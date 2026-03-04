Cancelamento de voos para o Oriente Médio com os recentes conflitos - (crédito: Uai Turismo)

Com a proporção dos conflitos envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, o tráfego aéreo internacional tem sofrido reflexos diretos. Países do Oriente Médio estão operando com espaço aéreo fechado ou sob restrições, enquanto companhias aéreas anunciam cancelamento, remarcações e políticas especiais para passageiros impactados.

Confira as principais medidas anunciadas pelas companhias aéreas (atualizado para dia 04/03):

Status Detalhado por Companhia Aérea

Companhia Aérea Status Atual dos Voos Rotas Afetadas e Prazos Política de Remarcação/Reembolso Fonte da Informação Emirates Maioria suspensa Voos de/para Dubai (DXB) suspensos até 04/03 às 23h59. Operações limitadas de repatriação. Remarcação para viagens até 20/03. Reembolso para bilhetes com viagem até 10/03. Site Oficial Emirates Qatar Airways Totalmente suspensa Todos os voos de/para Doha (DOH) suspensos. Próxima atualização em 04/03 às 09h (Doha). Remarcação gratuita ou reembolso para viagens entre 28/02 e 10/03. Site Oficial Qatar Airways Etihad Airways Maioria suspensa Voos comerciais de/para Abu Dhabi (AUH) suspensos até 05/03 às 14h. Operações limitadas de repatriação. Remarcação gratuita para voos até 31/03 (para bilhetes emitidos até 28/02 com viagem até 10/03). Reembolso para voos até 10/03. Site Oficial Etihad Turkish Airlines Suspensão extensa Voos para Irã, Iraque, Jordânia, Líbano, Síria e outros destinos do Golfo suspensos até 06/03 (Irã até 12/03). Detalhes devem ser verificados diretamente com a companhia. Fontes de Notícias Lufthansa Group Suspensão extensa Voos para Tel Aviv, Beirute, Amã, Teerã e outros suspensos até 08/03. Voos para Dubai até 04/03. Informações devem ser consultadas nos canais do grupo. Fontes de Notícias (Site inacessível) Air France-KLM Suspensão extensa KLM: Voos para Tel Aviv (toda a temporada de inverno), Dammam, Dubai e Riad suspensos até 05/03. Air France: Voos para Tel Aviv, Beirute, Dubai e Riad suspensos até 05/03. KLM: Remarcação para nova data de partida até 20/03. Voucher ou reembolso disponíveis. Site Oficial KLM / Fontes de Notícias British Airways Suspensão parcial Voos para Abu Dhabi, Amã, Bahrein, Doha, Dubai e Tel Aviv cancelados. Flexibilidade para remarcação até 15/03. Remarcação gratuita para viajar até 29/03. Reembolso total para viagens até 08/03. Site Oficial British Airways Delta Air Lines Suspensão parcial Voos de/para Tel Aviv (TLV) impactados de 28/02 a 31/03. Remarcação sem diferença de tarifa para viajar até 28/02/2027. Reembolso disponível. Site Oficial Delta American Airlines Suspensão parcial Voos de/para Abu Dhabi, Amã, Bahrein, Doha, Dubai e Larnaca impactados de 28/02 a 15/03. Remarcação para viajar entre 28/02 e 29/03. Reembolso disponível. Site Oficial American Airlines Ethiopian Airlines Suspensão parcial Voos para Amã, Tel Aviv, Dammam e Beirute cancelados em 28/02. Outras rotas podem ser afetadas. Consultar diretamente com a companhia. Fontes de Notícias (Site inacessível) LATAM / Azul Impacto indireto Não possuem voos diretos para a região, mas passageiros em conexão são afetados. Passageiros têm direito a reacomodação ou reembolso integral, conforme legislação brasileira. N/A Copa Airlines Sem impacto direto Não opera voos para a região do conflito. N/A N/A *Com informações da Biosfera Copastur.

No caso de viagens organizadas por agências, é fundamental que os passageiros mantenham comunicação constante com a empresa gestora. Além disso, é importante que o viajante fique atento aos seus direitos em caso de cancelamento ou suspensão dos voos:

Reembolso integral (tarifas + taxas);

Remarcação sem custo adicional;

Assistência material, como alimentação, hospedagem e comunicação;

Reacomodação em outra companhia aérea, quando aplicável.

Alerta do Itamaraty

A Agência Brasil informa que o Ministério das Relações Exteriores (MRE) emitiu um alerta consular orientando brasileiros a evitarem viagens a onze países do Oriente Médio. Além de Irã e Israel, a recomendação do Itamaraty é que os cidadãos brasileiros não se desloquem para: Catar; Kuwait; Emirados Árabes Unidos; Bahrein; Jordânia; Iraque; Líbano; Palestina; e Síria.

Para os brasileiros que já estão nesses países, a orientação é redobrar a atenção e cumprir rigorosamente as instruções das autoridades locais.

Além disso, devem evitar multidões e protestos; acompanhar canais oficiais das embaixadas brasileiras; monitorar a imprensa local; e verificar se documentos de viagem têm pelo menos seis meses de validade. Caso cidadãos brasileiros nesses onze países tenham algum problema, o Ministério das Relações Exteriores recomenda entrar em contato com as representações consulares na região.

