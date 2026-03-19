Eventos corporativos no Rio de Janeiro: Fátima Facuri destaca por que a cidade é um palco estratégico - (crédito: Uai Turismo)

Eventos corporativos no Rio de Janeiro: Fátima Facuri destaca por que a cidade é um palco estratégico (Isabella Ricci e Fátima Facuri (Foto: Uai Turismo))

O Podcast Uai Turismo dessa semana recebeu Fátima Facuri para uma conversa franca sobre por que o Rio de Janeiro segue como um dos palcos mais estratégicos do país para eventos corporativos. Ao longo da entrevista, gravada na capital fluminense nos estúdios da Rádio Tupi do Rio, Fátima compartilha uma visão prática do setor, destacando a maturidade do mercado carioca, a qualidade da cadeia de serviços e o impacto do turismo de negócios para a economia e para a imagem do destino.

Esta temporada do Podcast Uai Turismo tem o Oferecimento da Booking.com, que além ser uma das maiores plataformas de reservas de viagens do mundo apresenta regularmente as tendências do setor no Brasil e no mundo.

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Fátima ressalta que o Rio já possui grande experiência no setor de eventos, algo que não se constrói da noite para o dia. Essa bagagem ajuda a explicar por que a cidade atrai congressos, feiras e convenções de todos os portes. A infraestrutura versátil que vai de centros de convenções bem equipados a espaços multiuso com identidade própria , somada à rede hoteleira ampla e à mão de obra qualificada, dá segurança aos organizadores e conforto aos participantes. Em outras palavras, o Rio sabe receber e, quando o assunto é evento corporativo, isso faz toda a diferença.

Fátima pontua que ter objetivos claros e mensuráveis é o primeiro passo para uma curadoria de conteúdo assertiva e para uma experiência envolvente do público. O desenho de jornadas fluidas, com acessibilidade, sinalização eficiente e momentos pensados para networking, ajuda a manter a energia do encontro e ampliar o retorno para marcas e participantes. A tecnologia surge como aliada natural nesse processo, seja para simplificar inscrições e credenciamento, seja para fomentar a interação ao vivo e gerar dados que sustentem a análise pós-evento.

Outro ponto que ganha corpo é a sustentabilidade. Na avaliação da entrevistada, o setor evolui quando incorpora escolhas responsáveis na seleção de fornecedores, no uso consciente de materiais e na redução de resíduos. Além de fortalecer a reputação das marcas, essa postura deixa um legado para a comunidade local e reforça o compromisso do destino com práticas de baixo impacto.

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O episódio evidencia ainda o alcance do turismo de negócios como vetor de desenvolvimento. Eventos aquecem a rede de hospedagem, movimentam restaurantes, estimulam serviços especializados e, muitas vezes, despertam no participante o desejo de voltar à cidade a lazer.

Com atuação à frente da OpenBrasil Eventos, a entrevistada compartilha aprendizados de quem vive a rotina de planejamento e execução. Ela defende formatos dinâmicos, que valorizem cases aplicáveis e conversas que saiam do lugar-comum, sem abrir mão do rigor operacional que sustenta qualquer grande entrega. É nesse equilíbrio entre criatividade e método que eventos corporativos ganham relevância e perenidade no calendário.

Assista à íntegra da entrevista no canal do YouTube do Portal Uai e acompanhe a série especial sobre o Rio de Janeiro. Inscreva-se, ative as notificações e não perca os próximos episódios.

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