Jejum, Penitência, Ramos, Silêncios e Aleluias, a jornada da fé na Semana Santa Brasileira (Foto: Sr. Maria-Magdalena R. SMCB/ Pixabay)

Do dia 29 de março ao dia 05 de abril, o Brasil e o mundo celebram a Semana Santa, o período que mobiliza a comunidade católica, que com tradições seculares, procissões, músicas apropriadas e muitas celebrações, celebram e revivem os momentos vividos por Jesus Cristo, da entrada triunfal em Jerusalém, a paixão e morte na cruz e à ressureição com a Páscoa do Senhor.

No Brasil, poucas tradições religiosas conseguem reunir tanta devoção, memória e simbolismo quanto as celebrações da Semana Santa.

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Presente nas grandes capitais, nas pequenas cidades do interior e, de maneira muito especial, nas cidades históricas de Minas Gerais, esse período do calendário cristão representa um convite à reflexão sobre os últimos passos de Jesus Cristo antes da ressurreição.

A Semana Santa é uma narrativa viva que atravessa gerações e mantém acesa a lembrança da trajetória de fé, sofrimento e esperança que marcou a passagem de Cristo pela terra, que nos mostra um significado que vai além de um conjunto de ritos religiosos.

O início da jornada

Tudo começa no Domingo de Ramos, quando os fiéis, a comunidade cristã recorda a entrada de Jesus em Jerusalém. Segundo a tradição, ele foi recebido pelo povo com ramos de palmeiras e oliveiras, como sinal de acolhimento e esperança.

Nas igrejas brasileiras, é comum que os fiéis levem ramos nas mãos, que são abençoados durante a celebração. Muitas comunidades realizam procissões pelas ruas, recriando simbolicamente aquela chegada que, ao mesmo tempo em que parecia triunfal, já anunciava os acontecimentos difíceis que viriam nos dias seguintes. A partir daí, a semana passa a ganhar um tom mais silencioso e contemplativo.

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Em muitas cidades, sobretudo nas mais tradicionais, começam as cerimônias que recordam os momentos que antecedem a crucificação de Jesus. Entre essas práticas está o costume do depósito das imagens de Cristo e de Maria em igrejas diferentes, preparando o ambiente, para a chamada Procissão do Encontro.

Procissões e tradições seculares

A imagem de Nosso Senhor dos Passos permanece em um templo, enquanto a de Nossa Senhora das Dores fica em outro, simbolizando a separação dolorosa entre mãe e filho. Quando chega o momento da Procissão do Encontro, as duas imagens saem em cortejo por ruas diferentes da cidade até se encontrarem em um ponto determinado, geralmente diante de uma igreja ou praça.

É um dos momentos mais emocionantes da Semana Santa. Representa o instante simbólico em que Maria encontra seu filho a caminho do calvário. Sermões, cantos e orações costumam marcar essa cerimônia, que muitas vezes é acompanhada por moradores com velas nas mãos, criando um cenário de profunda devoção.

A semana segue com um ambiente cada vez mais recolhido, marcado também por práticas tradicionais como o jejum, a penitência e as confissões. Para muitos cristãos, este é um período de revisão da própria vida, de pedido de perdão e de renovação espiritual.

O jejum, que pode ser total ou parcial dependendo da tradição, é visto como um gesto de disciplina e de solidariedade com o sofrimento de Cristo. A penitência, por sua vez, convida o fiel a refletir sobre atitudes, erros e caminhos que precisam ser corrigidos, essa exige mais coragem!

Na Quinta-feira Santa, acontece uma das celebrações mais significativas da liturgia cristã, a Missa da Ceia do Senhor. Nela se recorda o momento em que Jesus reuniu seus discípulos para a última ceia, instituindo a Eucaristia.

Durante essa missa ocorre também a tradicional cerimônia do Lava-Pés, quando o celebrante repete o gesto de Jesus ao lavar os pés de alguns fiéis, representando os apóstolos. O gesto simboliza humildade, serviço e fraternidade, lembrando que, para o cristianismo, a grandeza está em servir ao próximo.

Após a celebração, muitas igrejas mantêm o Santíssimo Sacramento exposto para momentos de vigília e oração, convidando os fiéis a permanecerem em recolhimento, relembrando a noite em que Jesus foi preso.

O dia do silêncio e da cruz

A Sexta-feira Santa, também conhecida como Sexta-feira da Paixão, é um dos dias mais solenes de todo o calendário cristão. Nesse dia não se celebra missa, em seu lugar ocorre a Celebração da Paixão do Senhor, que inclui a leitura do relato da crucificação e a Adoração da Santa Cruz.

Uma cerimônia contrita, muito bonita e simbólica, na qual os fiéis se aproximam da cruz em silêncio, muitas vezes ajoelhados ou inclinando a cabeça, como sinal de respeito e reconhecimento do sacrifício de Cristo. É um momento tocante e celebrado normalmente, às 15 horas da sexta feira da paixão.

Em muitas cidades brasileiras, esse dia é marcado por encenações da Via Sacra, que reproduzem o caminho de Jesus até o calvário, passando pelas estações que recordam os momentos de sofrimento até a crucificação. É também um dia tradicionalmente associado ao jejum e à abstinência de carne, prática que simboliza respeito e solidariedade com a dor daquele momento.

Nas noites da Sexta-Feira Santa, as cidades reproduzem o monte calvário com o descendimento da cruz, revivendo um dos momentos mais comoventes da tradição cristã, quando o corpo de Jesus é retirado da cruz e entregue aos braços de sua mãe.

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Em muitas comunidades, sobretudo nas cidades históricas e nos pequenos municípios do interior, essa cerimônia ganha contornos de profundo silêncio, respeito e emoção coletiva. Fiéis acompanham cada gesto da encenação litúrgica enquanto refletem sobre o sofrimento, o sacrifício e o amor que, segundo a fé cristã, marcam a entrega de Cristo pela humanidade.

Com cantos solenes, belos sermões e o toque seco das matracas, substituindo os sinos, a celebração conduz os participantes a um clima de recolhimento e esperança, preparando espiritualmente a comunidade para o mistério maior que se aproxima, a vitória da vida sobre a morte celebrada na Páscoa.

A espera silenciosa pela luz da ressurreição

Já o Sábado Santo, é um dia de silêncio litúrgico, no qul a Igreja permanece em clima de espera, recordando o tempo em que o corpo de Jesus permaneceu no sepulcro. À noite acontece uma das celebrações mais bonitas e simbólicas da tradição cristã, a Vigília Pascal.

A cerimônia começa geralmente no escuro, fora da igreja, com a bênção do fogo novo e o acendimento do Círio Pascal, que representa Cristo ressuscitado como luz do mundo.

A partir daí, a celebração segue com leituras bíblicas entremeadas por oito salmos que recordam a história da salvação, culminando com o anúncio da ressurreição.

O ambiente, antes silencioso, se enche novamente de luz, música e alegria, simbolizando que a vida venceu a morte.

E a esperança vence a morte

Finalmente chega o Domingo de Páscoa, quando os cristãos celebram a ressurreição de Jesus. É o momento de maior alegria da Semana Santa. As igrejas voltam a tocar seus sinos, os altares são ornamentados com flores e a mensagem central do cristianismo se reafirma, é a esperança de vida nova.

Ao longo dos séculos, essas celebrações se tornaram parte importante da cultura brasileira, misturando religiosidade, tradição e memória coletiva. No interior do Brasil, as procissões, os cânticos e as encenações atravessam gerações, sendo transmitidos de pais para filhos como parte da identidade local. São práticas que fortalecem a fé e asseguram a permanência forte da Igreja. A Semana Santa é um tempo em que cidades inteiras se reúnem para recordar uma história que continua inspirando fé, solidariedade e esperança.

Fé, memória e identidade cultural

Vivenciar estes momentos em cenários de tradição e cheios de elementos históricos, é um convite para refletir sobre os valores que marcaram a vida de Jesus Cristo e que continuam presentes na caminhada de milhões de pessoas ao redor do mundo.

Assim, com essa sequência de ritos religiosos, a Semana Santa permanece como um tempo profundo de memória, fé e renovação espiritual. É sempre bom acompanhar e vivenciar estas celebrações que atravessam séculos, porque cada gesto revive a mensagem central do cristianismo, que é a certeza de que, mesmo diante do sofrimento e da morte, a esperança sempre renasce.

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Celebrando esta jornada, as comunidades reafirmam valores de solidariedade, humildade e amor ao próximo, mantendo viva uma tradição que continua a iluminar o caminho de gerações e a fortalecer a identidade religiosa e cultural do Brasil.

Eu, estarei quietinho acompanhando e vivenciando as celebrações por aqui no interior de Minas Gerais.

Você já sabe onde estará e como será a sua preparação para a Páscoa? Aproveite este período para visitar alguma cidade próxima, que promova estas celebrações. Tenho certeza que te fará bem!

Até a próxima.

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