Cats na Broadway retorna em versão ballroom e agita a primavera: as novidades imperdíveis dos musicais em Nova York

Cats na Broadway está de volta e rouba a cena na temporada de primavera em Nova York, período perfeito para viajantes que querem unir clima ameno, flores desabrochando e uma agenda vibrante de estreias com o The Broadway Collection. Além da releitura do clássico felino, a cidade recebe novos títulos como Two Strangers (Carry a Cake Across New York), Chess, The Lost Boys: A New Musical e reforços de peso em produções queridas do público.
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CATS: The Jellicle Ball a reinvenção que transforma o Broadhurst Theatre
Estreando em 7 de abril de 2026 no Broadhurst Theatre, CATS: The Jellicle Ball reimagina o fenômeno de Andrew Lloyd Webber pela lente da cultura ballroom underground de Nova York. O palco vira passarela: os gatos competem em batalhas eletrizantes de dança e moda, celebrando autenticidade, família escolhida e transformação. O The New York Times definiu como um raio que liberta a alegria!, enquanto o The Washington Post exaltou a montagem como a diversão mais empolgante que se pode ter em um teatro.
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Baseado em Old Possums Book of Practical Cats, de T.S. Eliot, o enredo preserva pilares do original como a jornada de Grizabella, a Glamour Cat, e a canção icônica Memory e culmina com Old Deuteronomy escolhendo quem ascende ao Heaviside Layer, símbolo de renascimento e redenção. A diferença está no enquadramento: o tradicional Baile Jellicle agora é um ball de voguing, onde identidade e resistência ganham protagonismo em coreografias de alta voltagem.
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Clássico x atual: o que muda nova montagem de Cats na Broadway
- Linguagem cênica: a produção de 1981 marcou época com estética felina, números coreográficos narrativos e atmosfera poética. A versão atual mantém a essência, mas troca a moldura contemplativa por um formato competitivo de ballroom, aproximando público e elenco numa energia de celebração comunitária.
- Temas: ambos tratam de pertencimento e aceitação; porém, The Jellicle Ball enfatiza a cultura LGBTQ+ e a ideia de família escolhida, tornando explícitos debates contemporâneos sobre identidade.
- Música e performance: as canções de Lloyd Webber permanecem como coração da obra, agora inseridas em um contexto de passarela e battles, que amplificam a dramaticidade de solos como Memory e adicionam nervo rítmico nas cenas coletivas.
O resultado é uma releitura que honra o legado: respeita a poesia original e, ao mesmo tempo, conversa com a Nova York de hoje.
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Outras estreias e destaques da temporada
- Two Strangers (Carry a Cake Across New York): já em cartaz no Broadhurst Theatre, acompanha o otimista Dougal e Robin em uma comédia romântica urbana de segredos de família e segundas chances. O The New York Times destaca risadas, escapismo e fantasia.
- Chess (Imperial Theatre): drama de alta tensão no Campeonato Mundial de Xadrez, misturando espionagem, política e romance, com Aaron Tveit, Lea Michele e Nicholas Christopher.
- The Lost Boys: A New Musical (Palace Theatre, estreia em 26 de abril de 2026): adaptação do cult dos anos 80 ambientada em Santa Carla, equilibrando terror, humor e drama adolescente, direção de Michael Arden e trilha original do The Rescues.
- Harry Potter and the Cursed Child (Lyric Theatre): Tom Felton vive Draco Malfoy até 10 de maio de 2026, encontro histórico entre cinema e palco que impulsionou a procura pelos ingressos.
- Moulin Rouge! The Musical: Megan Thee Stallion estreia como Harold Zidler em temporada limitada (24 de março a 17 de maio). Atenção: a produção encerra sua passagem pela Broadway em 26 de julho de 2026.
A primavera na Broadway traz uma safra plural que valoriza nostalgia, reinvenção e novas vozes. Com Cats na Broadway em versão ballroom, Nova York prova que tradição e vanguarda podem dançar lado a lado e nesse baile, o público sai vencedor.
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