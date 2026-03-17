Hotéis devem investir cada vez mais em sua estrutura de eventos (Hotel Meliá Paulista (Foto: Maarten Van Sluys))

O setor de eventos no Brasil sofreu forte retração devido a pandemia, mas apresenta indicativos de recuperação desde 2022. Na década anterior, com o país tornando-se foco da atenção mundial, especialmente depois de receber a Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas 2016, a hotelaria aumentou significativamente sua estrutura própria para recepção de eventos. Essa segue sendo a estratégia tanto para a construção de novos hotéis como também a ampliação da oferta já instalada nos mesmos. Esta análise é fundamental para viabilizar a própria atividade hoteleira que passou por forte crise devido aos cancelamentos e adiamentos não só de hospedagens, mas principalmente de eventos de toda natureza.

Aliança entre hotelaria e eventos

Entre 2022 e 2025, devido ao represamento de eventos não realizados em 2020 e 2021, os congressos e convenções de negócios internacionais no país registraram um aumento da ordem de 350%, segundo o Ministério do Turismo. Esses eventos foram responsáveis por uma porcentagem expressiva do turismo internacional no Brasil. O mercado interno também foi, e permanece, aquecido por eventos de porte regional e nacional. O país figura entre os 20 primeiros países para a realização de eventos profissionais, segundo a ICCA INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION. Percebendo o volume e a importância desses acontecimentos, o setor hoteleiro tem se estruturado mais e melhor não apenas para receber hóspedes, mas para abrigar os eventos como um todo.

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Entre as vantagens de realizar eventos em hotéis, podemos listar:

Os participantes se hospedarão prioritariamente no mesmo local do evento, evitando deslocamentos e gerando mais comodidade e otimizando custos para o organizador.

Hotéis contam com uma equipe preparada para receber, acomodar e acompanhar os hóspedes, garantindo a segurança patrimonial e física, além de um conceder tratamento de qualidade e personalizado aos participantes de eventos.

A estrutura de catering (serviços de alimentos e bebidas) normalmente já está presente, terceirizada ou própria. Via de regra, não será necessário contratar novos fornecedores ou equipe de garçons externos pois os hotéis já contam com equipes próprias ou rede de fornecedores de equipamentos e mão de obra homologados, e com isso já habituados com a estrutura e as lideranças do hotel.

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Além disso, as diversas redes hoteleiras e até mesmo muitos hotéis independentes podem atender a diferentes públicos e aos mais variados tipos de eventos: lançamentos de produtos, convenções de vendas, palestras motivacionais, casamentos, formaturas entre outros. Eventos sociais e empresariais caminham ao lado de eventos nacionais e internacionais organizados por entidades públicas da área de saúde, direito, economia e cultura entre inúmeras outras possibilidades.

Exemplos de diferenciais competitivos

Realizar eventos em hotéis traz várias vantagens para o produtor sendo o destino também beneficiado. Essa via de mão dupla tem sido uma aposta conjunta dos setores envolvidos para enfrentar momentos desafiadores e aumentar o fluxo de negócios para as cidades dotadas de capacidade de sediá-los.

1) Combate a sazonalidade: Eventos corporativos não dependem da estação para acontecer. Assim, os hotéis preparados para recebê-los deixam de depender da alta temporada turística para manter seus quartos ocupados.

2) Gera novas possibilidades de receitas: cria-se oportunidades de geração de receita a partir da locação de espaços e fornecimento de estrutura de apoio como sonorização, decoração, estruturas de palco, cerimonial, manobristas, artistas etc. aquecendo toda cadeia produtiva ligada aos eventos.

3) Atrai novos públicos: a cada novo evento, apresenta-se um perfil diferente para o hotel, fazendo com que pessoas novas se interessem em voltar a se hospedar ali até mesmo em suas férias ou hospedagens particulares. O público de eventos, feiras e congressos é diferenciado, espera um atendimento profissional e comodidades necessárias para uma rotina de compromissos programada durante o transcurso do evento.

4) Faz frente à concorrência: um hotel com espaços para atender a contento todas as demandas dos mais variados eventos certamente coloca-se um passo à frente da concorrência, em qualidade de serviços e inovação e potencial de geração de receitas adicionais.

5) Aumento da rede de relacionamento: além da possibilidade de se relacionar com diferentes públicos, aumentando o networking, a disponibilidade de áreas para eventos coloca destaca a visibilidade dos hotéis contribuindo na relação com outros setores do mercado, ampliando as possibilidades de negócios futuros.

Ampla cadeia produtiva se beneficia

Em contrapartida, a produção de eventos ganha muito ao estar em contato com o setor hoteleiro. Eles podem realizar diferentes eventos de acordo com estrutura de cada hotel. Desde reuniões de empresas até congressos de grande porte; de casamentos intimistas a grandes festas de formatura, um mesmo espaço pode suprir todas as necessidades. A localização dos espaços costuma ser de fácil acesso e muitos hotéis têm serviço próprio de traslado para aeroportos e rodoviárias. Há empresas de turismo vinculadas às de hospedagem, concentrando todos os serviços em um só local. Os espaços são bastante customizáveis, permitindo a montagem de diferentes estilos de eventos com intensa movimentação de profissionais.

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Com o crescimento e a profissionalização da rede hoteleira, a parceria com a produção de eventos só tem a beneficiar aos dois lados, fazendo com que o mercado de eventos no Brasil cresça e capacite-se cada vez mais. Este tem sido o foco dos Hotéis MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), que se especializam em turismo de negócios e eventos corporativos, oferecendo infraestrutura de espaços de reuniões, centro de convenções e serviços especializados.

Todos os atuais estudos de viabilidade concebidos por minha consultoria (MVS Consultoria), contemplam a inclusão de áreas locáveis para eventos no bojo do projeto. Para que um hotel atinja o retorno desejável do investimento financeiro realizado, as receitas de eventos (locação de salas, equipamentos, A&B etc.) vislumbradas são cada vez mais relevantes.

O setor de eventos segue em ascensão, as empresas precisam fortalecer cada vez mais seu networking e consolidar suas marcas no mercado nacional e global e para isso a estrutura presente na hotelaria se torna uma aliada de primeira grandeza.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

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