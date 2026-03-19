Fórum de Turismo Responsável em BH destacou iniciativas que conectam cultura, territórios e sustentabilidade ((Foto: Nádia Soares / Divulgação))

Nos dias 10 e 11 de março, a primeira edição regional do Fórum Brasileiro de Turismo Responsável em BH, reuniu lideranças comunitárias, empreendedores, gestores públicos, pesquisadores e estudantes para discutir caminhos para um turismo mais justo, diverso e comprometido com os territórios.

Logo na abertura do evento, realizado no Teatro Francisco Nunes, o presidente da Belotur, Eduardo Cruvinel, destacou a relevância do evento que o futuro do turismo passa por uma visão integrada entre turismo, meio ambiente e cultura. Segundo ele, esse tripé é fundamental para consolidar um modelo de desenvolvimento turístico capaz de gerar impacto positivo para as cidades e para as comunidades.

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Entre os momentos marcantes da programação esteve a fala de Zu Moreira, que trouxe reflexões sobre o valor das expressões culturais presentes nas periferias da capital mineira. Em sua fala, ele destacou iniciativas culturais e artísticas que emergem dos territórios, como o grafite no Alto Vera Cruz, reforçando como essas manifestações constroem identidade e podem se transformar em experiências turísticas autênticas.

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Outro destaque do encontro foi a apresentação inspiradora de Regina Tchelly, empreendedora social responsável pelo projeto Favela Orgânica, desenvolvido no Morro da Babilônia no Rio de Janeiro. Com uma trajetória reconhecida internacionalmente, Regina trouxe reflexões sobre gastronomia sustentável, reaproveitamento de alimentos e impacto social nas comunidades. Em sua fala, destacou que a transformação muitas vezes está em ações simples.

O revolucionário é o simples

A apresentação emocionou os participantes e reforçou que o turismo responsável vai muito além dos atrativos tradicionais, dialogando com temas como sustentabilidade, educação alimentar, cultura e geração de renda nas comunidades.

Ao todo, cerca de 289 pessoas se inscreveram para o evento, que reuniu participantes de Belo Horizonte, de outras cidades de Minas Gerais e de estados como Pará, Maranhão, Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Um dos pontos de destaque foi o protagonismo feminino, com 111 mulheres entre os participantes e forte presença de lideranças femininas na programação.

Para Marianne Costa, idealizadora do fórum, o encontro demonstrou a força de iniciativas que vêm transformando o turismo a partir dos territórios: o evento foi um potente encontro de pessoas que vêm transformando o turismo de forma positiva em Minas Gerais. O protagonismo feminino se destacou na programação, inspirando e emocionando os quase 300 participantes inscritos, afirmou.

A programação incluiu painéis temáticos, oficinas práticas, feira gastronômica, apresentações culturais e visitas técnicas em diferentes territórios da capital mineira. Entre os temas debatidos estiveram ESG no turismo, afroturismo, turismo de base comunitária, gastronomia como patrimônio cultural e desenvolvimento econômico local.

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Entre as palestrantes estiveram a liderança indígena Karynna Makuxi, de Roraima; Adriana Lima; além de representantes de iniciativas comunitárias da Amazônia e especialistas do setor público e acadêmico. No segundo dia, os participantes também realizaram visitas técnicas por Belo Horizonte, incluindo experiências como o passeio de barco na Lagoa da Pampulha a bordo do Capivarã, além de percursos culturais pelo Parque Municipal Américo Renné Giannetti e pela Rota Maria do Arraial.

Criado em 2025, o Fórum Brasileiro de Turismo Responsável tem como missão fortalecer o turismo como ferramenta de desenvolvimento territorial, valorizando culturas locais, comunidades e a preservação ambiental. A edição regional em Belo Horizonte foi realizada pelo Grupo Vivejar, com apoio da Belotur e da Fecomércio MG, além do patrocínio do Instituto Bancorbrás.

O encontro marcou o início de uma série de edições regionais previstas para 2026 em diferentes partes do país, consolidando uma rede de iniciativas comprometidas com um turismo mais sustentável, inclusivo e conectado aos territórios.

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