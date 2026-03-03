15ª edição do Troféu Fornecedor Destaque da Hotelaria foi um sucesso (Maarten van Sluys e Equipe Wyndham Hotéis & Resorts (Foto: Divulgação/ Revista Hotéis) )

A entrega da premiação aos Melhores Fornecedores da Hotelaria de 2025 entrou para a história como uma das mais marcantes já realizadas. A cerimônia aconteceu na última sexta-feira (27 de fevereiro), no moderno Centro de Convenções do Wyndham São Paulo Ibirapuera Convention Plaza Hotel, com seus 539 apartamentos e suítes e localização premium, onde nós, convidados de outras partes do país ficamos hospedados. O evento reuniu grande parte dos expoentes da hotelaria nacional através das presenças de CEOs de redes nacionais e internacionais em operação no Brasil, VPs, diretores, gestores com alto poder de decisão, líderes de entidades do setor e autoridades públicas.

A enquete eletrônica que definiu os vencedores teve início no dia 9 de novembro passado, data em que se comemora o Dia Nacional do Hoteleiro, e foi encerrada à meia-noite do dia 31 de janeiro deste ano.

Como funciona o processo de votação

A 15ª edição bateu o recorde anterior ao validar 5.417 votos, superando assim os 5.308 votos válidos registrados em 2024. O sistema desenvolvido especialmente para este fim recebeu votos provenientes de todas as regiões do Brasil, evidenciando o forte engajamento de fornecedores e da hotelaria como um todo. O recorde de votos foi atribuído à intensa mobilização promovida pelos próprios fornecedores e redes hoteleiras e das entidades representativas que apoiam o troféu (citadas abaixo aqui na coluna) que também se mobilizaram muito para que seus associados votassem. Nesta edição do prêmio, destacou-se também a crescente e efetiva participação da hotelaria independente, equilibrando a tradicional força das grandes redes e resorts.

Como reforço para garantir a lisura e a segurança do escrutínio, nesta edição foi incorporado um sistema seguro do Google com auxílio da I.A. que exigiu a validação de um cadastro prévio, com envio de link exclusivo para validação no e-mail informado e controles específicos para impedir votos de robôs ou em massa de um mesmo eleitor.

Para validar o procedimento foi necessário votar em pelo menos uma das 37 categorias listadas além de indicar a Marca Mais Lembrada para concluir o processo categoria que foi a mais votada nesta edição. A média ficou em cerca de seis categorias votadas por participante embora muitos gestores tenham votado em todas. A segunda categoria mais votada foi a de Colchões, seguida por Amenidades e Enxoval de Cama e Banho. Já categorias mais técnicas, como Fabricante de Móveis Planejados e Marcenaria Sob Medida, Comunicação Visual, Revestimentos de Decoração, Acessórios para Banheiros e Metais e Louças Sanitárias, registraram menor volume de votos por envolverem um público mais específico.

Para conhecer a lista completa das 38 categorias e respectivas empresas agraciadas na 15ª Edição do Troféu FORNECEDOR DESTAQUE DA HOTELARIA 2025 acesse o site da Revista Hotéis, baixe o aplicativo e assista à premiação na íntegra (1 hora e 52 minutos) através do canal do YouTube > Revista Hotéis TV Hotéis.

Reconhecimento da Wyndham Hotels & Resorts

A Wyndham Hotels & Resorts registrou expressivo crescimento na reta final da votação e conquistou, após uma acirrada disputa, pela primeira vez, o troféu como a Melhor Rede Hoteleira no Relacionamento com Fornecedores. Importante ressaltar que esta categoria totaliza a votação feita pelos próprios fornecedores que neste caso são os que decidem a rede a ser condecorada. Coube a mim a honrosa atribuição de ser o paraninfo da premiação da Wyndham, subindo ao palco e oficializar a entrega do troféu nas mãos de seus destacados executivos presentes: Hiram Della Croce (Diretor Regional Brasil, Bolívia, Chile e Perú), Maria Carolina Pinheiro (Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios para América Latina), Luciana Kuzuhara (Gerente Senior de Desenvolvimento), Ilka Padula (Diretora de Vendas Globais América Latina), Geniane Tonoli (Diretora de Design & Construção América Latina), Laura Beatriz Nogueira (Analista Jurídico América Latina) e Isabela Vitória dos Santos (Assistente Administrativo Wyndham Hotels).

Foto: Divulgação

Noite de gala da hotelaria brasileira

A festa de gala, cuja montagem ficou a cargo da empresa parceira R1 Eventos, que aconteceu no foyer e no salão Gaivota juntamente com as premiações, teve início com um concorrido coquetel que contou com variadas opções de frios diversos preparados pela equipe do Chef Fábio Santos do Hotel Wyndham São Paulo Ibirapuera, atualmente gerenciado brilhantemente por João Paulo Andrade, a frente de uma numerosa equipe.

Todas as etapas da confraternização incluindo também o saboroso jantar, foram harmonizadas com vinhos premiados fornecidos pela Casa Valduga. Como opção os convidados também tiveram a água Acquíssima com e sem gás, chopp de vinho Haller, cerveja Ecobier e suco de laranja natural da Citro Cardilli. Os belos arranjos florais que enfeitaram as mesas e o palco foram fornecidos pela Giuliana Flores.

Origem da premiação suas categorias

A definição das categorias da premiação segue critério adotado desde a primeira edição em 2010: Identificar quais produtos e serviços são essenciais para que um hotel entre em operação ou renove suas instalações e serviços prestados. Na assertiva visão de Edgar Oliveira fundador da REVISTA HOTÉIS, em 2002 faltava no segmento uma forma de homenagear e valorizar os fornecedores da hotelaria nacional.

Através desta iniciativa todos nós da equipe da Revista Hotéis angariamos muito respeito e reconhecimento do mercado hoteleiro pois somos os únicos que cultivamos o elo de ligação de quem fornece e quem deseja adquirir bens duráveis e serviços para o setor, pontua o atuante Diretor Editorial da Revista Hotéis (Editora Ejota) – Edgar J. Oliveira – mineiro de Santo Antônio do Monte, que escreveu história em São Paulo ao conceber e fazer acontecer com determinação e resiliência únicas, no início dos anos 2.000, o surgimento da revista impressa inicialmente chamada ConstruFlats & Hotéis que focava no boom dos investimentos hoteleiros em conjunção com a inúmeros projetos da construção civil voltados para o mercado de flats que se multiplicavam naquela época. Poucos anos depois a publicação foi rebatizada como Revista Hotéis que está em sua edição 274 impressa ininterruptamente e única do segmento certificada como revista neutra de carbono.

Cabe destacar que a premiação Fornecedores do Ano veem evoluindo ano após ano, atenta a evolução tecnológica, acompanhando tendências e novas formas de agregar valor as experiências dos hóspedes. Este ano, além das 37 categorias já existentes, incluímos a categoria de Empresa de Soluções em Inteligência Artificial voltada ao setor hoteleiro, refletindo o crescimento desse segmento destaca Edgar Oliveira.

Composição do conselho consultivo

O Conselho Consultivo que ajuda na condução dos processos do Oscar da Hotelaria conta com renomados profissionais do setor, entre eles: Roland de Bonadona (Consultor e ex-CEO da rede Accor nas Américas), Carlos Bernardo (VP de Operações Hotéis Premium Midscale e Econômicos Accor Brasil), Lara Teixeira (SVP Design, Technical Services PME Accor Américas), Regina Segui (Gerente Supply Chain Grupo Wish), Paulo Mélega (VP de Operações Átrio Hotel Management), Mark Campbell (VP Produtos e Serviços Técnicos Atlantica), Geniane Tonoli (Project Director, Design and Construction Latin America and The Caribbean Wyndham), Lúcia Leite (Multiproperty Purchasing Manager Renaissance São Paulo e Marriott Executive Apartments SP) e Cristiano Pereira (Gerente Nacional Suprimentos Hotéis Deville). As Gerentes do FOHB Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, Priscila Bibiano e Ana Paula Rodrigues, que possuem muita experiência na promoção da Rodada de Negócios da entidade entre gestores hoteleiros e fornecedores, também seguem no Conselho Consultivo reforçando assim ainda mais credibilidade e importância como mais criteriosa homenagem da hotelaria brasileira aos seus tantos valorosos fornecedores.

Homenagem às entidades apoiadoras

Além da entrega dos troféus aos vencedores das 38 categorias, a cerimônia também prestou homenagens ao hotel anfitrião e às entidades que apoiaram a premiação: FBHA (Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação), FOHB (Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil), ABIH NACIONAL (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis), RESORTS BRASIL, ABIMAD (Associação Brasileira das Indústrias de Móveis de Alta Decoração), ADIT BRASIL (Associação Para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil), ABRACHOR/ACOHR BRASIL (Associação/Academia Brasileira dos Compradores para Hotéis e Restaurantes) e SINDAL (Sindicato da Indústria de equipamentos, produtos e serviços para cozinhas profissionais do Estado de São Paulo).

Patrocinadores do evento

Wyndham São Paulo Ibirapuera Convention Hotel, Tera Hotéis (administradora do empreendimento), Equipotel, CNC Sesc Senac, Bidfood, Alaska Seafood e Unilever Pro.

Berna Alimentos, Citro Cardilli, Ecobier Premium Bier, Giuliana Flores e Famiglia Valduga Co.

Sozinhos é possível andarmos rápido, mas somente unidos conseguimos chegar longe Essa máxima se aplica também a todos nós da hotelaria que, para que entreguemos experiências verdadeiramente únicas aos nossos clientes, precisamos reconhecer e valorizar nossa rede de fornecedores e parceiros.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

