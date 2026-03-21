Tempos de aceleração, mais imagem, menos cultura (Foto: Gerd Altmann/ Pixabay)

Viver em 2026 é experimentar uma velocidade que poucas gerações antes de nós chegaram a imaginar. A informação atravessa continentes em segundos, tendências nascem e morrem no intervalo de um dia e, com um celular na mão, qualquer pessoa se conecta ao mundo inteiro sem sair do lugar.

Ainda assim, no meio dessa abundância de acesso, cresce uma sensação difícil de explicar, nunca soubemos tanto e, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão dispersos.

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De onde viemos e o que nos forma

Cada um de nós começa sua trajetória dentro de um pequeno universo, moldado pela família, pelos costumes e pelas referências que nos são apresentadas desde cedo. Com o tempo, esse repertório se amplia quando passamos a conviver com outras realidades.

E, é nesse encontro que entendemos que não existe um único jeito de viver, pensar ou se expressar. A diversidade cultural sempre foi uma das maiores riquezas da sociedade. O que muda agora é o ritmo e a forma como essas culturas se misturam, se influenciam e, muitas vezes, se diluem.

A tecnologia não apenas encurtou distâncias, mas também simplificou processos, encurtou caminhos e criou uma lógica de imediatismo que atravessa praticamente todos os aspectos da vida. Aprender, produzir, consumir e opinar se tornaram ações quase instantâneas e a meu ver, em muitos casos, muito perigosas.

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No Brasil, essa transformação ganha contornos ainda mais complexos.

De um lado, há avanços importantes no acesso à informação, à educação e às ferramentas digitais. De outro, permanece um abismo social que influencia diretamente a forma como essas oportunidades são percebidas e utilizadas.

Sobreviver ou planejar o futuro?

Em muitas comunidades, a urgência da sobrevivência fala mais alto do que qualquer projeto de longo prazo e em tantas outras, cresce a sedução por caminhos rápidos, visibilidade instantânea e recompensas imediatas. Nesse cenário, a educação formal e a qualificação profissional, que sempre foram caminhos estruturantes, acabam perdendo espaço no imaginário de parte da população.

O esforço prolongado hoje parece menos atraente diante da promessa de resultados rápidos. Culpa da internet? O culto à imagem, a exposição constante e a busca por reconhecimento nas redes sociais passam a ocupar um lugar central na construção de identidade, especialmente entre os mais jovens.

O olhar de quem veio de outro tempo

Não se trata de ignorar os avanços ou de negar o valor das novas formas de expressão. Há criatividade, inovação e oportunidades reais surgindo desse novo ambiente.

O incômodo aparece quando o superficial começa a substituir o essencial, quando o curto prazo se sobrepõe à construção de futuro e quando o conhecimento deixa de ser prioridade. Confesso que tenho até dó!

Para quem atravessou caminhos mais longos, enfrentou barreiras maiores e precisou investir tempo e disciplina para conquistar espaço, é inevitável o estranhamento. A sensação de que algo importante se perdeu no percurso não é incomum.

Ainda assim, o mundo não parou e nem vai voltar ao ritmo de antes. Talvez o maior desafio seja aprender a conviver com esse novo cenário sem renunciar àquilo que realmente sustenta uma trajetória sólida, com pensamento crítico, capacidade de aprender continuamente e compromisso com o próprio desenvolvimento.

O desafio de não se perder no meio do ruído

Por entre ruídos constantes, ainda existem boas ideias, projetos consistentes e pessoas dispostas a construir algo que vá além do imediato. É preciso disposição para encontrá-los. Gostaria muito de amanhecer, ligar a TV e assistir um telejornal só com boas notícias, porque sei que elas existem, só não dão mídia ainda!

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No fim das contas, cada geração faz suas escolhas e constrói suas referências. A cultura segue em movimento, como sempre esteve, ainda que em uma velocidade inédita. O tempo continua passando para todos, sem atalhos, eu que o diga!

O que hoje parece suficiente pode não sustentar o amanhã, é preciso lembrar disso.

Mesmo com tantas possibilidades, sou dos que pensam, que ainda vale a pena escolher caminhos que preparem para o futuro, mesmo que eles exijam mais esforço e menos pressa.

E você, o que pensa de tudo isso?

Até a próxima.

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