Viagens para mulheres: 6 destinos em alta em 2026

Mesmo após o 8 de março, o Mês da Mulher segue como convite ao planejamento de rotas inspiradoras. Em 2026, as viagens para mulheres ganham ainda mais força com destinos nacionais e internacionais que equilibram segurança, logística simples, cultura, natureza e bem-estar. A FlyBy, ecossistema de viagens inteligentes, selecionou seis opções Kyoto e Tóquio (Japão), Lisboa e Porto (Portugal), Costa Rica, Jericoacoara (CE), Lençóis Maranhenses (MA) e Chapada dos Veadeiros (GO) que vêm conquistando viajantes solo e grupos de amigas.

Japão – Kyoto e Tóquio

A combinação entre tradição e tecnologia faz do Japão um dos destinos mais confortáveis para viagens solo. Kyoto oferece templos, bairros históricos e uma atmosfera contemplativa, enquanto Tóquio entrega modernidade, gastronomia e eficiência urbana. A logística impecável, o transporte público organizado e a reconhecida sensação de segurança tornam o país especialmente atraente para mulheres que desejam autonomia sem abrir mão da tranquilidade.

Portugal – Lisboa e Porto

Cultural e de fácil circulação, Portugal segue como um dos destinos europeus mais práticos. Lisboa combina história, gastronomia e vida urbana vibrante, enquanto Porto oferece um ritmo mais intimista, com cenários à beira do Douro. A proximidade entre as cidades e o idioma facilitam a experiência, especialmente para quem busca uma primeira viagem internacional solo.

Costa Rica – Wellness e retiros

A Costa Rica se consolidou como referência em turismo de bem-estar. Retiros de yoga, experiências de reconexão na natureza e hospedagens sustentáveis atraem mulheres interessadas em desacelerar. A proposta vai além do turismo tradicional: é sobre equilíbrio, natureza exuberante e jornadas pessoais.

Jericoacoara – Ceará

Entre os destinos nacionais, Jericoacoara mantém alta procura tanto para viagens solo quanto para grupos de amigas. O clima descontraído, as lagoas cristalinas e a estrutura consolidada criam o equilíbrio entre descanso e experiência. É um destino que combina a natureza com praticidade.

Lençóis Maranhenses – Maranhão

Com paisagens únicas no mundo, os Lençóis Maranhenses oferecem uma experiência imersiva na natureza. O roteiro costuma ser bem estruturado, o que facilita a organização da viagem e proporciona segurança operacional. É o tipo de destino que alia aventura à contemplação.

Chapada dos Veadeiros – Goiás

Conhecida pelas trilhas, cachoeiras e atmosfera de reconexão, a Chapada dos Veadeiros atrai quem busca contato profundo com a natureza. O destino se consolidou como refúgio para recarregar as energias, especialmente em viagens entre amigas ou em experiências individuais de autoconhecimento.

Com base na curadoria da FlyBy, os seis destinos reúnem atributos valorizados por viajantes: segurança, infraestrutura eficiente e propostas que cruzam cultura, natureza e bem-estar. A seleção evidencia um traço comum nas viagens para mulheres, destinos com acolhimento, transporte eficiente e cenários que favorecem pausas e autocuidado. Do urbano de alta mobilidade às rotas imersas na natureza, o planejamento ganha objetividade sem abrir mão da autonomia.

