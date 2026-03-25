Copa do Mundo 2026: a camisa da Seleção Brasileira virou polêmica (Torcida vibra nas arquibancadas, traduzindo a paixão que faz da Seleção Brasileira de Futebol um símbolo mundial dentro e fora da Copa do Mundo 2026. (Foto: IA/Divulgação Fifa))

A Copa do Mundo 2026 chega com status de ser a maior da história e promete movimentar muito além do futebol. Sediado por Estados Unidos, Canadá e México, o torneio amplia o alcance global do esporte e reforça seu papel como motor do turismo. Ao mesmo tempo, coloca no centro do debate a Seleção Brasileira de Futebol, não só pelo desempenho esperado, por ser a equipe com mais títulos mundiais e sempre favorita, mas também por uma polêmica que ultrapassa as quatro linhas: a nova camisa e o slogan Vai Brasa.

A dimensão turística do Mundial já é evidente. Cidades como Nova York, Los Angeles, Cidade do México e Toronto se preparam para receber milhões de visitantes, impulsionando hotelaria, gastronomia e serviços. A expectativa é de um evento mais eficiente do ponto de vista estrutural, com uso de estádios já existentes, uma resposta direta a críticas de edições anteriores.

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Nesse sentido, a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, ainda serve como referência. Embora tenha deixado ganhos como modernização de aeroportos e maior visibilidade internacional, também ficou marcada por obras inacabadas, altos custos e um legado considerado desigual, sem contar com o trágico (7×1) para Alemanha que aconteceu no Mineirão em Belo Horizonte, uma das cidades sedes da copa. Para 2026, o desafio é equilibrar espetáculo e retorno real para a população, evitando repetir erros.

Dentro de campo e fora dele, a Seleção Brasileira de Futebol segue como protagonista. Pentacampeã mundial, com títulos nas Copas do Mundo de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, ou seja, estamos na fila a pelo menos 20 anos. O Brasil carrega uma identidade que vai além dos títulos, suas camisas especialmente a amarelinha consagrada por Pelé em 1970, são ícones culturais que atraem fãs, colecionadores e turistas interessados na história do futebol.

Esse valor simbólico ajuda a explicar a repercussão da nova camisa. A proposta mais ousada, acompanhada do slogan Vai Brasa, dividiu opiniões. A criadora defende que o termo representa um Brasil moderno e global, alinhado a novas gerações. Já nas arquibancadas, o coro continua sendo outro: o tradicional Vai Brasil.

O contraste escancara uma tensão comum no esporte contemporâneo. De um lado, o marketing busca renovar a marca e dialogar com o mundo e com as novas gerações de consumidores. De outro, o torcedor preserva a espontaneidade e a tradição que transformaram a seleção em um símbolo global. Para muitos, o Brasa soa artificial, distante da emoção real vivida nos estádios e nunca ouvida nas arquibancadas do Brasil.

Mais do que uma discussão estética, o episódio revela como a identidade cultural também é um ativo turístico. O visitante estrangeiro não busca apenas assistir a jogos, mas vivenciar a autenticidade do futebol brasileiro seus cantos, cores e rituais. E é justamente essa autenticidade que está em jogo.

Mesmo sem sediar o torneio, o Brasil seguirá no radar global. A força da Seleção Brasileira de Futebol mantém o país como referência cultural do futebol, capaz de influenciar fluxos turísticos, consumo e percepção internacional.

No fim, a Copa do Mundo 2026 reforça um cenário já conhecido: o futebol como ponte entre culturas e vitrine para o turismo. Mas também deixa uma pergunta no ar dentro e fora do Brasil, até onde é possível inovar sem perder a essência? E, diante disso, o mundo vai aprender a dizer Vai Brasa ou continuar gritando, como sempre, Vai Brasil?

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Camisas icônicas da Seleção Brasileira de Futebol: história, curiosidades

1958 A camisa azul que entrou para a história

Seleção Brasileira de Futebol de 1958, Campeã Mundial o início do legado do esporte mais querido pelos brasileiros (Foto: wikipedia)

Na conquista da 1ª Copa do Mundo em 1958, o Brasil precisou improvisar. Como a Suécia também jogava de amarelo, a delegação brasileira recorreu a um uniforme azul de última hora para a final. O resultado foi histórico: nasceu ali uma das camisas mais simbólicas do futebol mundial.

Curiosidade: a escolha do azul foi inspirada no manto de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

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1962 A Camisa amarela é marcada como símbolo definitivo da seleção

Seleção Brasileira bicampeã de futebol em 1962. (Foto: Wikipedia)

O bicampeonato mundial aconteceu no Chile e consagra a seleção brasileira como a mais temida do mundo. Visualmente a camisa era simples e elegante, ela carregava um peso enorme: defender o título conquistado quatro anos antes.

Curiosidade: apesar da lesão precoce de Pelé, o Brasil manteve o alto nível com Garrincha, que brilhou intensamente vestindo essa camisa e foi decisivo para o bicampeonato. Até hoje, essa versão é lembrada como símbolo de superação e talento coletivo.

1970 O amarelo que virou obra de arte

Seleção brasileira no México tricampeã mundial e seu futebol mágico. (Foto: wikipedia)

A camisa do tricampeonato do Mundo em 1970 no México, é considerada por muitos a mais bonita de todos os tempos. Vestida por Pelé e seus súditos, ela consolidou o amarelo canarinho como marca global do futebol brasileiro.

Curiosidade: foi a primeira Copa com transmissão em cores para boa parte do mundo, o que ajudou a eternizar as cores do uniforme.

1982 Estética e futebol arte

Seleção de 1982 é considerada por muitos a melhor de todos os tempos apesar da eliminação para a Itália em um grande jogo. (Foto: Wikipedia)

Mesmo sem conquistar o título na Copa do Mundo em 1982, a camisa daquele time virou cult. Associada ao futebol ofensivo e elegante de jogadores como Zico e Sócrates, ela é frequentemente lembrada como símbolo do futebol arte.

Curiosidade: é uma das camisas mais queridas entre fãs estrangeiros e colecionadores. Existem leilões onde exemplares dessas camisas são vendidos por milhares de reais.

1994 Simplicidade, redenção e muita emoção

Seleção tetracampeã mundial nos Estados Unidos, um jogo tenso decidido nas penalidades máximas. (Foto: Divulgação Fifa)

Na conquista do Tetra é Tetra ou do tetracampeonato do Mundo 1994, o Brasil voltou ao topo com um uniforme mais simples, porém marcante. Foi a camisa do tetra, usada por nomes como Romário e Bebeto, e também marca o início do reinado de Ronaldo Fenômeno na seleção brasileira.

Curiosidade: Acabamos com um jejum de títulos que já durava 24 anos desde da Copa de 70, a seleção brasileira se torna a primeira equipe tetracampeã mundial de futebol e a mais emocionante homenagem ao Ayrton Senna, piloto de fórmula um, falecido meses antes da conquista. O design da camisa trazia detalhes geométricos discretos, que hoje são referência para releituras retrô, as duas versões amarela e azul fizeram muito sucesso entre os fãs brasileiros e mundiais.

2002 O pentacampeonato global

A fantástica seleção de 2002 e seu pentacampeonato mundial de futebol. (Foto: Divulgação Fifa)

A camisa do penta campeonato do Mundo em 2002 está diretamente ligada ao auge recente da seleção. Vestida por vários ERRES, Rogério Ceni, Roque Júnior, Roberto Carlos, Ricardinho, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno ela marcou o pentacampeonato mundial e consolidou o Brasil como maior campeão de todos os tempos.

Curiosidade: Impacto Cultural e Horário, devido ao fuso horário, os jogos foram transmitidos de madrugada no Brasil, mudando a rotina da população, que se reuniu para comemorar o título ainda de manhã. A camisa tinha um corte mais moderno e o uso de tecnologia esportiva marcaram uma nova era nos uniformes.

2014 Entre orgulho e a tragédia

Seleção de 2014 que apesar de jogar no Brasil obteve um dos maiores fracassos esportivos de sua história, o famoso (7×1) em pleno Mineirão. (Foto: Divulgação Fifa)

Na Copa do Mundo de 2014, realizada em casa, a camisa carregava enorme expectativa. Apesar do forte apelo comercial e visual clássico, o desempenho em campo acabou impactando sua memória afetiva e nunca mais será esquecida depois dos (7×1) para a Alemanha. A Seleção Brasileira foi eliminada na semifinal pela Alemanha com uma derrota histórica por 7 a 1 no Mineirão, seguida pela perda do terceiro lugar para a Holanda, consolidando uma das maiores frustrações da história do futebol brasileiro. O período foi marcado por intensos protestos sociais (“não vai ter copa”), questionando os altos gastos em estádios (chamados de “elefantes brancos” em cidades como Brasília, Cuiabá e Manaus) em detrimento de investimentos em saúde, educação e transporte público. Na economia e turismo, o impacto econômico foi significativo, injetando cerca de R$ 30 bilhões na economia brasileira, gerando empregos e atraindo um grande fluxo de turistas estrangeiros, o que aumentou a visibilidade do país globalmente.

Curiosidade: ainda assim, foi uma das camisas mais vendidas da história da seleção.

20222026 Inovação, ousadia e polêmica

A Copa do Mundo de 2022 aconteceu no Catar. Foi a primeira edição do torneio realizada no Oriente Médio. (Foto: Divulgação Fifa)

A nova camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, lançada pela Nike. (Foto: Divulgação Nike)

Os modelos mais recentes, incluindo os projetados para a Copa do Mundo 2026, vêm apostando em ousadia estética, reposicionamento de marca e muitas polêmicas. A introdução de novos elementos, cores que nunca tiveram qualquer similaridade com a nossa seleção, visuais e slogans como Vai Brasa gerou debates sobre identidade e tradição. Curiosidade: A nova camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, lançada pela Nike em uma colaboração com a Jordan Brand, chegou com a promessa de resgatar a essência do nosso futebol. Sob o conceito essas camisas têm forte apelo global, mirando não apenas torcedores, mas também o mercado de moda e lifestyle.

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