Conexão Japão – Minas Gerais é celebrada no 13º Festival do Japão em Minas ( A cultura japonesa está cada vez mais presente no Brasil, influenciando jovens e adultos em diversos aspectos do cotidiano. (Foto: Acervo da ACCTBJ))

Belo Horizonte se prepara para uma imersão na cultura japonesa no final de semana. Entre os dias 13 e 15 de março , o Expominas recebe o 13º Festival do Japão em Minas, que se tornou o maior evento de promoção da cultura nipônica no estado. Com a expectativa de receber 38 mil pessoas, o evento deste ano traz como tema central os “Jardins Japoneses: Meditativo e Contemplativo”, convidando o público a um momento de pausa e contemplação.

LEIA TAMBÉM: Viagens para mulheres: 6 destinos em alta em 2026

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O festival já é marcado no calendário de Minas Gerais, atraindo milhares de visitantes que buscam vivenciar os costumes e valores orientais sem sair da capital mineira. O tema central de 2026 foca na profundidade espiritual e estética dos Jardins Japoneses. Inspirados em princípios do budismo, xintoísmo e zen, esses espaços utilizam rochas, areia e vegetação para criar uma natureza em escala humana que convida ao silêncio e à introspecção.

Outro destaque cultural é a arte milenar do Urushi, que utiliza a seiva da laca asiática para criar utensílios sofisticados e resistentes conhecidos como shikki. Mais do que técnica artesanal, o urushi representa a preservação de um saber tradicional que transforma objetos cotidianos em verdadeiras obras de arte, valorizando o conceito japonês de beleza por meio do uso.

Paralelamente, a exposição Ícones da Cultura Japonesa explora como tradições ancestrais, como os Yokais e divindades, são reinterpretadas na cultura pop contemporânea através de animes, mangás e games, conectando o passado espiritual à tecnologia moderna.

Na parte gastronômica, o espaço Cozinha Show será o palco para grandes nomes da culinária, como o chef César Yukio, primeiro vencedor do MasterChef Confeitaria no Brasil, que apresentará os doces contemporâneos yogashi. A tradição dos doces wagashi, fundamentais na Cerimônia do Chá, ficará a cargo da chef Cris Sampei, enquanto o chef Kazumine Nohara demonstrará a versatilidade do matchá em bebidas e sorvetes. Além disso, o evento marcará o lançamento do Café Sedai, voltado para exportação ao mercado japonês.

LEIA TAMBÉM: Destinos para uma viagem internacional fora do óbvio

O Festival do Japão em Minas terá três dias de programação imersiva, integrando tradição, arte, gastronomia, sustentabilidade e cultura contemporânea. Algumas atrações incluem: as apresentações instrumentais, danças típicas, oficinas de arte, experimentações de origami, espaço de cultura pop, Oficinas de Shodô, Sashiko, Oshibana entre outras, área institucional, campeonatos de hashi e wanage, jogo Acerte o Kanji, Concurso Miss Nikkey, Concurso Cosplay, distribuição de mudas de hortaliças e sorteio de mudas de cerejeiras e ipê, além de área de compras e serviços.

Entre as iniciativas especiais, destaca-se o Seminário Internacional de Reciclagem Veicular e Economia Sustentável REVES 2026, concebido a partir de um projeto piloto de reciclagem veicular desenvolvido pela JICA em parceria com o CEFET, que reunirá profissionais, pesquisadores, empresários e representantes do setor público para discutir soluções inovadoras, sustentabilidade e o futuro da reciclagem veicular no Brasil.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma GoFree por R$ 40 a inteira, com uma oferta especial de Happy Hour na sexta-feira, dia 13, saindo a R$ 20 para quem comprar antecipadamente para o horário das 18h30 às 20h30.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo