Cancelamento de voos para o Oriente Médio com os recentes conflitos

Escalada das tensões no Oriente Médio leva companhias aéreas a suspender voos e alterar rotas; clientes têm direito a reembolso integral e remarcação sem custo

Cancelamento de voos para o Oriente Médio com os recentes conflitos

Com a proporção dos conflitos envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, o tráfego aéreo internacional tem sofrido reflexos diretos. Países do Oriente Médio estão operando com espaço aéreo fechado ou sob restrições, enquanto companhias aéreas anunciam cancelamento, remarcações e políticas especiais para passageiros impactados.

Confira as principais medidas anunciadas pelas companhias aéreas (atualizado para dia 04/03):

Status Detalhado por Companhia Aérea 

Companhia AéreaStatus Atual dos VoosRotas Afetadas e PrazosPolítica de Remarcação/ReembolsoFonte da Informação
EmiratesMaioria suspensaVoos de/para Dubai (DXB) suspensos até 04/03 às 23h59. Operações limitadas de repatriação.Remarcação para viagens até 20/03. Reembolso para bilhetes com viagem até 10/03.Site Oficial Emirates
Qatar AirwaysTotalmente suspensaTodos os voos de/para Doha (DOH) suspensos. Próxima atualização em 04/03 às 09h (Doha).Remarcação gratuita ou reembolso para viagens entre 28/02 e 10/03.Site Oficial Qatar Airways
Etihad AirwaysMaioria suspensaVoos comerciais de/para Abu Dhabi (AUH) suspensos até 05/03 às 14h. Operações limitadas de repatriação.Remarcação gratuita para voos até 31/03 (para bilhetes emitidos até 28/02 com viagem até 10/03). Reembolso para voos até 10/03.Site Oficial Etihad
Turkish AirlinesSuspensão extensaVoos para Irã, Iraque, Jordânia, Líbano, Síria e outros destinos do Golfo suspensos até 06/03 (Irã até 12/03).Detalhes devem ser verificados diretamente com a companhia.Fontes de Notícias
Lufthansa GroupSuspensão extensaVoos para Tel Aviv, Beirute, Amã, Teerã e outros suspensos até 08/03. Voos para Dubai até 04/03.Informações devem ser consultadas nos canais do grupo.Fontes de Notícias (Site inacessível)
Air France-KLMSuspensão extensaKLM: Voos para Tel Aviv (toda a temporada de inverno), Dammam, Dubai e Riad suspensos até 05/03. Air France: Voos para Tel Aviv, Beirute, Dubai e Riad suspensos até 05/03.KLM: Remarcação para nova data de partida até 20/03. Voucher ou reembolso disponíveis.Site Oficial KLM / Fontes de Notícias
British AirwaysSuspensão parcialVoos para Abu Dhabi, Amã, Bahrein, Doha, Dubai e Tel Aviv cancelados. Flexibilidade para remarcação até 15/03.Remarcação gratuita para viajar até 29/03. Reembolso total para viagens até 08/03.Site Oficial British Airways
Delta Air LinesSuspensão parcialVoos de/para Tel Aviv (TLV) impactados de 28/02 a 31/03.Remarcação sem diferença de tarifa para viajar até 28/02/2027. Reembolso disponível.Site Oficial Delta
American AirlinesSuspensão parcialVoos de/para Abu Dhabi, Amã, Bahrein, Doha, Dubai e Larnaca impactados de 28/02 a 15/03.Remarcação para viajar entre 28/02 e 29/03. Reembolso disponível.Site Oficial American Airlines
Ethiopian AirlinesSuspensão parcialVoos para Amã, Tel Aviv, Dammam e Beirute cancelados em 28/02. Outras rotas podem ser afetadas.Consultar diretamente com a companhia.Fontes de Notícias (Site inacessível)
LATAM / AzulImpacto indiretoNão possuem voos diretos para a região, mas passageiros em conexão são afetados.Passageiros têm direito a reacomodação ou reembolso integral, conforme legislação brasileira.N/A
Copa AirlinesSem impacto diretoNão opera voos para a região do conflito.N/AN/A
*Com informações da Biosfera Copastur.

No caso de viagens organizadas por agências, é fundamental que os passageiros mantenham comunicação constante com a empresa gestora. Além disso, é importante que o viajante fique atento aos seus direitos em caso de cancelamento ou suspensão dos voos:

  • Reembolso integral (tarifas + taxas);
  • Remarcação sem custo adicional;
  • Assistência material, como alimentação, hospedagem e comunicação;
  • Reacomodação em outra companhia aérea, quando aplicável.

Alerta do Itamaraty

A Agência Brasil informa que o Ministério das Relações Exteriores (MRE) emitiu um alerta consular orientando brasileiros a evitarem viagens a onze países do Oriente Médio. Além de Irã e Israel, a recomendação do Itamaraty é que os cidadãos brasileiros não se desloquem para: Catar; Kuwait; Emirados Árabes Unidos; Bahrein; Jordânia; Iraque; Líbano; Palestina; e Síria.

Para os brasileiros que já estão nesses países, a orientação é redobrar a atenção e cumprir rigorosamente as instruções das autoridades locais.

Além disso, devem evitar multidões e protestos; acompanhar canais oficiais das embaixadas brasileiras; monitorar a imprensa local; e verificar se documentos de viagem têm pelo menos seis meses de validade.  Caso cidadãos brasileiros nesses onze países tenham algum problema, o Ministério das Relações Exteriores recomenda entrar em contato com as representações consulares na região.

x