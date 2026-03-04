Países que exigem cautela e quais são referência em inclusão no Turismo LGBTQIA+ - (crédito: Uai Turismo)

Países que exigem cautela e quais são referência em inclusão no Turismo LGBTQIA+ (Nem todos os destinos são seguros e acolhedores, e para quem planeja uma viagem internacional com respeito e inclusão precisa, antes de tudo, saber quais países exigem atenção redobrada, e quais são referências em diversidade no turismo. (Foto: Freepik))

Viajar pelo mundo em busca de experiências marcantes é o desejo de todo turista. No entanto, para a comunidade LGBTQIA+, o planejamento vai muito além da escolha do hotel ou do roteiro gastronômico. A aventura traz consigo a necessidade vital de se informar sobre direitos, segurança e o contexto cultural dos países escolhidos. Afinal, o turismo deve ser sinônimo de liberdade, e não de receio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Destinos favoritos e gastos de brasileiros no exterior

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nem todos os países são acolhedores. Enquanto alguns destinos se tornaram referências globais em diversidade, outros ainda aplicam leis severas que criminalizam a orientação sexual ou a expressão de gênero. Marco Lisboa, CEO e fundador da 365 Fun Fest, rede de franquias de viagens voltada para o público LGBTQIA+, listou os pontos de atenção e as boas notícias para quem está com as malas quase prontas.

Atenção redobrada

Existem nações onde a legislação impõe riscos reais. Países como Egito, Irã e Arábia Saudita possuem interpretações de leis locais que podem punir relações entre pessoas do mesmo sexo com prisão ou penas ainda mais graves.

“Apesar de ser um país riquíssimo em história e pontos turísticos, a legislação e o contexto social do Egito impõe riscos reais, que vão desde abordagens policiais até prisões baseadas em leis vagas de moralidade. Não é um país que recomendamos visitação, pois entendemos que o turismo precisa ser sinônimo de experiência positiva, nunca de medo ou censura”, alerta Marco Lisboa.

Locais com forte perseguição institucional, como Somália, Uganda e Iêmen, também entram na lista de alerta máximo. Mesmo em destinos onde não há previsão de pena de morte, a ausência de leis antidiscriminação pode transformar uma viagem de férias em uma situação de vulnerabilidade.

LEIA TAMBÉM: Viagens de trem e de navio se tornam tendência no turismo de luxo

Referências em inclusão

Por outro lado, o mundo oferece destinos que não apenas respeitam, mas celebram a diversidade. Países com infraestrutura sólida e leis que garantem direitos civis são o porto seguro para quem busca lazer e cultura com tranquilidade.

De acordo com o especialista, os destinos que figuram no topo dos índices de segurança são: Malta, Espanha, Portugal, Islândia, Alemanha, Noruega, Holanda e Bélgica na Europa e Canadá e Puerto Vallarta (México) nas Américas.

Esses locais combinam programações culturais específicas para o público LGBTQIA+ com uma aceitação pública ampla, permitindo que o turista desfrute do destino em sua plenitude.

LEIA TAMBÉM: Rimas, ruas e roteiros: o Hip Hop como novo atrativo turístico

Viagem tranquila

Para garantir que a única surpresa da viagem seja a beleza do lugar, o planejamento atento é a melhor ferramenta.

Consulte índices de direitos humanos: Sites internacionais atualizam constantemente o “mapa da diversidade” global. Verifique a legislação local: O que é garantido no Brasil pode ser crime em outro território. Busque especialistas: Agentes de viagem focados no público LGBTQIA+ possuem o know-how necessário para evitar ciladas e indicar os melhores estabelecimentos “friendly”.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo