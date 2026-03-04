Cancelamento de voos para o Oriente Médio com os recentes conflitos

Com a proporção dos conflitos envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, o tráfego aéreo internacional tem sofrido reflexos diretos. Países do Oriente Médio estão operando com espaço aéreo fechado ou sob restrições, enquanto companhias aéreas anunciam cancelamento, remarcações e políticas especiais para passageiros impactados.
Confira as principais medidas anunciadas pelas companhias aéreas (atualizado para dia 04/03):
Status Detalhado por Companhia Aérea
|Companhia Aérea
|Status Atual dos Voos
|Rotas Afetadas e Prazos
|Política de Remarcação/Reembolso
|Fonte da Informação
|Emirates
|Maioria suspensa
|Voos de/para Dubai (DXB) suspensos até 04/03 às 23h59. Operações limitadas de repatriação.
|Remarcação para viagens até 20/03. Reembolso para bilhetes com viagem até 10/03.
|Site Oficial Emirates
|Qatar Airways
|Totalmente suspensa
|Todos os voos de/para Doha (DOH) suspensos. Próxima atualização em 04/03 às 09h (Doha).
|Remarcação gratuita ou reembolso para viagens entre 28/02 e 10/03.
|Site Oficial Qatar Airways
|Etihad Airways
|Maioria suspensa
|Voos comerciais de/para Abu Dhabi (AUH) suspensos até 05/03 às 14h. Operações limitadas de repatriação.
|Remarcação gratuita para voos até 31/03 (para bilhetes emitidos até 28/02 com viagem até 10/03). Reembolso para voos até 10/03.
|Site Oficial Etihad
|Turkish Airlines
|Suspensão extensa
|Voos para Irã, Iraque, Jordânia, Líbano, Síria e outros destinos do Golfo suspensos até 06/03 (Irã até 12/03).
|Detalhes devem ser verificados diretamente com a companhia.
|Fontes de Notícias
|Lufthansa Group
|Suspensão extensa
|Voos para Tel Aviv, Beirute, Amã, Teerã e outros suspensos até 08/03. Voos para Dubai até 04/03.
|Informações devem ser consultadas nos canais do grupo.
|Fontes de Notícias (Site inacessível)
|Air France-KLM
|Suspensão extensa
|KLM: Voos para Tel Aviv (toda a temporada de inverno), Dammam, Dubai e Riad suspensos até 05/03. Air France: Voos para Tel Aviv, Beirute, Dubai e Riad suspensos até 05/03.
|KLM: Remarcação para nova data de partida até 20/03. Voucher ou reembolso disponíveis.
|Site Oficial KLM / Fontes de Notícias
|British Airways
|Suspensão parcial
|Voos para Abu Dhabi, Amã, Bahrein, Doha, Dubai e Tel Aviv cancelados. Flexibilidade para remarcação até 15/03.
|Remarcação gratuita para viajar até 29/03. Reembolso total para viagens até 08/03.
|Site Oficial British Airways
|Delta Air Lines
|Suspensão parcial
|Voos de/para Tel Aviv (TLV) impactados de 28/02 a 31/03.
|Remarcação sem diferença de tarifa para viajar até 28/02/2027. Reembolso disponível.
|Site Oficial Delta
|American Airlines
|Suspensão parcial
|Voos de/para Abu Dhabi, Amã, Bahrein, Doha, Dubai e Larnaca impactados de 28/02 a 15/03.
|Remarcação para viajar entre 28/02 e 29/03. Reembolso disponível.
|Site Oficial American Airlines
|Ethiopian Airlines
|Suspensão parcial
|Voos para Amã, Tel Aviv, Dammam e Beirute cancelados em 28/02. Outras rotas podem ser afetadas.
|Consultar diretamente com a companhia.
|Fontes de Notícias (Site inacessível)
|LATAM / Azul
|Impacto indireto
|Não possuem voos diretos para a região, mas passageiros em conexão são afetados.
|Passageiros têm direito a reacomodação ou reembolso integral, conforme legislação brasileira.
|N/A
|Copa Airlines
|Sem impacto direto
|Não opera voos para a região do conflito.
|N/A
|N/A
No caso de viagens organizadas por agências, é fundamental que os passageiros mantenham comunicação constante com a empresa gestora. Além disso, é importante que o viajante fique atento aos seus direitos em caso de cancelamento ou suspensão dos voos:
- Reembolso integral (tarifas + taxas);
- Remarcação sem custo adicional;
- Assistência material, como alimentação, hospedagem e comunicação;
- Reacomodação em outra companhia aérea, quando aplicável.
Alerta do Itamaraty
A Agência Brasil informa que o Ministério das Relações Exteriores (MRE) emitiu um alerta consular orientando brasileiros a evitarem viagens a onze países do Oriente Médio. Além de Irã e Israel, a recomendação do Itamaraty é que os cidadãos brasileiros não se desloquem para: Catar; Kuwait; Emirados Árabes Unidos; Bahrein; Jordânia; Iraque; Líbano; Palestina; e Síria.
Para os brasileiros que já estão nesses países, a orientação é redobrar a atenção e cumprir rigorosamente as instruções das autoridades locais.
Além disso, devem evitar multidões e protestos; acompanhar canais oficiais das embaixadas brasileiras; monitorar a imprensa local; e verificar se documentos de viagem têm pelo menos seis meses de validade. Caso cidadãos brasileiros nesses onze países tenham algum problema, o Ministério das Relações Exteriores recomenda entrar em contato com as representações consulares na região.
