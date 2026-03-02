ONU Turismo abre inscrições para o prêmio “Melhores Vilas Turísticas” (Vila Antônio Prado, no Rio Grande do Sul, que integrou a lista das 50 Melhores Vilas Turísticas de 2025 (Foto: Prefeitura de Antônio Prado/Divulgação) )

Iniciado em 2021, o prêmio “Melhores Vilas Turísticas” da ONU Turismo busca atuar como um braço estratégico para o desenvolvimento regional, criando bases de sustentabilidade e governança para destinos rurais. Desde sua criação, o programa já recebeu mais de 1000 candidaturas de 100 países, reunindo atualmente 319 destinos rurais em todo o mundo, incluindo mais de 230 vilas reconhecidas como Melhores Vilas Turísticas e 83 participando do Programa de Aperfeiçoamento, representando um total de 65 países em cinco regiões do mundo: África, Américas, Ásia-Pacífico, Europa e Oriente Médio.

O cronograma oficial para 2026 estabelece que as Administrações Nacionais de Turismo (ANTs) no Brasil representada pelo Ministério do Turismo submetam até oito vilas candidatas. O prazo para submissão desses dossiês técnicos encerra-se em 9 de junho de 2026, com o anúncio das selecionadas previsto para o terceiro trimestre, durante um evento oficial da ONU Turismo. A avaliação fica a cargo de um Conselho Consultivo independente, composto por especialistas globais que analisam o desempenho dos destinos com base em critérios que abrangem sustentabilidade, governança, patrimônio cultural e natural, infraestrutura e bem-estar da comunidade.

Do ponto de vista operacional, o programa estrutura-se para atender diferentes estágios de maturidade dos destinos. Enquanto a chancela principal reconhece vilas com alto índice de desempenho em sustentabilidade econômica, social e ambiental, o Programa de Aperfeiçoamento atua na ponta da capacitação. Este componente oferece suporte técnico direcionado para localidades que, embora possuam potencial competitivo, ainda necessitam sanar lacunas de infraestrutura ou governança para atingir os padrões internacionais.

Ao integrar a Rede das Melhores Vilas Turísticas, o destino passa a figurar em uma vitrine global de boas práticas, favorecendo o compartilhamento de conhecimento e o fomento de parcerias entre pares. A iniciativa busca, fundamentalmente, alinhar o turismo rural aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), transformando o setor em um catalisador de prosperidade e resiliência comunitária.

A Secretária-Geral da ONU Turismo, Shaikha Al Nuwais, afirma: O turismo é comprovadamente um fator de transformação para as comunidades rurais. E com a nossa seleção das Melhores Vilas Turísticas, estamos destacando os melhores exemplos, onde ele mantém as tradições vivas, apoia os pequenos negócios e preserva a natureza. Agora, queremos expandir nossa rede e oferecer aos turistas ainda mais oportunidades de desfrutar de experiências autênticas que realmente fazem a diferença durante a viagem.

Brasil entre os 50+

No ano de 2025, o município de Antônio Prado, na Serra Gaúcha (RS), foi reconhecido como uma das melhores vilas turísticas do mundo pelo selo “Best Tourism Villages”. Com suas ruas charmosas e hospitalidade acolhedora, Antônio Prado ostenta o título de maior acervo arquitetônico da imigração italiana no Brasil, com 47 edificações tombadas como patrimônio histórico. Mas a tradição vai muito além das fachadas: a cidade respira cultura e oferece experiências autênticas, como a Noite Italiana, uma das maiores festas de gastronomia típica do país, e a Fenamassa, o Festival Nacional da Massa, que, no próximo mês novembro, deve atrair mais de 50 mil visitantes.

Esta é a segunda vez que o Brasil se destaca na seleta lista de melhores vilas turísticas da ONU Turismo. Em 2021, Testo Alto, em Pomerode (SC), colocou o país no mapa do segmento. A localidade é um reduto da cultura pomerana no Brasil, famosa por suas casas em estilo enxaimel, a preservação do dialeto germânico e das tradições dos imigrantes.

Com uma forte aposta no cicloturismo, que permite aos visitantes explorarem as paisagens bucólicas de bicicleta, e no turismo de experiência, que convida a vivenciar a rotina da comunidade, Testo Alto se tornou um exemplo de como a preservação cultural pode gerar desenvolvimento sustentável.

