Destinos inspirados no Oscar 2026, viaje pelos cenários que moldaram os astros do cinema - (crédito: Uai Turismo)

Destinos inspirados no Oscar 2026, viaje pelos cenários que moldaram os astros do cinema (Dos cenários históricos da Ross Castle às ruas vibrantes de Nova York, passando pela arte, cultura e cores do Pelourinho, esta é uma viagem pelas cidades que moldaram os talentos consagrados no Oscar 2026. Um roteiro que conecta origens, histórias e o brilho do cinema mundial. (Foto: IA))

Após a cerimônia do Oscar 2026, cidades que revelaram grandes talentos ganham destaque como destinos turísticos para quem quer transformar cinema em experiência real.

Com o encerramento da mais recente edição do Oscar 2026, realizada no tradicional Dolby Theatre, o brilho das estatuetas dá lugar a um novo tipo de roteiro: o das viagens. Para além dos filmes premiados, cresce o interesse por conhecer de perto os lugares que ajudaram a formar alguns dos principais nomes do cinema mundial. Os destinos inspirados no Oscar 2026 surgem, assim, como uma forma de prolongar a experiência da premiação agora fora das telas.

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Entre paisagens naturais, centros urbanos vibrantes e cenários históricos, esses locais revelam muito mais do que cartões-postais. Eles carregam traços culturais, histórias e atmosferas que ajudam a entender as origens de atores e atrizes que marcaram a temporada.

Destinos inspirados no Oscar 2026 passam pela Irlanda de Jessie Buckley

Vencedora do prêmio de Melhor Atriz por Hamnet, a atriz Jessie Buckley tem suas raízes em Killarney, uma das regiões mais encantadoras do país.

Localizada no Condado de Kerry, a cidade é porta de entrada para o Parque Nacional de Killarney, conhecido por seus lagos cristalinos, montanhas e paisagens que parecem saídas de um drama de época. Entre os destaques está o Castelo Ross, construção histórica que reforça o clima cinematográfico da região.

A experiência se completa com os tradicionais passeios de carruagem, que permitem explorar o destino de forma tranquila, em meio a cenários que combinam natureza e história.

O Castelo de Ross está localizado nos arredores da cidade de Killarney, na Ross Road. É muito bem sinalizado e fácil de encontrar. (Foto: DiscoverKerry / Heritage Ireland)

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Califórnia urbana também integra os destinos inspirados no Oscar 2026

Nos Estados Unidos, o ator Michael B. Jordan, vencedor do prêmio de Melhor Ator por Pecadores, tem ligação com Santa Ana, cidade localizada em Orange County.

A região se destaca pela forte influência da cultura latina, além de uma cena artística em crescimento. Entre os pontos de interesse está o Bowers Museum, referência em exposições culturais.

A proximidade com Anaheim ainda permite combinar o roteiro com visitas aos parques temáticos da região, ampliando a experiência para além do circuito urbano.

O Bowers Museum é um museu de arte localizado em Santa Ana , Califórnia. A coleção permanente do museu inclui mais de 100.000 objetos e destaca-se nas áreas de arte mesoamericana pré-colombiana , arte indígena americana , arte da Ásia, África e Oceania , e pintura ao ar livre da Califórnia. (Foto: Sparkoc.com)

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Noruega revela natureza e design entre os destinos inspirados no Oscar 2026

Indicada por Valor Sentimental, a atriz Renate Reinsve leva o olhar do público para Drammen, próxima à pequena Solbergelva.

A região combina natureza exuberante com um estilo de vida voltado ao ar livre, conceito conhecido como friluftsliv. Um dos destaques é o Spiralen, túnel em espiral que leva a um mirante com vista panorâmica da cidade.

No inverno, a região se transforma em destino para esportes de neve; no verão, trilhas e caminhadas ganham protagonismo, tornando o local ideal para quem busca contato com a natureza.

O túnel tem 1.650 metros de comprimento em forma de hélice, com seis círculos ascendentes, no mesmo estilo de um estacionamento de vários andares. Do topo, os turistas podem caminhar na Drammensmarka , a área florestal que circunda Drammen. (Foto: Atlas Obscura)

Bahia coloca o Brasil entre os destinos inspirados no Oscar 2026

O Brasil também marcou presença na premiação com Wagner Moura, indicado por O Agente Secreto. Nascido em Salvador e criado em Rodelas, o ator carrega consigo a identidade cultural do estado.

Na capital baiana, o Pelourinho se destaca como um dos principais símbolos históricos e culturais do país, com arquitetura colonial e forte presença da música e da gastronomia local.

Para quem busca descanso, o litoral da chamada Linha Verde oferece opções como a Praia do Forte, conhecida por suas águas mornas e estrutura turística voltada ao relaxamento.

Pelourinho ou Pelo, é um bairro histórico na zona oeste de Salvador. Patrimônio Mundial da UNESCO , o Pelourinho preserva um rico repertório de arquitetura colonial portuguesa. (Foto: Wikimedia Commons / MTur)

A Praia do Forte é uma extensa praia com um pequeno povoado, localizada a 80 km da cidade de Salvador, Bahia. A praia é conhecida por suas águas cristalinas, areia branca, piscinas naturais, rios e uma reserva ecológica de flora e fauna nativas. (Foto: Embratur / Unsplash)

Nova York completa os destinos inspirados no Oscar 2026 com energia urbana

Entre os nomes mais populares da atual geração, Timothée Chalamet, indicado por Marty Supreme, representa o dinamismo de Nova York.

O bairro de Hells Kitchen, onde o ator cresceu, traduz bem o ritmo da cidade, com restaurantes variados, vida cultural intensa e proximidade com atrações como a Broadway.

Outro destaque é o High Line Park, parque elevado que se tornou símbolo da revitalização urbana e oferece uma nova perspectiva da cidade.

Hell’s Kitchen é um bairro vibrante e histórico em Manhattan, Nova York, delimitado pela 8ª Avenida a leste, Rio Hudson a oeste, rua 34 ao sul e rua 59 ao norte. Hoje, é um dos bairros mais disputados e gastronômicos da cidade, oferecendo uma alternativa mais autêntica e acessível aos restaurantes caros da vizinha Times Square. (Foto: citiestotravel)

O High Line Park, inaugurado em 2009, é uma das zonas verdes mais bonitas de Nova York. Foi construído sobre uma antiga linha de trem. (Foto: Unsplash / NYC & Company)

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Destinos inspirados no Oscar 2026 transformam cinema em experiência real

Mais do que uma tendência, os destinos inspirados no Oscar 2026 mostram como o turismo pode ir além dos roteiros tradicionais. Ao visitar esses lugares, o viajante tem a oportunidade de se conectar com as origens culturais e os cenários que influenciaram grandes talentos do cinema.

Entre paisagens naturais, cidades históricas e metrópoles vibrantes, cada destino oferece uma experiência única capaz de transformar a admiração pelos filmes em vivências reais.

No fim das contas, depois que as luzes do Oscar se apagam, é fora das telas que começa a próxima grande história. E dessa vez, o protagonista pode ser você.

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