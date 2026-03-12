Serra do Rio: podcast Uai Turismo conversa com presidente da TurisRio e com o Prefeito de Areal - (crédito: Uai Turismo)

No novo episódio do Uai Turismo, Isabella Ricci recebe Sérgio Ricardo, presidente da TurisRio e Gutinho Bernardes, prefeito de Areal, para uma conversa leve e convidativa sobre os encantos da Serra do Rio. Em tom de estrada aberta e mala pronta, os três lembram que o Estado do Rio vai muito além da orla da capital: ali pertinho, o visitante encontra clima ameno, gastronomia acolhedora, enoturismo e uma natureza que convida a desacelerar. Areal surge como ponto de partida para explorar cidades vizinhas e experiências de final de semana que cabem no bolso e no calendário de quem busca renovar as energias.

Ao longo do bate-papo, os convidados alternam memórias de viagem com dicas práticas, costurando sugestões de rotas, paradas gastronômicas e passeios de contemplação. Gutinho Bernardes reforça o trabalho que tem feito para posicionar o município de Areal como um polo de enoturismo, e conta que diversas vinícolas já estão abertas para visitação e experiências na cidade que fica na divisa com a Zona da Mata mineira. Nesse sentido ele destaca a importância do poder público como incentivador do empreendedorismo no turismo.

A Serra do Rio ganha contornos ainda mais convidativos quando entram em cena vivências que combinam arte, música e natureza. Sérgio Ricardo cita o empreendimento Uaná Etê, por exemplo, que para ele é uma referência para quem busca um mergulho sensorial em meio à Mata Atlântica, com ambientes pensados para contemplação e programação cultural que muda ao longo do ano.

Na conversa, o espírito de acolhimento típico do Sudeste atravessa fronteiras: há espaço para a lembrança carinhosa de Minas Gerais e para o convite a quem ainda não conhece a serra fluminense a colocar o pé na estrada sem medo. Tem o Rio e visitem a Serra do Rio. É isso, resume Sérgio, numa frase que é quase um manifesto do episódio: ampliar o olhar, sair do roteiro óbvio e deixar que a paisagem dite o tempo.

Para assistir à íntegra do episódio confira o YouTube do Portal Uai no link acima.

