Festival das Flores de Cerejeiras em Washington DC: conheça 14 dicas (O Memorial Martin Luther King às margens do Tidal Basin é um dos melhores cenários para assistir as flores (Foto: divulgação Destination DC))

Washington, DC floresce literalmente quando as cerejeiras tingem a capital de rosa. Em 2026, a temporada promete ser ainda mais especial: a cidade celebra a primavera com 250 novas cerejeiras, programação ampliada, ativações nos bairros e aquela atmosfera única que combina história, cultura global e uma malha de museus gratuitos. Se você está pensando em viajar, este é o momento de colocar DC no roteiro. A seguir, uma lista de curiosidades e dicas imperdíveis para aproveitar o Festival das Flores de Cerejeira e voltar com memórias (e fotos!) inesquecíveis.

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14 dicas e motivos para conhecer Washington DC na primavera

Amizade entre Estados Unidos e Japão: As cerejeiras de DC são um símbolo vivo da amizade entre Estados Unidos e Japão, celebrada desde o início do século 20 e é considerado o maior e mais famoso festival das flores de cerejeira fora do Japão Um cenário diferente na capital americana: A celebração atrai mais de 1,5 milhão de visitantes anualmente para ver mais de 3.000 cerejeiras florescerem Mais árvores em 2026! O ano marca uma renovação do patrimônio botânico: 250 novas árvores chegam para reforçar os bosques da capital e garantir que o espetáculo continue vibrante para as próximas gerações. Memoriais floridos: O Tidal Basin é o cenário mais icônico. Caminhar pelo lago, com os memoriais de Jefferson, Martin Luther King Jr. e Franklin Delano Roosevelt ao fundo, rende fotos cinematográficas ao amanhecer Planejar a ida é essencial! O peak bloom quando cerca de 70% das árvores estão floridas dura poucos dias e costuma ocorrer entre final de março e começo de abril. Museus gratuitos: DC é sinônimo de cultura acessível! Boa parte dos museus nacionais tem entrada gratuita. Eles são geridos pela Smithsonian Institution, que é o maior complexo de museus, educação e centros de pesquisa do mundo. Na temporada das cerejeiras, muitas instituições criam atividades especiais, oficinas e exposições com temática floral. Gastronomia com toque de sakê e muito rosa: restaurantes e confeitarias entram no clima com coquetéis inspirados nas cerejeiras, sobremesas delicadas, chás da tarde especiais e menus que celebram ingredientes sazonais. Os esportes também entram no clima! Futebol americano, beisebol e basquete? Tem cerejeira também. Os Wizards, por exemplo, participam da celebração pela cidade com noites de jogo temáticas, decoração especial na arena e produtos exclusivos inspirados na tradição primaveril de DC. Depois do inverno um convite ao ar livre! Petalpalooza e festas à beira rio a programação à beira do Rio Potomac costuma trazer música ao vivo, intervenções artísticas e queima de fogos. É uma das experiências mais vibrantes da temporada, repleta de famílias e viajantes que se misturam criando um ambiente de acolhimento e diversão. Hotéis lançam pacotes temáticos – como é o caso do tradicional Waldorf Astoria, com amenities, experiências fotográficas e gastronomia. Reservar com antecedência aumenta as chances de tarifas melhores e quartos com vista para áreas arborizadas. Arte pública em flor: Esculturas efêmeras, murais, projeções noturnas e passarelas decoradas aparecem pela cidade, criando rotas instagramáveis e experiências incríveis gratuitas. A luz muda a experiência! Enquanto o nascer do sol oferece luz suave e ruas mais vazias, ao entardecer o céu ganha tons dourados que destacam a arquitetura monumental. À noite, monumentos iluminados criam um clima romântico. Contemplar pedalando pela cidade: Washington DC é uma cidade muito plana, por isso apreciar as cerejeiras pedalando pela cidade é uma experiência extraordinária. Voltar a ser criança! A programação típica do National Cherry Blossom Festival inclui desfile, shows ao ar livre, celebrações à beira rio, atividades para crianças e um animado festival de pipas – um clássico da temporada

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Além disso, os bairros de Georgetown, The Wharf, Downtown, Navy Yard e outros ganham ativações imersivas com vitrines temáticas, instalações artísticas, menus sazonais e eventos pop-up que transformam cada esquina em uma surpresa. E para quem não abre mão das lembrancinhas o tema das cerejeiras domina souvenirs, papelaria, cerâmica e moda. É a chance de levar para casa peças de design local com curadoria primaveril.

Mas atenção à dica mais importante, respeito à natureza é regra de ouro! Não toque e nem sacuda os galhos, evite pisar nas raízes expostas e descarte o lixo corretamente. Preservar as árvores garante o espetáculo para os próximos anos.

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