Luz, câmera… destino! Como o cinema cria o próximo hit do turismo (A Gestão de Projetos como ponte entre a ficção e a realidade (Foto: Freepik))

O sucesso internacional de filmes como O Agente Secreto faz nascer um desejo poderoso: o de sair da poltrona e entrar na cena. Quando um filme ganha o mundo, ele não promove apenas uma história, ele acende a curiosidade sobre paisagens, ruas, prédios e atmosferas que o público quer conhecer de perto. É justamente aí que o lançamento de um filme pode deixar de ser apenas um evento cultural e se tornar o ponto de partida para a criação de um produto turístico.

Mas essa transformação não acontece sozinha. Em muitos países, o cinema é tratado como porta de entrada para experiências turísticas duradouras: roteiros temáticos, visitas guiadas, ativações culturais, produtos locais e campanhas que mantêm o destino vivo muito depois da estreia. No Brasil, porém, ainda é comum ver a visibilidade desaparecer junto com o fim da temporada de divulgação. O que falta não é cenário, o Brasil tem de sobra. O que falta, muitas vezes, é gestão de projetos para transformar a repercussão do filme em uma experiência organizada, atrativa e contínua.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Destinos inspirados no Oscar 2026, viaje pelos cenários que moldaram os astros do cinema

Essa conexão entre cinema e turismo exige planejamento desde o início. Se um filme mobiliza cronograma, orçamento, equipe, logística e gestão de riscos para chegar às telas, o mesmo raciocínio vale para transformar a locação em negócio. É preciso definir o que será oferecido ao visitante, quem serão os parceiros, como será a operação e de que forma a experiência será mantida no tempo. Um lugar que apareceu em um filme só vira produto turístico quando existe uma proposta clara de visitação, consumo e memória, algo que faça o turista querer ir, ficar, fotografar, contar e voltar.

Para isso, entram em cena os setores que sustentam a experiência. Hospedagem, alimentação, transporte e guias formam a base do acolhimento. Segurança, saúde, iluminação, saneamento e internet garantem que a visita aconteça com conforto e confiança. Já a gastronomia regional, o artesanato, a cultura local e os pequenos empreendedores dão identidade ao destino e transformam a visita em algo autêntico. A gestão de projetos é o elo que conecta tudo isso, evitando que cada setor atue sozinho e garantindo que o turista viva uma experiência completa, do desembarque ao retorno para casa.

Também é papel da gestão de projetos envolver o poder público, organizar licenças, pensar a sinalização, estruturar a promoção do destino e antecipar riscos como superlotação, desgaste do espaço ou rejeição da comunidade. Sem esse cuidado, o local até pode ganhar fama por alguns meses, mas dificilmente se sustentará como produto. Com planejamento, porém, o que era apenas uma locação pode se transformar em roteiro turístico, marca de cidade e oportunidade permanente de negócio.

No fim, a grande virada está em entender que o lançamento de um filme pode ser o começo, e não o fim, da valorização de um lugar. Quando cinema e turismo se conectam por meio da gestão de projetos, o destino deixa de ser apenas pano de fundo e passa a ser protagonista de uma nova cadeia de valor. O turista não quer só assistir à história, ele quer vivê-la. E o Brasil tem tudo para transformar esse desejo em experiência, permanência e desenvolvimento.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo