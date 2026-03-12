Glamping no Atacama: conheça o conceito e nova hospedagem em San Pedro ((Foto: divulgação Unai Atacama Luxury Tents))

O Deserto do Atacama, no norte do Chile, segue entre os destinos internacionais mais procurados por brasileiros interessados em paisagens naturais e experiências de imersão. Nos últimos anos, além dos tradicionais hotéis de San Pedro de Atacama, um novo formato de hospedagem tem ganhado espaço na região: o glamping no Atacama é um modelo que combina camping com infraestrutura de hotelaria de alto padrão.

A palavra glamping vem da junção de glamour e camping e descreve acomodações instaladas em ambientes naturais, como desertos, montanhas ou florestas, mas com conforto semelhante ao de um hotel. As estruturas geralmente incluem tendas ou domos equipados com cama, banheiro privativo, aquecimento e outros serviços típicos da hotelaria tradicional, permitindo maior proximidade com a paisagem sem abrir mão da comodidade.

No Atacama, esse formato tem atraído viajantes interessados em experiências mais imersivas no deserto especialmente brasileiros que buscam observar o céu estrelado, explorar salares e lagoas altiplânicas e vivenciar a cultura local em um ritmo mais contemplativo.

Como se hospedar em um glamping no Atacama

Entre as novas propostas de hospedagem com esse conceito está o UNAI Atacama Luxury Tents, empreendimento localizado no Ayllu de Solor, a cerca de cinco quilômetros do centro de San Pedro de Atacama. O projeto aposta em tendas estruturadas integradas ao ambiente natural e posicionadas em uma área com pouca interferência de luz artificial, condição valorizada por visitantes interessados em observação astronômica.

A propriedade foi construída com materiais tradicionais da região, como madeira e adobe, combinados a elementos contemporâneos. O objetivo é manter integração visual com o deserto e valorizar a identidade cultural atacamenha. O hotel também possui vista para o vulcão Licancabur, um dos principais cartões-postais da região.

As acomodações funcionam em tendas estruturadas projetadas para as condições climáticas do deserto, que incluem variações bruscas de temperatura e ventos intensos. As unidades têm entre 40 m² e 60 m² e contam com terraço privativo, banheiro com banheira e ducha, calefação central, ar-condicionado, minibar, cafeteira e Wi-Fi.

A gastronomia também faz parte da experiência oferecida no local. O restaurante da propriedade trabalha com ingredientes regionais e receitas inspiradas na culinária do norte do Chile, com carta de vinhos focada em rótulos chilenos. Em alguns casos, as refeições podem ser servidas ao ar livre, aproveitando o céu limpo característico do Atacama.

Além da hospedagem, o empreendimento organiza excursões guiadas pela região, incluindo visitas a salares, lagoas de altitude e formações geológicas típicas do deserto. Atividades de bem-estar, como yoga, massagens e terapias ao ar livre, também fazem parte da programação.

O projeto também incorpora práticas de sustentabilidade, com geração própria de energia solar, uso de produtos locais e iniciativas de reciclagem e compostagem.

A expansão de propostas como o glamping acompanha a transformação do turismo no Atacama, que nos últimos anos passou a atrair viajantes interessados não apenas nas paisagens, mas em experiências que valorizam o silêncio, o contato com a natureza e a cultura local.

