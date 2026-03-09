Principais hotéis e redes se solidarizam com as vítimas das chuvas em MG (Juiz de Fora (MG) - Bairro Três Moinhos, um dos mais afetados pelas fortes chuvas com deslizamentos, desmoronamentos e desalojados (Foto: Tânia Rego/Agência Brasil))

Através de uma eficiente mobilização da hotelaria mineira em torno do auxílio imediato às vítimas das fortes chuvas que promoveram uma crise humanitária de grandes proporções na Zona da Mata Mineira, muitas redes de apoio e coleta de itens de primeira necessidade foram criadas.

A Hotelaria Mineira, referência em acolhimento está transformando sua robusta estrutura em ações práticas efetivas de solidariedade. Através de um chamado nosso pelo GRUPO GESTORES DA HOTELARIA (GGH), inúmeros hotéis independentes e pertencentes às redes hoteleiras se engajaram na campanha. Nossos agradecimentos aos tantos que se juntaram a nós neste momento de necessidade extrema de nossos amigos de Juiz de Fora, Ubá e vários outros municípios atingidos.

Dentre tantas doações por iniciativa espontâneas citamos com destaque: Hotel Vale do Amanhecer em Igarapé, San Diego Hotéis, MHB Hotelaria, Royal Hotéis, Hotel Via Contorno, Pampulha Design Hotel, Domus Hotelaria, Atlantica Hotels, AccorHotels, Ouro Minas Dolce By Wyndham, Trul Hotéis, Nobile Hotéis, Intercity BH Expo entre tantos outros que ainda que anonimamente destinaram kits de higiene pessoal, amenities de hotelaria (sabonetes, shampoos etc), itens de enxoval entre outros itens que ainda fora de uso comercial estão em condições adequadas para uso doméstico. O que não serve mais para o hóspede pode se transformar em um luxo para quem perdeu tudo afirma Marcos Valério Rocha (Coordenador Regional MG da FBHA) idealizador da campanha.

Uma das principais doações nas quais demonstra-se mais uma vez o forte engajamento e altruísmo do setor veio através do SindiHBaRes, maior e mais antigo sindicato empresarial de Minas Gerais. As doações são frutos principalmente dos hotéis que estão passando por período de remodelações e melhorias de suas instalações e itens de conforto. Um significativo carregamento de colchões doados pelo atuante sindicato, ainda em ótimo estado de conservação, será transportado nesta semana para Juiz de Fora, onde nossos amigos do JF Convention & Visitors Bureau, Alexandre Moreira (Presidente) e Thais Lima (Vice) darão o encaminhamento propício aos mesmos.

Outras ações no mesmo sentido acontecem paralelamente como a do Clara Arte Resort em Brumadinho. Em apoio as vítimas a CEO da rede, Taíza Krueder concebeu uma rifa solidária cuja renda será integralmente destinada ao Bem Laranja, instituição que atua diretamente no amparo às famílias desabrigadas e desalojadas que estão em situação de vulnerabilidade. O prêmio a ser sorteado são 2 diárias para 2 pessoas entre março de dezembro deste ano (exceto feriados) no Clara Arte situado nas adjacências do Instituto Inhotim, um dos 52 principais destinos do mundo a serem visitados em 2026 conforme o New York Times em janeiro deste ano.

O sorteio acontece na próxima 2ªfeira, dia 16 de março as 14 horas. As rifas podem ser adquiridas até as 9 horas da manhã do mesmo dia do sorteio.

Abaixo o link para adquirir a rifa.

Rifa Solidária vítimas de Juíz de Fora e Ubá – MG

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

