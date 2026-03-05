Uai Turismo estreia série de entrevistas no Rio: bastidores da comunicação do Carnaval da Sapucaí com Alan Victor ((Fotos: Uai Turismo))

O podcast Uai Turismo dessa semana apresenta entrevista entre a turismóloga e apresentadora Isabella Ricci e o assessor de comunicação Alan Victor, que desvenda como notícias sobre destinos, hotéis, restaurantes e grandes eventos como o Carnaval da Marquês de Sapucaí chegam ao público. O episódio marca o início de uma série de cinco entrevistas gravadas nos estúdios da Rádio Tupi, no Rio, emissora que integra o mesmo grupo do Portal Uai, os Diários Associados.

Partindo da pergunta como essa notícia chegou até você?, Alan explica que o fluxo de divulgação turística envolve planejamento, curadoria e relacionamento com imprensa e influenciadores. No contexto do Rio, isso significa transformar a agenda intensa da cidade dos ensaios de escola ao desfile no Sambódromo, passando por camarotes, gastronomia e hotelaria em pautas claras, úteis e atrativas. Segundo ele, a comunicação eficiente:

conecta histórias autênticas aos bastidores do Carnaval da Sapucaí;

dá visibilidade a serviços que impactam a experiência do visitante (hospedagem, mobilidade, segurança, gastronomia);

organiza informações em formatos que ajudam o viajante a decidir onde ir e o que fazer.

Rio de Janeiro em foco: do Sambódromo às múltiplas possibilidades do estado

Ao longo do bate-papo, Isabella e Alan destacam que o Carnaval do Rio é uma vitrine global e um laboratório de boas práticas em comunicação: cronogramas definidos, mensagens consistentes e narrativas que valorizam cultura, música e comunidade. Mas o olhar da série vai além da Sapucaí. Nas próximas entrevistas, o Uai Turismo explora as possibilidades do estado do Rio de Janeiro, na capital e no interior.

Assista à íntegra da entrevista no canal do YouTube do Portal Uai e acompanhe a série especial sobre o Rio de Janeiro. Inscreva-se, ative as notificações e não perca os próximos episódios.

