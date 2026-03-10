No Mercure Lourdes seguem as tentativas de acordo com os proprietários (Foto: Maarten van Sluys)

A exatamente um ano atrás (em 11 de março de 2025), a coluna trouxe informações sobre a judicialização de rescisão contratual relativa ao Mercure Lourdes em Belo Horizonte. Na época discutia-se aspectos relativos à rescisão unilateral antecipada e protocolada em cartório do contrato de administração no fim de 2024. Contrato este cujo prazo de vencimento estabelecido entre as partes na última renovação é março de 2029.

Na semana passada, logo após um concorrido almoço no Hotel Mercure Vila da Serra que reuniu gestores da Accor de seus vários hotéis de Belo Horizonte e Diretores do alto escalão da Accor com seu COO (Diretor de Operações) Olivier Hick à frente, foi realizada mais uma reunião entre o conselho de investidores e a rede francesa. Fontes ligadas à Accor revelaram, após a reunião, que um acordo de antecipação da renovação do contrato estaria muito bem alinhavado junto aos representantes dos investidores, informação não confirmada até o momento. O que existe segundo fontes ouvidas pela coluna é a expectativa de apresentação de proposta por parte da Accor para esta finalidade. Esta poderá ser no modelo atual de administração ou em modelo franquia. Durante este transcurso, conforme esta mesma fonte, seguem abertas as possibilidades para encaminhamento de novas propostas por parte de outras operadoras hoteleiras.

No dia seguinte durante Assembleia Geral Ordinária do Novotel Savassi, inaugurado 7 anos e meio após o prazo estabelecido pela Lei de Incentivo 9.952 (popularmente conhecida como Lei da Copa) e por consequência sujeito a aplicação de uma pesada multa, um dos executivos da Accor, Omar Cáffaro compareceu e disse aos presentes que sua vinda a Belo Horizonte se relacionou às tratativas de um desfecho favorável junto aos proprietários do Mercure Lourdes. No entanto, conforme apuração, esta propositura ainda não foi apresentada aos investidores até a presente data, não havendo, portanto, por parte destes qualquer expectativa de uma renovação de contrato antecipado. Detalhes acerca da rescisão motivada oficializada unilateralmente pelos proprietários em dezembro de 2024, e contestada pela administradora no seu âmbito legal são mantidos sob segredo de justiça conforme estabelece decisão liminar de 1ª Instância expedida pelo TJMG.

Performance recente do hotel

O Mercure Lourdes com seus 370 apartamentos pertencentes ao pool hoteleiro se constituí no maior empreendimento da marca em operação no Brasil. Em 2025 foram comercializadas quase 88 mil diárias o que quase permitiu o atingimento do orçamento anual projetado. A ocupação média do ano ficou em 65,2% contra 66,1% do orçamento. Somente nos meses de janeiro e dezembro o budget não foi superado. Estes são usualmente na hotelaria os dois meses mais difíceis de elaborarem-se as previsões pois a cada o comportamento da demanda sofre variações para mais ou para menos imponderáveis. Considerando a análise do hotel ante a média de mercado no que tange a taxa de ocupação o resultado foi levemente desfavorável quando analisamos o set da Zona Sul da cidade, onde o empreendimento está situado. A ocupação média anual 2025 do cluster Zona Sul (Savassi/Lourdes/Funcionários) foi de 68,7%.

Positivo, entretanto foi o comportamento da Diária-Média que no ano em questão superou quase 4% o orçamento propiciando assim um RevPar (Receita Por Quarto Disponível) 2,9% acima das projeções concebidas. Destaque-se a produção apurada de reservas advindas de clientes do Programa de Fidelidade da Accor, o ALL que respondeu em 2025 por mais de 32% das receitas de hospedagem auferidas. Destes hóspedes acima de 900 avaliaram as instalações e serviços que no cômputo geral alcançaram 79% de índice de satisfação geral. No Brasil (considerados todos os hotéis da marca o índice no ano passado foi de 84,5%. Uma possível explicação pode ser atribuída ao fato do retrofit em curso das unidades habitacionais ainda não ter sido concluída na totalidade. O sempre essencial fundo de reserva constituído para essa finalidade, visto o hotel em agosto deste ano estar completando 25 anos, é robusto e permitirá que, nos prazos previstos os apartamentos ainda não remodelados estejam atualizados. Outro aspecto de capital relevância para o Mercure Lourdes são os investimentos feitos e a serem feitos no amplo Centro de Convenções do hotel que, em somente em 2025, geraram receita em locação de salas (sem considerar os serviços de Alimentos e Bebidas que são terceirizados) de 3,5 milhões de Reais. Com absoluta certeza podemos afirmar que eventos são o grande diferencial do hotel desde sua inauguração em 2001 sob minha gestão.

Números do Carnaval 2026

No último Carnaval o hotel, como todos os situados na Zona Sul de Belo Horizonte performou bem. A ocupação média de 5 dias ficou em 82 % (diária-média de R$ 519,00), com pico no domingo que fechou em 96%. O Novotel Savassi por exemplo, considerado um concorrente direto, embora ser operado pela mesma rede, contabilizou 83% de taxa de ocupação considerado o período de 6ª feira anterior ao início do Carnaval até a 3ªfeira seguinte. Em linhas gerais a Zona Sul de Belo Horizonte teve média de 85,6% de ocupação (3,5 pontos percentuais acima do Carnaval 2025.

Imbróglio judicial também no Mercure Brasília

Conforme apuração da colunista Gabriella Furquim do Portal Metrópoles, um destes hotéis, considerado um dos principais hotéis de Brasília abriga também um extenso imbróglio judicial. Os desentendimentos entre os condôminos e a administradora levaram ao fechamento do restaurante, à interdição do terraço e, desde julho do ano passado, esteve em operação sem contrato válido. Ao todo, tramitam mais de 40 processos judiciais envolvendo a administração do Mercure Lider. E a tendência é o número aumentar com o vencimento do contrato de administração hoteleira do empreendimento.

A Accor vem dando um jeitinho. Com o restaurante fechado por falta de acordo entre os donos e a empresa francesa o café da manhã passou a ser servido no salão de eventos. O espaço, que rendia R$ 1,2 milhão ao ano, deixou de ser utilizado para a sua finalidade. Mesmo assim, a taxa de ocupação esteve acima de 70% na média por períodos de 2025. Desde o vencimento do contrato os proprietários estão no escuro. Os pontos de desacordo entre o Conselho de Representantes dos Investidores e a multinacional francesa não foram detalhados na ocasião. Há rumores que o Grupo Bettiol, proprietária do B Hotel, a poucos metros de distância, teria interesse em assumir o prédio, pontuou a colunista no início de dezembro passado.

Homenagem a Carlos Carneiro Costa

Recentemente a construção civil brasileira perdeu um de seus baluartes. Carlos Carneiro Costa, fundador da Construtora Líder sediada em Belo Horizonte, que nos deixou aos 89 anos em janeiro passado. Um de seus legados construtivos foram, com toda certeza, os hotéis erguidos primorosamente pela Líder, três deles em Belo Horizonte: Mercure Lourdes, Bourbon Belo Horizonte e o Mercure Savassi (parte do complexo Lifecenter), e outros dois icônicos hotéis em Brasília: O Mercure Brasília e o Grand Mercure Monumental.

Carlos Carneiro foi o artífice principal de tudo que foi pensado e para compor os cinco hotéis cujos interiores ficaram a cargo da renomada designer de interiores Tânia Salles. Para conhecer-se de perto e em detalhes a trajetória de sucesso deste empresário que sempre esteve à frente seu tempo indico a obra biográfica de Ozório Couto: Carlos Carneiro Costa Líder lançada em agosto de 2022, na qual a vida e os grandes feitos do engenheiro, natural de Dores do Indaiá no centro-oeste mineiro, são primorosamente narrados.

Através de uma ideia da Construtora Líder, surgiu mais uma lei que incentiva a arte e a cultura. Em todas suas imponentes construções são integradas obras de arte, valorizando os mais variados artistas brasileiros, abrindo espaços para a contemplação atrelada às construções sólidas de alta qualidade.

