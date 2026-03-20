Novidades do turismo nos Estados Unidos 2026: destaques da Brand USA Week South American (Ação estratégica mostra os Estados Unidos para o mercado sul-americano (Fotos: Uai Turismo))

As novidades do turismo nos Estados Unidos para 2026 ficaram em evidência na Brand USA Week South American, reforçando que o país segue desejado por estreantes e veteranos, enquanto abre espaço para viajantes que buscam nichos específicos. Com organização de costa a costa e experiências sob medida, inclusive de olho na Copa do Mundo de 2026, o evento no Rio de Janeiro apresentou a diversidade do país.

Ainda que o momento político pareça instável, os Estados Unidos seguem como objeto de desejo, tanto para quem já foi e quer repetir destinos como Orlando, Miami e Nova York quanto para quem deseja fazer a primeira viagem internacional. Mas um terceiro público vem ganhando espaço, aquele que quer se aprofundar nas possibilidades do país. Esse público que pode até já conhecer alguns destinos americanos busca experiências de compra ou vivências segmentadas fora do óbvio.

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E atentos a esses públicos que se mostram cada vez mais exigentes e que buscam experiências diferenciadas e viagens de nicho como luxo, esportes e gastronomia, o Brand USA levou parceiros de destinos americanos, operadores de turismo e imprensa sul-americanos para apresentar as inúmeras possibilidades de turismo pelo país no evento de três dias realizado essa semana, no Rio de Janeiro. Ficou clara a atuação institucional apolítica e que entende que os viajantes latinos são importantes para o desenvolvimento e a economia local, e que o país consegue oferecer alta qualidade e organização das viagens de costa a costa e de norte a sul dos Estados Unidos.

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Confira os destaques em destinos e experiências dos Estados Unidos:

Disney Destinations: é o destino dos sonhos de crianças, adolescentes e adultos. E acredite, mesmo quem não tem o sonho quando vai se impressiona. E sabendo disso o empreendimento sempre oferece novidades, seja nas atrações ou na experiência de compra. Os dois destaques vão para os ingressos dos 4 parques em Orlando, que podem ser utilizados em até 7 dias e também o Disney Cruise, o cruzeiro temático que oferece imersão no mundo Disney passando por destinos de praia incríveis.

é o destino dos sonhos de crianças, adolescentes e adultos. E acredite, mesmo quem não tem o sonho quando vai se impressiona. E sabendo disso o empreendimento sempre oferece novidades, seja nas atrações ou na experiência de compra. Os dois destaques vão para os ingressos dos 4 parques em Orlando, que podem ser utilizados em até 7 dias e também o Disney Cruise, o cruzeiro temático que oferece imersão no mundo Disney passando por destinos de praia incríveis. Chicago: você pode até amar Nova York, mas vai se impressionar (e muito!) com a windy city. A cidade plana, com obras de arte espalhadas pela rua, gastronomia de alto nível, um modelo de arquitetura único e que ditou seu estilo mundo afora, ponto de partida da Rota 66, casa do dream team Chicago Bulls e gente muito receptiva faz da cidade um local obrigatório a ser visitado!

você pode até amar Nova York, mas vai se impressionar (e muito!) com a windy city. A cidade plana, com obras de arte espalhadas pela rua, gastronomia de alto nível, um modelo de arquitetura único e que ditou seu estilo mundo afora, ponto de partida da Rota 66, casa do dream team Chicago Bulls e gente muito receptiva faz da cidade um local obrigatório a ser visitado! Fort Lauderdale: a cidade é um paraíso de canais no estado da Flórida, marinas e praias com areia clara. A vibe combina elegância costeira com vida cultural, compras e gastronomia à beira-mar. É ideal para quem curte navegar, relaxar com pé na areia, fazer compras estratégicas e ainda ter um centro urbano interessante para explorar. É ainda bem próxima do Parque Nacional Everglades e de Miami, que fica a aproximadamente 40 minutos via trem.

a cidade é um paraíso de canais no estado da Flórida, marinas e praias com areia clara. A vibe combina elegância costeira com vida cultural, compras e gastronomia à beira-mar. É ideal para quem curte navegar, relaxar com pé na areia, fazer compras estratégicas e ainda ter um centro urbano interessante para explorar. É ainda bem próxima do Parque Nacional Everglades e de Miami, que fica a aproximadamente 40 minutos via trem. Greater Miami: é onde o Atlântico encontra um mosaico urbano vibrante. Entre praias de água morna e bairros que exalam personalidade, a região pulsa com arte, gastronomia de ponta e uma energia latina que se sente no ar. É importante entender a geografia dessa metrópole: Greater Miami não é um bairro, é um guarda-chuva que abrange todo o Condado de Miami-Dade. Dentro dele cabem a cidade de Miami e todas as suas possibilidades, desde a arte urbana de Wynwood até a vibe praiana de Miami Beach. Mas não se engane, não dá pra fazer tudo de uma vez!

é onde o Atlântico encontra um mosaico urbano vibrante. Entre praias de água morna e bairros que exalam personalidade, a região pulsa com arte, gastronomia de ponta e uma energia latina que se sente no ar. É importante entender a geografia dessa metrópole: Greater Miami não é um bairro, é um guarda-chuva que abrange todo o Condado de Miami-Dade. Dentro dele cabem a cidade de Miami e todas as suas possibilidades, desde a arte urbana de Wynwood até a vibe praiana de Miami Beach. Mas não se engane, não dá pra fazer tudo de uma vez! Kissimmee: é onde muitos viajantes brasileiros escolhem se hospedar quando decidem ir para os Parques Temáticos de Orlando. E as casas são realmente incríveis, muitas delas, inclusive, com serviço completo de concierge. Mas o que muita gente não sabe é que a cidade oferece um grande número de experiências surpreendentes, desde festivais e eventos ao ar livre até o mais antigo desfile de carros dos Estados Unidos.

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Compras e experiências imersivas para quem vai curtir a Copa do Mundo 2026

American Dream: A poucos passos do MetLife Stadium, em East Rutherford (NJ), o American Dream vira o quartel-general perfeito nos dias de Copa do Mundo de 2026 inclusive para quem vai à final. Entre o Parque da Nickelodeon, montanhas-russas indoor, parque aquático, pista de gelo, a neve do Big Snow e uma ala de compras com grifes e restaurantes, o complexo entrega entretenimento climatizado e conveniente antes ou depois dos jogos, com acesso fácil a partir de Manhattan. E o melhor, as lojas são todas tax free!

A poucos passos do MetLife Stadium, em East Rutherford (NJ), o American Dream vira o quartel-general perfeito nos dias de Copa do Mundo de 2026 inclusive para quem vai à final. Entre o Parque da Nickelodeon, montanhas-russas indoor, parque aquático, pista de gelo, a neve do Big Snow e uma ala de compras com grifes e restaurantes, o complexo entrega entretenimento climatizado e conveniente antes ou depois dos jogos, com acesso fácil a partir de Manhattan. E o melhor, as lojas são todas tax free! Belmont Park Village: Em Nova York, ao lado da UBS Arena e do histórico hipódromo de Belmont Park, o Belmont Park Village propõe uma pausa elegante entre partidas: alamedas modernas, curadoria de luxo e gastronomia caprichada num cenário arejado, a uma corrida curta do JFK e com acesso pela Long Island Rail Road em dias de evento. É o contrapeso sofisticado ao ritmo da Copa, perfeito para transformar o intervalo do calendário em experiência.

Além desses, destinos como Colorado, Fairfax, Austin, San Francisco, California, Tampa Bay e empreendimentos como Rockefeller Center, Hudson Yards e a Sphere de Las Vegas também marcaram presença por lá.

No balanço da Brand USA Week South American 2026, ficou claro que, apesar do ruído político, os Estados Unidos seguem afinando desejo e entrega: um portfólio que atende de quem estreia no passaporte a quem busca roteiros de nicho em luxo, esportes e gastronomia. Amparado por uma atuação institucional apolítica que reconhece o viajante latino como motor econômico e garante organização de costa a costa, o país reforça a mensagem final: os EUA continuam sendo um convite aberto para repetir, estrear ou aprofundar com experiências sob medida para cada perfil de viagem.

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