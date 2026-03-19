Entre labirintos de espelhos, bibliotecas infinitas e cenários que nos levam a uma outra dimensão confira `Sou o Outro do Outro` - (crédito: Uai Turismo)

Entre labirintos de espelhos, bibliotecas infinitas e cenários que nos levam a uma outra dimensão confira `Sou o Outro do Outro` (Fotos: @viajandocomhistoria)

Entre labirintos de espelhos, bibliotecas infinitas e cenários que nos levam a uma outra dimensão. A exposição `Sou o Outro do Outro´ definitivamente não é uma exposição comum.

Esta novidade que está sendo exibida em São Paulo de 15 de março até 27 de julho é absolutamente fascinante.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A britânica Es Devlin é reconhecida como uma das artistas e cenógrafas mais criativas do design contemporâneo. Ela já projetou palcos para artistas como Adele, Beyoncé, U2, e participou de grandes eventos como a Bienal de Veneza, cerimônias de abertura e encerramento de Olimpíadas, incluindo a do Rio de Janeiro em 2016. Provavelmente se você estiver visitando algum museu em Londres irá ver alguma obra da artista. A curadoria desta nova exposição é de Marcello Dantas.

LEIA TAMBÉM: DW! Semana de Design de São Paulo começa hoje em São Paulo com o tema Legado Criativo

Aqui em São Paulo são 6 instalações monumentais que unem arte, tecnologia, reflexão e explora a ideia de uma sociedade temporária na qual existimos apenas através da visão do outro. A temática não poderia ser mais atual, certo?

E o objetivo é que o visitante se sinta participando, interagindo em cada sala, com cada obra. Abaixo alguns destaques de cada sala.

1 Tudo começa na Infinite Library (Biblioteca Infinita) São em torno de 6 minutos ouvindo a narrativa, e presenciando um espaço que parece não ter fim com livros, projeções e palavras que se multiplicam. O conceito é de que somos feitos das histórias que lemos e compartilhamos.

2 Ao fim da projeção, a porta se abre e somos levados a sala mais grandiosa e impactante de toda a exposição, na minha opinião: Mirror Maze (Labirinto de Espelhos). O visitante percorre um caminho sem fim de degraus, espelhos, reflexos, corredores que parecem nos levar uma outra dimensão. Esta sem dúvida foi minha parte preferida de toda a experiência.

3 A sala Falling (Queda) é um momento de reflexão, um convite a aceitar o que não podemos controlar. Somos convidados a sentar e em volta vemos elementos que rementem a queda.

4 Come Home Again (Voltar para Casa) é de tirar o fôlego, eu fiquei completamente hipnotizada pela música e pelos cenários que criam uma interconexão entre diferentes espécies, culturas e ecossistemas. Tudo é muito impactante. Aqui o ideal é desacelerar, aproveitar o momento, observar cada detalhe e se encantar.

5 A sala Co-Imagine (Co-Imaginar) Aqui o visitante é convidado a participar da obra, em uma mesa gigante a gente deixa a imaginação fluir e continua desenhos que foram iniciados pela própria artista. A cereja do bolo nesta sala é a enorme janela de vidro debruçada para a belíssima Cidade Matarazzo. Aproveite para tirar lindas fotos.

LEIA TAMBÉM: Destinos inspirados no Oscar 2026, viaje pelos cenários que moldaram os astros do cinema

6 E ao final a sala Screen Share (compartilhar tela) oferece um momento especial onde o visitante é convidado a retirar como uma lembrança de toda a experiência, um desenho criado pela artista. Isso acontece após uma projeção bem bacana – um ambiente que remete a forma como vivemos atualmente. Já pensando aqui em emoldurar o desenho que eu levei e colocá-lo em um lugar bem especial aqui em casa!

A exposição `Sou o Outro do Outro´ faz parte da temporada cultural Brasil – Reino Unido conectando os países. Ela foi toda produzida no Brasil o que coloca São Paulo no mapa global da arte contemporânea e destaca a potência da vida cultural na nossa cidade. Se você estiver pela cidade de São Paulo aproveite a oportunidade e vá conferir esta exposição que é um espetáculo.

Exposição Sou o Outro do Outro

Artista: Es Devlin e Curadoria: Marcello Dantas

15 de março a 27 de julho: de terça a domingo, das 12h às 20h

Ingressos a partir de R$25 reais, às terças-feiras entrada gratuita. Os ingressos podem ser adquiridos pelo aplicativo Mata App ou na bilheteria físic

Local: Casa Bradesco. Alameda Rio Claro 190, Bairro Bela Vista São Paulo

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo