Das Cataratas ao Oscar, filmes gravados nas Cataratas do Iguaçu que transformaram o cenário brasileiro em palco de Hollywood - (crédito: Uai Turismo)

Das Cataratas ao Oscar, filmes gravados nas Cataratas do Iguaçu que transformaram o cenário brasileiro em palco de Hollywood (Cataratas do Iguaçu serviu de cenário e inspiração para diversos filmes em Hollywood (Foto: Divulgação Urbia+Cataratas/Eagle Eye Company))

Filmes gravados nas Cataratas do Iguaçu ganham destaque no clima do Oscar, com a aproximação de mais uma edição do Academy Awards, cresce o interesse do público por produções que marcaram a história da premiação. Entre os cenários que já conquistaram diretores e produtores internacionais estão as impressionantes Cataratas do Iguaçu, localizadas dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Considerada uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo, a paisagem brasileira já serviu de cenário ou inspiração para produções indicadas e premiadas no Oscar.

Ao longo das últimas décadas, filmes gravados nas Cataratas do Iguaçu contribuíram para projetar internacionalmente a grandiosidade do destino brasileiro. A força visual das quedas dágua e da mata atlântica preservada transformou o local em cenário perfeito para histórias que vão do drama histórico à ficção científica.

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Superproduções de Hollywood entre os filmes gravados nas Cataratas do Iguaçu

Entre as produções mais recentes que dialogam com o cenário natural brasileiro está Black Panther, lançado em 2018. A superprodução da Marvel conquistou três estatuetas do Oscar, melhor trilha sonora original, melhor design de produção e melhor figurino. Além de indicações importantes, como melhor filme e melhores efeitos visuais. Na narrativa, o personagem TChalla governa o reino fictício de Wakanda. Para criar a atmosfera visual do país africano imaginário, a equipe de produção se inspirou nas paisagens das Cataratas do Iguaçu. O cenário natural serviu de referência para a criação das chamadas Warriors Falls, local onde ocorre o ritual de disputa pelo trono de Wakanda, recriado digitalmente com efeitos de computação gráfica.

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Filmes gravados nas Cataratas do Iguaçu também marcaram o cinema latino-americano

Entre os filmes gravados nas Cataratas do Iguaçu que passaram pelo Oscar também está A Fantastic Woman, vencedor da estatueta de melhor filme internacional em 2018. O drama chileno acompanha a trajetória de Marina, interpretada por Daniela Vega, uma mulher trans que enfrenta desafios pessoais após a morte do companheiro.

No enredo, Marina e o parceiro compartilham o sonho de visitar as Cataratas do Iguaçu. A referência ao destino aparece logo no início do trailer do longa e funciona como símbolo de liberdade e recomeço, reforçando o caráter inspirador da paisagem.

O clássico A Missão, outro marco entre os filmes gravados nas Cataratas do Iguaçu é The Mission, produção ambientada no século XVIII que aborda conflitos entre missionários jesuítas, colonizadores europeus e povos originários da América do Sul.

O longa venceu o Oscar de melhor fotografia em 1987 e utilizou as Cataratas do Iguaçu como um de seus cenários mais impactantes. A produção contou com a atuação de grandes nomes do cinema internacional, como Robert De Niro e Jeremy Irons.

Além da estatueta, o filme recebeu diversas indicações ao prêmio da Academia, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original, melhor direção de arte, melhor trilha sonora original, melhor som e melhor edição. A combinação entre narrativa histórica e paisagem natural ajudou a transformar o longa em um clássico da cinematografia mundial.

Até a franquia James Bond e as cenas de ação nas Cataratas do Iguaçu

A imponência das quedas dágua também ganhou destaque em uma das franquias mais famosas do cinema. Conhecido no Brasil como 007 Contra o Foguete da Morte, apresenta uma sequência de perseguição nas proximidades das Cataratas.

Estrelado por Roger Moore, o longa foi indicado ao Oscar de melhores efeitos visuais e reforçou a presença das Cataratas do Iguaçu em produções internacionais de grande alcance.

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Cataratas do Iguaçu: cenário de cinema e destino turístico mundial

Muito além das telas, as Cataratas do Iguaçu continuam encantando visitantes de todo o mundo. O conjunto de mais de 270 quedas dágua está localizado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, reconhecido como Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO.

O parque recebe visitantes durante todo o ano e oferece trilhas, mirantes e ciclovias que permitem contemplar a paisagem por diferentes perspectivas. A recomendação para quem deseja aproveitar melhor a experiência é chegar logo na abertura da visitação, às 9h durante a semana e às 8h30 nos fins de semana, e garantir o ingresso antecipadamente pelo site oficial.

Administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, com gestão da visitação turística da concessionária Urbia, o parque tornou-se referência internacional em turismo sustentável.

Não por acaso, o destino foi eleito pelo ranking Tripadvisor Travelers Choice Best of the Best 2025 como a principal atração turística do Brasil e da América Latina. Um reconhecimento que confirma o que o cinema já revelou ao mundo: as Cataratas do Iguaçu são um espetáculo natural digno de Hollywood.

Assim, entre produções premiadas e grandes histórias do cinema, os filmes gravados nas Cataratas do Iguaçu ajudaram a transformar a paisagem brasileira em um verdadeiro cenário de Hollywood, daqueles que impressionam tanto nas telas quanto ao vivo. Porque quando o talento brasileiro encontra cenários grandiosos como as Cataratas do Iguaçu, o resultado é cinema que atravessa fronteiras e que sempre nos faz sonhar com mais uma estatueta para o Brasil.

E neste fim de semana, quando os holofotes se voltarem para o Academy Awards, vale acompanhar a cerimônia e torcer pelo cinema nacional, que chega à disputa com O Agente Secreto entre os indicados.

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