Europa e América do Sul lideram reservas de viajantes para a Páscoa 2026 (Galeria da Academia, onde fica o Davi de Michelangelo, é a atividade mais reservada por brasileiros em Florença (Foto: divulgação))

Europa e América do Sul despontam como os principais destinos para os brasileiros na Páscoa de 2026. Dados da Civitatis, plataforma global de reservas de tours e atividades presente em mais de 160 países, mostram um crescimento acelerado nas reservas para cidades culturais europeias e destinos regionais na América do Sul nas últimas semanas.

O levantamento indica que os viajantes estão priorizando destinos com forte oferta cultural e grande variedade de experiências, especialmente em cidades históricas e capitais turísticas, com destaque para Florença (+151%), maior alta para o período na comparação ano a ano. Ao mesmo tempo, a proximidade geográfica e a possibilidade de viagens mais curtas impulsionam também a demanda por destinos sul-americanos, com destaque para Buenos Aires.

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Apesar de eventuais ajustes logísticos em algumas rotas internacionais diante do cenário global, o interesse por viagens no período permanece forte. Sem deixar de lado destinos como o Japão (com Tóquio figurando no top 15 destinos mais reservados por brasileiros), os destinos com maior aceleração de reservas nas últimas semanas são:

Europa: Florença (+151%) e Madrid (+94,1%) registram as maiores altas europeias em reservas nas últimas semanas, seguidas por Barcelona (+50,3%). Em Florença, o ingresso para a Galeria da Academia sem filas (onde está o Davi de Michelangelo) é a atividade mais reservada.

Florença (+151%) e Madrid (+94,1%) registram as maiores altas europeias em reservas nas últimas semanas, seguidas por Barcelona (+50,3%). Em Florença, o ingresso para a Galeria da Academia sem filas (onde está o Davi de Michelangelo) é a atividade mais reservada. América do Sul: As viagens regionais no continente ganharam maior protagonismo nos últimos meses, com a proximidade e algo número de feriados no ano facilitando viagens curtas. Os destaques ficam para Buenos Aires e Montevidéu, que dobraram as reservas, enquanto Cartagena, na Colômbia, e Santiago cresceram em mais de 50% no último mês.

As viagens regionais no continente ganharam maior protagonismo nos últimos meses, com a proximidade e algo número de feriados no ano facilitando viagens curtas. Os destaques ficam para Buenos Aires e Montevidéu, que dobraram as reservas, enquanto Cartagena, na Colômbia, e Santiago cresceram em mais de 50% no último mês. Brasil: O estado do Rio de Janeiro segue liderando as reservas no país, com Rio de Janeiro e Paraty ocupando a primeira e a segunda posição entre os destinos mais reservados para a Semana Santa. Salvador aparece logo em seguida, destacando-se como um dos principais destinos do turismo religioso e cultural no período, e Foz do Iguaçu.

O estado do Rio de Janeiro segue liderando as reservas no país, com Rio de Janeiro e Paraty ocupando a primeira e a segunda posição entre os destinos mais reservados para a Semana Santa. Salvador aparece logo em seguida, destacando-se como um dos principais destinos do turismo religioso e cultural no período, e Foz do Iguaçu. América do Norte: Destinos de lazer seguem em destaque, com Orlando registrando crescimento muito expressivo (+119,2%), impulsionado principalmente pela demanda por parques temáticos, com destaque para os ingressos da Universal Orlando, e viagens familiares.

Destinos de lazer seguem em destaque, com Orlando registrando crescimento muito expressivo (+119,2%), impulsionado principalmente pela demanda por parques temáticos, com destaque para os ingressos da Universal Orlando, e viagens familiares. Caribe: Enquanto a Cidade do Panamá surge com destaque, com alta de mais de 130% em reservas nos últimos meses, o litoral caribenho do México vem logo atrás, com crescimento de mais de 60% de reservas de brasileiros em Cancún e na Playa del Carmen.

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Quanto às regiões afetadas pela situação global, a empresa informa que mantém monitoramento constante para garantir a segurança e melhor experiência ao cliente. Nossa prioridade absoluta é a tranquilidade do viajante e o apoio aos nossos parceiros locais. Estamos trabalhando lado a lado com operadores de tours para oferecer alternativas flexíveis sempre que necessário, afirma Enrique Espinel, COO da Civitatis.

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