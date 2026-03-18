Rota dos Sete Lagos na Patagônia, guia completo para explorar um dos destinos mais incríveis da Argentina - (crédito: Uai Turismo)

Rota dos Sete Lagos na Patagônia, guia completo para explorar um dos destinos mais incríveis da Argentina (Lago Correntoso, águas cristalinas em tons de verde esmeralda revelam a beleza do Lago Correntoso, um dos cenários mais encantadores da Rota dos Sete Lagos, onde natureza e tranquilidade se encontram em perfeita harmonia. (Foto: Getty Images))

A Rota dos Sete Lagos na Patagônia é um dos trajetos mais fascinantes da Argentina e um convite permanente para quem busca natureza, aventura e paisagens de tirar o fôlego. O percurso de cerca de 110 quilômetros liga San Martín de los Andes a Villa La Angostura, atravessando o coração da região patagônica com cenários que se transformam a cada curva.

Ao longo do caminho, o viajante encontra sete lagos de origem glacial, que são: Lácar, Machónico, Falkner, Villarino, Escondido, Correntoso e Espejo, cercados por montanhas, florestas densas e rios cristalinos. A estrada, que corta o Parque Nacional Nahuel Huapi, revela uma das paisagens mais icônicas da América do Sul e se consolida como um roteiro que não depende de modismos: é atemporal, acessível e sempre surpreendente.

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Rota dos Sete Lagos na Patagônia: como fazer o trajeto com tranquilidade

Embora seja possível percorrer toda a Rota dos Sete Lagos na Patagônia em um único dia, o ideal é desacelerar. Dividir o trajeto em três ou quatro dias permite explorar mirantes, trilhas e pequenas praias escondidas às margens dos lagos.

O percurso pode ser feito de carro, moto ou bicicleta, sendo o automóvel a opção mais confortável para quem deseja parar com frequência. Também há excursões organizadas e transporte local, o que facilita o acesso mesmo para quem não pretende dirigir. A boa notícia é que a infraestrutura da região acompanha a beleza natural: há hospedagens charmosas, campings bem estruturados e restaurantes ao longo de toda a rota.

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O que fazer na Rota dos Sete Lagos na Patagônia

A diversidade de experiências é um dos grandes diferenciais da região. Nos lagos como o Lago Lácar e o Lago Nahuel Huapi, passeios de barco revelam paisagens ainda mais impressionantes vistas da água. Já os rios como o Chimehuin e o Correntoso são conhecidos internacionalmente pela pesca esportiva.

Para quem prefere explorar a pé, trilhas como a Volta do Lago Lácar oferecem contato direto com a natureza, enquanto o imponente Vulcão Lanín desafia aventureiros com uma das escaladas mais emblemáticas da região.

Experiências mais contemplativas também ganham espaço. Caminhadas pelo Bosque de Arrayanes, mergulho no bosque submerso de Villa Traful e práticas como o banho de floresta, inspirado no conceito japonês de imersão sensorial, mostram que o destino vai além do turismo de aventura.

Sabores da Patagônia que completam a experiência

Viajar pela Rota dos Sete Lagos na Patagônia também é uma experiência gastronômica. A culinária local valoriza ingredientes regionais e receitas tradicionais, com destaque para o cordeiro assado, trutas frescas, carnes de caça e pratos à base de cogumelos.

Ao longo da estrada, pequenas paradas revelam sabores autênticos, como chocolates artesanais, pães caseiros e waffles com frutas vermelhas. É o tipo de gastronomia que conversa diretamente com o ambiente: simples, acolhedora e cheia de identidade.

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Melhor época para visitar a Rota dos Sete Lagos na Patagônia

Um dos grandes trunfos da Rota dos Sete Lagos na Patagônia é poder ser visitada durante todo o ano. No inverno, a neve transforma a paisagem em um cenário digno de cartão postal, ideal para quem busca clima de montanha e tranquilidade embora algumas estradas possam exigir mais atenção.

Entre a primavera e o verão, especialmente de setembro a março, as temperaturas mais amenas favorecem trilhas, passeios ao ar livre e atividades nos lagos. O outono, por sua vez, colore a região com tons dourados e avermelhados, criando um espetáculo visual único.

Como chegar à Rota dos Sete Lagos na Patagônia

O acesso à região é relativamente simples para brasileiros. A principal porta de entrada é Bariloche, com voos regulares a partir de São Paulo. De lá, o trajeto segue de carro até Villa La Angostura ou San Martín de los Andes.

Alternativa também, é voar diretamente para San Martín de los Andes, encurtando o percurso e permitindo começar a viagem já imerso no cenário patagônico.

Brasileiros não precisam de visto para entrar no país vizinho, sendo suficiente apresentar um documento de identidade válido. A moeda local é o peso argentino, e o custo da viagem pode variar conforme a época e o estilo de hospedagem escolhido.

Rota dos Sete Lagos na Patagônia, uma viagem que vai além do destino

Mais do que um trajeto, a Rota dos Sete Lagos na Patagônia é uma experiência que transforma o modo de viajar. Aqui, o caminho é tão importante quanto o destino, e cada parada revela um novo cenário, um novo sabor e uma nova história.

É o tipo de viagem que não envelhece com o tempo, porque a natureza se reinventa a cada estação e porque a sensação de estar diante de paisagens grandiosas continua sendo, sempre, inesquecível.

No fim das contas, a Rota dos Sete Lagos na Patagônia não é apenas um destino é um daqueles lugares que ficam na memória muito depois da viagem terminar. Entre estradas que parecem não ter fim, lagos de águas cristalinas e montanhas que mudam de cor ao longo do dia, cada quilômetro percorrido é um convite para desacelerar e se reconectar com o essencial.

É o tipo de roteiro que agrada tanto quem busca aventura quanto quem quer simplesmente contemplar a natureza em sua forma mais pura. E talvez seja justamente esse equilíbrio que torna a experiência tão especial: aqui, não há pressa, apenas o prazer de descobrir.

Se existe um momento certo para ir? Ele é agora. Porque a Patagônia não espera, ela chama. E quem atende esse chamado dificilmente volta o mesmo.

Imagens dos lagos que capturam toda a grandiosidade da Rota Argentina

Lago Villarino, vizinho do Falkner, chama atenção pelas águas claras e pelo contraste com as montanhas ao redor. (Foto: Getty Imagens)

Lago Machónico, mais isolado e silencioso, é cercado por vegetação densa e oferece um cenário de contemplação em meio à natureza preservada. (Foto: Getty Imagens)

Lago Lácar, porta de entrada da rota, o lago impressiona pela imensidão e pelas águas profundas que refletem as montanhas de San Martín de los Andes. (Foto: Getty Imagens)

Lago Falkner, com fácil acesso e praias de areia, é um dos pontos mais convidativos para pausas ao longo da estrada. (Foto: Getty Imagens)

Lago Espejo, famoso pelo efeito de espelho, reflete com perfeição o céu e as montanhas, criando um dos cenários mais fotogênicos da região. (Foto: Getty Imagens)

Lago Escondido, pequeno e discreto, surge entre curvas da estrada como um achado inesperado no meio da viagem. (Foto: Getty Imagens)

Lago Correntoso, conhecido por suas águas cristalinas e conexão com um dos rios mais curtos do mundo, é um dos cartões-postais da rota. (Foto: Getty Imagens)

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