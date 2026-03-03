Destinos favoritos e gastos de brasileiros no exterior

Gastos de brasileiros no exterior revelam um perfil de viajante cada vez mais conectado, atento a experiências gastronômicas e preocupado com eficiência financeira durante as viagens internacionais. É o que mostra um levantamento da fintech Nomad, que analisou dados de transações feitas por brasileiros entre dezembro e janeiro, período considerado alta temporada para o turismo internacional.
O estudo identificou os cinco destinos mais populares entre os clientes da empresa Estados Unidos, França, Itália, Japão e Argentina e cruzou dois indicadores principais: volume financeiro total e frequência de transações. A análise revela padrões claros de comportamento, indicando que os viajantes brasileiros buscam equilibrar compras de maior valor com gastos cotidianos mais estratégicos.
Apple lidera gastos de brasileiros no exterior
Entre as marcas que concentram o maior volume financeiro nas viagens internacionais, a Apple aparece como destaque. A empresa lidera o ranking de gastos em três dos cinco destinos analisados Estados Unidos, Itália e Japão.
Na França, a companhia ocupa a segunda posição, atrás apenas da Disneyland Paris, superando tradicionais redes varejistas europeias. A exceção é a Argentina, onde os gastos se concentram em experiências gastronômicas e não em eletrônicos.
Estados Unidos: consumo em varejo e parques
Nos Estados Unidos, o padrão de consumo combina tecnologia, compras em grandes redes e entretenimento. A Walmart e a Ross Stores aparecem entre os maiores volumes financeiros, refletindo a busca por preços competitivos.
Já em frequência de uso do cartão, o destaque é o Walt Disney World. Uma vez dentro dos parques, os visitantes realizam diversas pequenas compras ao longo do dia. O New York City Subway também aparece entre as transações mais recorrentes, indicando preferência por transporte público.
Europa: mobilidade lidera a rotina
Na Europa, especialmente na França e Itália, a mobilidade urbana domina o ranking de frequência de transações. Em Paris, o sistema de transporte RATP lidera o número de pagamentos. Em Roma e Milão, o padrão se repete com as operadoras ATAC e ATM Milano.
No volume financeiro, o destaque italiano vai para a loja de departamentos La Rinascente, enquanto na França as tradicionais Galeries Lafayette aparecem entre os principais destinos de compra.
Japão: tecnologia e conveniência
O Japão apresenta um contraste marcante entre compras de alto valor e gastos cotidianos econômicos. No volume financeiro, destacam-se a Apple e redes varejistas como a Don Quijote.
Já na rotina de consumo, as chamadas konbinis lojas de conveniência japonesas dominam o ranking de frequência, com destaque para 7Eleven, FamilyMart e Lawson.
Argentina: turismo gastronômico
Entre os destinos analisados, a Argentina apresenta o comportamento mais singular. Em vez de eletrônicos ou varejo, os gastos se concentram na gastronomia. O restaurante Don Julio lidera o ranking de volume financeiro entre os brasileiros, evidenciando o peso da experiência gastronômica na viagem. Supermercados da rede Carrefour também aparecem com destaque, indicando compras de vinhos e produtos locais.
Já no dia a dia, os turistas priorizam gastos menores em redes como Open25, além de fast food como McDonald’s e transporte público pelo Subte de Buenos Aires.
O levantamento indica que, independentemente do destino, o turista brasileiro tende a equilibrar gastos cotidianos com experiências ou compras de maior valor, reforçando uma estratégia cada vez mais consciente de consumo em viagens internacionais.
