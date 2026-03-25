Conclusão de torre na Sagrada Família e centenário da morte de Gaudí marcam a primavera em Barcelona (A famosa Basílica da Sagrada Família terá a torre de Jesus Cristo concluída (Foto: divulgação))

A primavera começou na sexta-feira, dia 20 de março, em Barcelona, e há um bom motivo para visitar a cidade neste ano: a conclusão da Torre de Jesus Cristo na Sagrada Família, após mais de um século de construção. Além disso, a cidade catalã segue com a estação mais florida do ano com programação intensa, desde a celebração do centenário da morte do artista Gaudí até festivais de música.

Barcelona segue entre os destinos mais desejados em toda a Europa e a chegada da primavera revela sua melhor versão. Nesta estação, os dias ficam mais longos, com sol, temperaturas amenas e uma atmosfera vibrante, longe das multidões de turistas do verão.

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O centenário da morte de Antoni Gaudí

Em 2026, o destino ganha um novo motivo para estar no radar dos viajantes: o centenário da morte de Antoni Gaudí, celebrado ao longo de todo o ano com uma série de iniciativas dedicadas ao maior nome do modernismo catalão. Entre os destaques, uma missa celebrada pelo Papa Leão XIV, agendada para o dia 10 de junho na Basílica da Sagrada Família, que simbolizará a conclusão da torre de Jesus Cristo, com mais de 170 metros de altura, após mais de um século de construção.

O clima festivo leva o visitante a percorrer outras obras do arquiteto que consolidam Barcelona como um verdadeiro museu a céu aberto. Entre elas, o Parc Güell, com vistas panorâmicas da cidade, a Casa Batlló e a Casa Milà, outros dois exemplos da arquitetura inovadora do artista.

Barcelona reserva muitas programações ao ar livre

Na primavera e no início do verão, a programação também se intensifica com concertos ao ar livre, apresentações de jazz e música clássica. Uma vez lá, os festivais e shows também não podem ficar de fora do roteiro. Em abril, a cantora Rosalía promove três apresentações da turnê LUX. No mês de maio, é a vez do cantor porto-riquenho Bad Bunny e do grupo TWICE. Já no início de junho, o Primavera Sound reúne alguns dos principais nomes da música internacional, como Doja Cat, The Cure e Gorillaz.

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Entre as exposições imperdíveis estão a “Beyond the Façade”, na Casa Batlló, produzida pela United Visual Artists (UVA), de Londres, uma homenagem a Gaudí com instalações de luzes geométricas e sons, assim como a “Estados Cambiantes”, da canadense Kapwani Kiwanga, que começa dia 30 de março na Fundação Joan Miró – o instituto está completando 50 anos.

No ritmo do Bairro Gótico

O Bairro Gótico com suas ruas medievais, cafés, bares de tapas e galerias de arte, é o cenário perfeito para explorar Barcelona e vivenciar o encontro entre história e modernidade. É ali que fica o Serras Barcelona, hotel localizado no mesmo edifício que abrigou o primeiro atelier do artista Pablo Picasso, que viveu na cidade no início do século 20.

Por trás da fachada tombada, o empreendimento dispõe de amplas suítes de design contemporâneo, muitas delas com varandas voltadas ao Mediterrâneo. Para além da hospedagem, o concierge organiza experiências, incluindo reservas em restaurantes e ingressos para shows e exposições.

O Hotel Serras além de estar localizado em um prédio histórico oferece estrutura e serviços de luxo (Foto: divulgação)

A partir do Serras Barcelona é possível caminhar até a praia de Barceloneta para desfrutar de dias ensolarados ou aproveitar o Informal Rooftop, no topo do hotel, que nos convida a desacelerar. Sempre nas listas dos melhores terraços da Europa, o espaço traz uma piscina com borda infinita, bar de coquetéis e restaurante com tapas e receitas do Mediterrâneo tudo isso com uma vista privilegiada para a charmosa Marina Port Vell, o antigo porto da cidade.

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