: Ubiraney Silva)

Por ali, o turista tem a oportunidade de ouvir Mentiras Legítimas do Pau da Mentira pela voz de dois antigos garimpeiros, que serão escalados para este receptivo.

Como era um dia de testagem, quem nos contou a primeira mentira, foi a própria Dona Maria, que relatou ter um cachorro, que foi amarrado no tronco do Pau da Mentira. Sem concordar com aquilo, o cachorro mordia recorrentemente a árvore e foram tantas mordidas, que o cachorro endoidou. O curioso, é que todos observaram, que a árvore também endoidou e no ano seguinte na mesma árvore, brotavam jaca, melão, abóbora e outras especiarias, confirmando a loucura

O bom, é que se o turista quiser, ele também poderá contar a sua mentira!

Bordado na janela

Fotos: Ubiraney SIlva

Dali, fomos conhecer uma loja de artesãs bordadeiras, com uma produção belíssima e depois, Dona Cleusa e seu grupo de bordadeiras com uma visita bastante colorida à Casa do Bordado na Janela, uma ideia bastante interessante, que incentiva a produção artesanal com motivos históricos do distrito ricamente bordados em peças variadas e que cria a autonomia das vendas para as artesãs, as quais tem tido bons resultados em suas vendas.

Para chegarmos na Casa do Bordado na Janela, percorremos um trajeto pequeno partindo do Pau da Mentira, passando pela Rua do Encanto, um caminho que impressiona pela presença de um casario remanescente da época do garimpo e que está prestes a ganhar elementos de urbanização pelas mãos dos jovens do distrito, que pretendem somar forças para consolidar mais este atrativo para o local.

A renovação do Hotel Serra Pelada

Foto: Dennilson335

Outro ponto, o antigo Hotel Serra Pelada, remanescente da época do garimpo, que agora revitalizado surge como museu orgânico e oferece a experiência da hospedagem com os elementos e características da época do garimpo!

Ali, o hóspede recebe o kit contendo Sabão, toalha, papel higiênico, lençol e se não tiver levado, o hóspede ganha ainda uma rede garimpeira para sua acomodação.

No que diz respeito ao museu orgânico, exposições sobre personalidades de Serra Pelada ficam expostas no hall de entrada, dotadas de uma tecnologia inovadora, onde por meio de um aplicativo específico de realidade projetada aumentada, desenvolvida por uma juventude comprometida com a tecnologia em Parauapebas, ao apontar a câmera do celular para a imagem, aquela personagem ganha vida e o usuário tem a oportunidade de ver e ouvir o relato de vida da própria pessoa registrada.

Foto: Dennilson335

Em outro ambiente, a Sala das Memórias Zé Branquinho, com a obra e os registros em áudio e vídeo de Zé Branquinho, uma figura das mais emblemáticas de Serra Pelada. No passado garimpeiro, Zé Branquinho dedicou boa parte de sua vida registrando em áudio e vídeo, partes importantíssimas do quotidiano de Serra Pelada e que ficam agora, disponíveis para conhecimento dos visitantes.

Vista da Cava de Serra Pelada

Caminho da Cava (Fotos: Ubiraney Silva)

Outro atrativo bastante emblemático, foi contemplar a vista da Cava de Serra Pelada. Hoje, sinalizado e estruturado como atrativo, a aproximação com o lago que se formou na antiga cava é algo que impressiona, porque mostra a dimensão do buraco escavado a mão pelos mais de 30 mil garimpeiros que trabalharam ali e está defronte à enorme montanha que surgiu ao fundo, com os rejeitos que eram tirados para a exploração da época.

Realmente, um local impressionante e que ainda carrega a energia e a potência da coragem desbravadora dos homens que foram do Brasil inteiro, tentar a vida por lá.

Memorial Curió

Fotos: Ubiraney Silva

O último atrativo visitado, foi o Memorial Curió, instalado na propriedade que foi do Major Curió, ou melhor, Sebastião Curió Rodrigues de Moura, o grande comandante do distrito na época áurea do garimpo.

Major Curió comandou Serra Pelada, com pulso e voz firmes. Não brincava em serviço e conhecer o espaço que foi a sua propriedade, de fato, é uma sensação bastante curiosa, pela energia e pelos relatos das passagens históricas que envolvem este nome!

Hoje, a visita é feita ao Memorial Curió, com aproximação deste personagem marcante do distrito e o local ainda oferece hospedagem para aqueles que se interessarem. Por ser uma propriedade bem grande, o equipamento ainda oferece espaços de lazer e entretenimento, com destaque para o poço da fogueira, onde uma rodada de causos e prosas pode ser feita, com contadores de causos locais interagindo com visitantes, hóspedes e turistas. No fim das contas, o que se percebe é que Serra Pelada aprendeu a transformar memória em experiência e história em oportunidade.

O que antes eram apenas lembrança de um ciclo econômico intenso e, por vezes, doloroso, agora ganha nova leitura pelas mãos da própria comunidade, que decide narrar seu passado com criatividade, afeto e estratégia.

No fim das contas…

Quando a mentira vira atrativo turístico, ela deixa de ser engano para se tornar ferramenta de encantamento, uma licença poética que aproxima visitantes e moradores, quebra o gelo e abre espaço para que outras verdades, mais profundas e humanas, venham à tona.

É a prova de que o turismo, quando bem conduzido, não apaga o passado, mas o ressignifica. Um trabalho gratificante que presenciamos ali.

Serra Pelada não vende fantasia vazia; vende identidade, pertencimento e a coragem de olhar para a própria história sem medo.

Entre o Pau da Mentira, o bordado que narra memórias, o hotel que preserva o clima do garimpo, a tecnologia que dá voz aos personagens e a vista monumental da cava, constrói-se um roteiro que alia simplicidade e inovação.

O novo ouro não está mais no fundo da terra, mas na capacidade de organizar governança, fortalecer empreendedores locais e transformar narrativa em desenvolvimento econômico. E talvez seja essa a maior descoberta, criar ambientes para a comunidade assumir o protagonismo da sua história, até a mentira contada à sombra de uma árvore pode se tornar verdadeiramente valiosa.

Eu já tive a sorte de vivenciar estas experiências e você, gostaria de conhecer? Ficam aqui dois contatos de receptivos que poderão de ajudar. São eles a RB Viagens 9491662724 – @robertabolzani e a Day Viagens 94 984283075 – @day_viagens.

Não perca tempo, ligue rápido e vá experimentar a história recente do Brasil.

Até a próxima.

