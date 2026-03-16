Parques aquáticos em Orlando, atrações que muitos brasileiros ainda desconhecem (Inaugurado em 2017, o parque se destaca pela forte tematização inspirada nas ilhas do Pacífico Sul. (Foto: Divulgação))

Destino conhecido pelos grandes parques temáticos também reúne complexos aquáticos de alto nível, incluindo dois parques da Disney que ainda passam despercebidos por muitos turistas brasileiros.

Quando se fala em viagem para Orlando, a maioria dos visitantes pensa imediatamente nos famosos parques temáticos da The Walt Disney Company e da Universal Destinations & Experiences. No entanto, os parques aquáticos em Orlando também fazem parte do cenário turístico da cidade e oferecem experiências completas que muitas vezes ficam fora do roteiro de quem visita o destino pela primeira vez.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com temperaturas elevadas durante grande parte do ano na Flórida, esses parques se tornam uma alternativa refrescante e cheia de atrações radicais, áreas de relaxamento e cenários altamente tematizados. Espalhados por diferentes complexos turísticos, eles ampliam as possibilidades de entretenimento na cidade e podem surpreender até mesmo quem já conhece os parques tradicionais.

Parques aquáticos em Orlando incluem duas opções dentro do Walt Disney World

Considerada uma das maiores piscinas de ondas do mundo, capaz de gerar ondas que chegam perto de dois metros de altura. (Foto: Divulgação)

Entre os destaques estão os parques aquáticos localizados dentro do complexo Walt Disney World Resort. Apesar da fama global do destino, muitos visitantes ainda não sabem que o complexo abriga duas estruturas completas voltadas exclusivamente para experiências aquáticas.

Um deles é o Disneys Typhoon Lagoon, tematizado como uma ilha tropical atingida por um grande tufão. O cenário mistura barcos, pranchas de surfe e construções espalhadas pela paisagem, criando uma atmosfera que simula os efeitos de uma tempestade tropical.

A principal atração do parque é a Typhoon Lagoon Surf Pool, considerada uma das maiores piscinas de ondas do mundo, capaz de gerar ondas que chegam perto de dois metros de altura. Além disso, o parque oferece atrações como o Crush n Gusher, uma espécie de montanha-russa aquática que utiliza jatos de água para impulsionar as boias em subidas e descidas, além de rios lentos e áreas voltadas para famílias.

LEIA TAMBÉM: O que o turismo tem a ver com as eleições? Desde emendas parlamentares no turismo e muito mais do que você imagina

Disneys Blizzard Beach mistura neve fictícia e atrações radicais

Outro destaque entre os parques aquáticos em Orlando é o Disneys Blizzard Beach, a tematização do parque é uma das mais curiosas da região: a narrativa fictícia conta que uma nevasca teria atingido o local e criado uma estação de esqui improvisada que acabou sendo transformada em parque aquático.

A atração mais famosa é o Summit Plummet, um dos toboáguas mais altos e rápidos do mundo, com cerca de 36 metros de altura e velocidades que ultrapassam os 90 km/h. O parque também reúne atrações familiares bastante populares, como o Teamboat Springs uma das maiores experiências de rafting em grupo do mundo, além de rios tranquilos e áreas dedicadas às crianças.

Volcano Bay aposta em tecnologia e tematização tropical

Entre os parques mais modernos da cidade está o Universals Volcano Bay, inaugurado em 2017 dentro do complexo Universal Orlando Resort. O parque se destaca pela forte tematização inspirada nas ilhas do Pacífico Sul.

O grande símbolo do espaço é o vulcão artificial Krakatau, com mais de 60 metros de altura, que domina o cenário e abriga algumas das principais atrações, entre elas, está o Krakatau Aqua Coaster, uma montanha-russa aquática que percorre o interior do vulcão, além de toboáguas radicais como o Kookiri Body Plunge.

Outro diferencial é o uso de tecnologia para melhorar a experiência do visitante, permitindo reservar atrações virtualmente e reduzir o tempo em filas.

LEIA TAMBÉM: Europa e América do Sul lideram reservas de viajantes para a Páscoa 2026

Aquatica combina atrações radicais e contato com a natureza

Alternativa bastante conhecida entre os parques aquáticos em Orlando é o Aquatica Orlando, pertencente ao grupo SeaWorld Parks & Entertainment.

Inaugurado em 2008, o parque combina escorregadores radicais com praias artificiais, rios de corrente suave e áreas de relaxamento. Um dos brinquedos mais famosos é o Dolphin Plunge, um toboágua transparente que atravessa uma piscina onde vivem golfinhos, criando uma experiência visual única durante a descida.

A proposta do parque é unir entretenimento aquático com elementos de natureza e vida marinha, mantendo a identidade dos parques ligados ao grupo SeaWorld.

Discovery Cove oferece experiência aquática mais exclusiva

Uma das experiências mais exclusivas em Orlando, o espaço funciona com número limitado de visitantes por dia e adota um sistema all-inclusive. O ambiente é pensado para proporcionar uma experiência mais tranquila, com praias artificiais, rios de corrente suave e paisagens tropicais que lembram um resort caribenho. (Foto: Divulgação)

Orlando também abriga experiências mais exclusivas, como o Discovery Cove. O espaço funciona com número limitado de visitantes por dia e adota um sistema all-inclusive que inclui refeições, bebidas e equipamentos para atividades. O ambiente é pensado para proporcionar uma experiência mais tranquila, com praias artificiais, rios de corrente suave e paisagens tropicais que lembram um resort caribenho.

Entre as atividades mais procuradas está a experiência de nadar com golfinhos, que se tornou o grande símbolo do parque. O local também oferece áreas de snorkel em recifes artificiais com peixes tropicais e aviários com aves exóticas.

Novos projetos podem ampliar oferta de parques aquáticos em Orlando

O setor de entretenimento aquático em Orlando deve continuar crescendo nos próximos anos. A empresa Mattel anunciou planos para desenvolver um parque aquático indoor na região turística da cidade.

O projeto prevê um grande espaço coberto com toboáguas, atrações familiares e experiências inspiradas em marcas populares da empresa, como Barbie e Hot Wheels. A ideia é criar um ambiente que possa funcionar durante todo o ano, independentemente das condições climáticas da Flórida.

Caso o projeto avance conforme o planejado, a iniciativa poderá ampliar ainda mais a oferta de entretenimento aquático no destino, consolidando Orlando como um dos principais polos mundiais de parques temáticos e aquáticos.

LEIA TAMBÉM: Glamping no Atacama: conheça o conceito e nova hospedagem em San Pedro

Parques aquáticos em Orlando ampliam as opções de roteiro

Embora muitas viagens para a cidade sejam planejadas em torno dos parques temáticos mais conhecidos, os parques aquáticos em Orlando oferecem uma alternativa interessante para quem busca diversificar o roteiro.

Com atrações radicais, áreas de descanso e cenários altamente elaborados, esses espaços ajudam a mostrar que o destino vai muito além das montanhas-russas e personagens famosos. Para muitos visitantes, incluir um dia dedicado a essas experiências pode transformar a viagem e revelar um lado menos explorado e igualmente impressionante da capital mundial do entretenimento.

Assim, mais do que uma pausa refrescante entre os parques temáticos, os parques aquáticos em Orlando revelam um lado surpreendente do destino. Entre cenários tropicais, atrações radicais e momentos de pura contemplação, esses espaços mostram que a cidade também sabe transformar a água em espetáculo.

Para quem planeja uma viagem à capital mundial do entretenimento, incluir um desses parques no roteiro pode significar descobrir experiências diferentes, menos óbvias e muitas vezes inesquecíveis. Afinal, em um lugar onde a imaginação faz parte da paisagem, até um simples mergulho pode se transformar em uma aventura digna de férias memoráveis.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo