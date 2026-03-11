Projetos turísticos de sucesso: o poder da visão sistêmica - (crédito: Uai Turismo)

Projetos turísticos de sucesso: o poder da visão sistêmica (O olhar que conecta e transforma projetos turísticos (Foto: IA))

Gerenciar projetos é desafiar-se a criar experiências e resultados marcantes, planejando, coordenando e inovando a cada etapa. No turismo, essa busca é ainda mais fascinante e complexa. Entender e aplicar o gerenciamento de projetos com visão sistêmica é fundamental para criar iniciativas sustentáveis, memoráveis e eficientes, em todos os setores do turismo.

Visão sistêmica: o segredo dos projetos bem-sucedidos

A visão sistêmica vai além do olhar limitado para cada tarefa ou etapa: trata-se de enxergar o turismo em sua totalidade, considerando agentes públicos e privados, fornecedores, comunidades, impactos sociais e ambientais, segurança, clientes e tendências. É o olhar de quem entende que cada ação, por menor que seja, pode ecoar em toda a cadeia.

Segundo o PMBOK 7ª edição, um guia reconhecido internacionalmente que reúne as melhores práticas e padrões para o gerenciamento de projetos, uma das bases do gerenciamento de projetos é a adaptação a contextos diversos, o que exige percepção holística das interdependências e da complexidade do setor.

Veja a seguir exemplos práticos de aplicação dessa visão sistêmica, evidenciando como a articulação entre agentes e segmentos diversos pode gerar resultados mais sustentáveis, inovadores e atrativos para destinos turísticos.

Projeto Integrado de Revitalização Turística Municipal

Imagine um município planejando revitalizar seu centro histórico para posicionar-se como destino turístico regional. Um gestor de projetos com visão sistêmica articula a participação de diversos setores:

Hotelaria: oferta de hospedagem diferenciada em edificações históricas restauradas;

oferta de hospedagem diferenciada em edificações históricas restauradas; Agências de turismo: criação de pacotes temáticos e visitas guiadas;

criação de pacotes temáticos e visitas guiadas; Gastronomia: parceria com restaurantes locais para menus inspirados na culinária da época;

parceria com restaurantes locais para menus inspirados na culinária da época; Artesanato e comércio local: promoção de feiras e lojas de produtos típicos;

promoção de feiras e lojas de produtos típicos; Transporte: itinerários acessíveis de ônibus turísticos ou outros tipos de locomoção;

itinerários acessíveis de ônibus turísticos ou outros tipos de locomoção; Secretarias de cultura e turismo: realização de eventos culturais, música ao vivo e exposições;

realização de eventos culturais, música ao vivo e exposições; Segurança e órgãos públicos: ações para garantir a tranquilidade dos visitantes e preservação do patrimônio.

Ao integrar esses setores, o projeto potencializa receitas para a cidade e proporciona uma experiência autêntica e rica aos visitantes, envolvendo a comunidade e estimulando o desenvolvimento sustentável.

Roteiro de experiências gastronômicas e rurais

Uma agência de turismo especializada decide lançar um roteiro gastronômico que alia imersão cultural e contato com produtores locais. Nesse projeto, a visão sistêmica é fundamental para envolver:

Produtores rurais e vinícolas: visitas a fazendas para colheita e degustação de produtos artesanais;

visitas a fazendas para colheita e degustação de produtos artesanais; Restaurantes típicos: elaboração de cardápios harmonizados com ingredientes regionais;

elaboração de cardápios harmonizados com ingredientes regionais; Transporte turístico: vans dedicadas para grupos, com foco em conforto e logística entre pontos de visita;

vans dedicadas para grupos, com foco em conforto e logística entre pontos de visita; Guias e intérpretes: profissionais capacitados para enriquecer a experiência com informações históricas e culturais;

profissionais capacitados para enriquecer a experiência com informações históricas e culturais; Hospedagem rural: oferta de pernoite em pousadas familiares e hotéis-fazenda;

oferta de pernoite em pousadas familiares e hotéis-fazenda; Órgãos de vigilância sanitária: garantia de qualidade e segurança alimentar para todos os participantes.

Dessa forma, além de degustar pratos exclusivos e conhecer tradições locais, o turista vivencia o ciclo completo de experiência, fortalecendo o ecoturismo, o turismo rural e a economia da região.

O que todo profissional do turismo precisa dominar

No turismo, profissionais precisam estar cada vez mais capacitados e com uma compreensão ampla dos diversos agentes, das relações entre eles e dos impactos das decisões tomadas.

Incorporar aprendizados sobre stakeholders, interdependências, adaptabilidade e sustentabilidade é essencial para oferecer experiências positivas, promover o desenvolvimento de projetos e gerar um legado duradouro.

Stakeholders: No turismo, stakeholders vão muito além do turista. Incluem moradores, entidades culturais, órgãos públicos, ONGs, empresas de transporte, mídia e tantos outros.

Interdependências: Decisões como horários, fornecedores, promoções lançadas se refletem em muitos pontos do sistema. Analise sempre os impactos cruzados.

Adaptabilidade: O contexto muda rapidamente, clima, economia, política, comportamento do consumidor. Projetos com visão sistêmica antecipam mudanças, ajustam rotas com agilidade e transformam desafios em oportunidades de inovação.

Sustentabilidade: Projetos desenhados sem visão sistêmica podem gerar exclusão social, degradação ambiental ou desperdício de recursos. Um bom projeto turístico é valioso para todos e deixa legado positivo.

No turismo, o sucesso nasce quando se gerenciam projetos com a habilidade de ver o todo, compreender conexões e buscar equilíbrio entre interesses diversos. Como ensina o PMBOK 7, as boas práticas devem ser constantemente revisitadas para evoluir junto com o setor e nisso, a visão sistêmica é a bússola mais poderosa.

