O que o turismo tem a ver com as eleições? Desde emendas parlamentares no turismo e muito mais do que você imagina - (crédito: Uai Turismo)

O que o turismo tem a ver com as eleições? Desde emendas parlamentares no turismo e muito mais do que você imagina (Políticas públicas, leis e orçamento direcionado para o turismo transformam a atividade em desenvolvimento para o país (Foto: Roque de Sá/Agência Senado))

Quando pensamos em eleições, normalmente lembramos das disputas para presidente, governador ou prefeito. Mas, para quem gosta de viajar ou trabalha no setor, existe uma pergunta importante: o que deputados e senadores têm a ver com o turismo? A resposta é simples: tudo.

O turismo depende diretamente de políticas públicas, investimentos e decisões que são tomadas no Congresso e nas assembleias legislativas. Estradas em boas condições, segurança pública, preservação do patrimônio histórico, promoção dos destinos, realização de eventos culturais e qualificação profissional são alguns exemplos de temas que passam por decisões políticas e orçamentárias.

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No plano federal, os deputados federais atuam na Câmara dos Deputados, onde criam e aprovam leis que impactam todo o país. Eles também fiscalizam o governo federal e participam da definição do orçamento da União o que inclui recursos que podem ser destinados ao turismo. Já os deputados estaduais trabalham nas Assembleias Legislativas, onde discutem e aprovam leis que afetam diretamente a realidade dos estados. Questões como infraestrutura rodoviária, segurança pública, gestão cultural e incentivos fiscais para atividades turísticas passam por esse nível de decisão.

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Outros atores importantes são os Senadores, que representam os estados no Senado Federal, parte do Congresso Nacional. Com mandato de oito anos, eles também participam da elaboração e aprovação de leis federais e fiscalizam o uso do dinheiro público, influenciando diretamente programas e investimentos que podem fortalecer o turismo brasileiro.

Mas talvez um dos pontos mais concretos dessa relação entre política e turismo esteja nas emendas parlamentares. Deputados e senadores podem indicar recursos do orçamento público para projetos em estados e municípios. Em 2025, estima-se que cerca de R$ 50 bilhões em emendas parlamentares foram destinados a diversas áreas do turismo por todo o Brasil.

Esses recursos ajudam a viabilizar projetos como revitalização de praças e centros históricos, construção de equipamentos turísticos, melhoria de sinalização, apoio a festas tradicionais, capacitação de profissionais do setor e ações de promoção dos destinos. Muitas dessas iniciativas são direcionadas obrigatoriamente a municípios que fazem parte do Mapa do Turismo Brasileiro, política coordenada pelo Ministério do Turismo para organizar e fortalecer os destinos turísticos do país.

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E vale lembrar: emenda parlamentar é recurso público. Não é favor, nem presente político. É dinheiro que pertence à sociedade e que pode e deve ser investido no desenvolvimento das cidades e regiões. Por isso, quando falamos de turismo, também estamos falando de escolhas políticas. Afinal, um destino turístico não se desenvolve apenas com belas paisagens. Ele precisa de planejamento, infraestrutura, políticas públicas e investimentos consistentes.

Se você é turista, viajante ou trabalha no setor, vale prestar atenção: quais candidatos entendem o turismo como uma estratégia de desenvolvimento? Cobrar compromisso com o setor é fundamental para que os destinos brasileiros continuem crescendo, gerando empregos e movimentando a economia. No fim das contas, a próxima viagem que você fizer também pode ter um pouco a ver com as decisões que começam nas urnas.

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