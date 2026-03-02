Belo Horizonte recebe Cidade Junina para comemoração de 5 anos (Há cinco anos, a Cidade Junina surgia como um projeto inovador em Belo Horizonte, propondo um novo formato de festival junino na capital. (Foto: BS Fotografias))

A Cidade Junina, um dos maiores eventos juninos da capital mineira, chega a sua edição comemorativa de 5 anos em 2026. A festa apresenta o tema “5 estrelas da alegria, 5 anos de história, infinitos encontros” e terá início no dia 23 de maio, se estendendo até o dia 04 de julho, totalizando 7 finais de semana de Cidade Junina. A pré-venda oficial dos ingressos começa no dia 10 de março.

O festival recria o clima de uma festa em cidade de interior, com o espaço cenográfico contando com ruas, praças, igrejinha, roda-gigante, brincadeiras e muita gastronomia típica. A programação é pensada para toda família, sendo um evento para todas as idades.

O mote oficial da edição comemorativa é um chamado ao coração, inspirado no clássico cancioneiro junino: “Olha para o céu meu amor”. O convite dialoga com o tema das cinco estrelas, propondo para o público que olhe para o alto e se deixe encantar pela magia da festa sob o céu de Belo Horizonte.

Pluralidade musical e Cidadezinha

A Cidade Junina prepara uma curadoria musical diversa, reunindo diferentes gêneros e estilos que dialogam com públicos de todas as idades. Os artistas que subirão aos palcos nesta edição comemorativa serão anunciados em breve.

A edição contará também com a Cidadezinha, um dos pilares do projeto, que amplia a experiência da Cidade Junina para além dos shows noturnos. O espaço reúne programação cultural voltada para famílias, casais e para todos que desejam vivenciar a tradição junina.

Entre as atrações estão apresentações de quadrilhas profissionais e artistas locais, contação de histórias, oficinas, gincanas, brincadeiras tradicionais, espaços cenográficos interativos e a roda-gigante.

Ingressos

Estão abertas a fase de pré-cadastro para interessados em condições exclusivas e prioritárias para a compra de ingressos. É possível realizar o cadastro pelo site oficial do evento. A pré-venda começará no dia 10 de março, com duração de 48h.

