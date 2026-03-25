Show da Shakira no Rio 2026 impulsiona turismo internacional e reforça vocação global de Copacabana (Shakira em cena: o show no Rio já impulsiona o turismo internacional, com mais de 8 mil passagens emitidas e crescimento expressivo na chegada de visitantes ao Brasil para o período do evento. (Foto: Reprodução/Wikipédia) )

O show da Shakira no Rio 2026 já começa a impactar o turismo internacional mesmo antes de acontecer. Marcada para o dia 2 de maio, nas areias da Praia de Copacabana, a apresentação da cantora colombiana Shakira vem provocando uma alta expressiva na busca por viagens ao Brasil, consolidando o país como destino estratégico para grandes eventos musicais.

De acordo com dados divulgados pela Embratur, turistas estrangeiros já adquiriram cerca de 8.477 passagens aéreas para o período entre 26 de abril e 2 de maio de 2026. O número revela não apenas o apelo da artista, mas também a força de eventos culturais como catalisadores do turismo internacional.

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Show da Shakira no Rio 2026 reforça tendência de grandes eventos no Brasil

O crescimento no volume de reservas para o show da Shakira no Rio 2026 chega a mais de 80% em comparação ao mesmo período de 2024. O desempenho se aproxima dos números registrados no show da Lady Gaga em 2025 e supera, com folga, a movimentação observada durante a passagem de Madonna pela capital fluminense em 2024.

Esse cenário reforça uma tendência: o Rio de Janeiro vem se consolidando como palco de megaeventos internacionais capazes de atrair multidões e movimentar cadeias inteiras da economia. A combinação entre cenário icônico, infraestrutura turística e apelo cultural transforma a cidade em uma vitrine global.

Segundo a Embratur, a estratégia de apostar em grandes espetáculos tem se mostrado eficaz não apenas na promoção do destino, mas também na ampliação da presença do Brasil no mercado turístico internacional.

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Turismo internacional cresce com o show da Shakira no Rio 2026

A análise das reservas revela que o impacto do show da Shakira no Rio 2026 ultrapassa fronteiras continentais. Países da América do Sul lideram o fluxo de visitantes, com destaque para Argentina, Estados Unidos, Uruguai, Chile e Colômbia, que aparecem entre os principais emissores de turistas.

Ao mesmo tempo, há presença significativa de viajantes vindos da Europa e da América do Norte, incluindo países como França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Holanda, Portugal e Canadá. Esse movimento evidencia o alcance global do evento e o interesse crescente pelo Brasil como destino cultural.

Entre os mercados que mais cresceram, a Colômbia, país de origem de Shakira lidera com ampla vantagem, seguida por Alemanha e Estados Unidos. O dado indica um comportamento recorrente no turismo musical: fãs estão cada vez mais dispostos a viajar longas distâncias para acompanhar apresentações de artistas de grande relevância internacional.

Copacabana e o legado dos megashows internacionais

O histórico recente ajuda a explicar a expectativa em torno do show da Shakira no Rio 2026. Em 2025, a apresentação de Lady Gaga reuniu cerca de 2,1 milhões de pessoas na Praia de Copacabana, segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, estabelecendo um marco para eventos ao ar livre.

No ano anterior, o show de Madonna já havia demonstrado o potencial econômico dessas iniciativas, atraindo aproximadamente 15 mil turistas estrangeiros e gerando impacto financeiro significativo para a cidade.

Esse histórico posiciona Copacabana não apenas como um cartão-postal, mas como um dos principais palcos de eventos de grande porte no mundo. A capacidade de reunir multidões em um cenário aberto e simbólico contribui para a projeção internacional do destino.

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Show da Shakira no Rio 2026 e o futuro do turismo de entretenimento

Mais do que um espetáculo musical, o show da Shakira no Rio 2026 reforça uma mudança estrutural no turismo global: a valorização de experiências únicas. Eventos desse porte ampliam a permanência dos visitantes, estimulam o consumo em diversos setores e fortalecem a imagem do destino no exterior.

A expectativa é de que o número de turistas internacionais continue crescendo à medida que a data do evento se aproxima. Para o Rio de Janeiro, isso significa mais do que ocupação hoteleira elevada, representa a consolidação de uma estratégia que une cultura, entretenimento e turismo como motores de desenvolvimento.

Em um cenário cada vez mais competitivo entre destinos internacionais, o Brasil encontra nos grandes shows uma oportunidade de se destacar não apenas pela beleza natural, mas também pela capacidade de oferecer experiências memoráveis. E, nesse contexto, Copacabana segue como protagonista de uma narrativa que mistura música, viagem e identidade cultural.

Entre o espetáculo e o destino: o Brasil que encanta, conecta e convida o mundo a viver experiências únicas

Ao reunir música, paisagem e diversidade cultural em um mesmo cenário, o show da Shakira no Rio 2026 sintetiza o que o Brasil tem de mais competitivo no turismo global: a capacidade de transformar grandes eventos em experiências inesquecíveis. Em poucos lugares do mundo é possível assistir a um espetáculo internacional à beira-mar, cercado por uma atmosfera vibrante e por uma cidade que respira cultura em cada detalhe.

Mais do que um show, trata-se de um convite. Um convite para viver o Rio de Janeiro além dos cartões-postais, para sentir a energia de Praia de Copacabana pulsando junto com milhares de pessoas e para entender por que o Brasil segue despertando o interesse de viajantes de todos os continentes.

Em um mundo onde destinos disputam atenção, o país mostra que tem um diferencial difícil de replicar: experiências que combinam emoção, autenticidade e escala. E é justamente isso que faz com que, diante de eventos como esse, a vontade de estar presente deixe de ser apenas desejo, e se transforme em plano de viagem.

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