Excelente reputação e ITB Berlim colocam Hplus em destaque no mercado hoteleiro (Missão Hoteleiros do Futuro 2026, ITB Berlin 2026 (Foto: Hplus Divulgação))

Em 2026 a Hplus Hotelaria consolida seu posicionamento como uma das principais redes de gestão hoteleira nacional ao unir reconhecimento de mercado hoteleiro e atuação internacional. Enquanto figura entre as melhores do continente no ranking de reputação online do myHotel Awards, a empresa também marcou presença na Missão Hoteleiros do Futuro 2026, em Berlim, acompanhando de perto as tendências que estão moldando o futuro da hospitalidade global.

Hplus teve presença destacada na edição 2026 da ITB Berlim

A iniciativa da Noctua Advisory, reuniu executivos e lideranças da hotelaria brasileira em uma imersão internacional focada em tendências, tecnologia e novos modelos de hospitalidade. A programação incluiu a participação na ITB Berlin, na Alemanha, considerada a maior feira de turismo do mundo, além de visitas técnicas em hotéis e encontros com empresas e especialistas do setor.

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Para Ana Paula Faure, Diretora Executiva e Sócia-Fundadora da Hplus, a participação no evento reforça o posicionamento da empresa no mercado global: Estar presente na ITB Berlim, é uma oportunidade estratégica para acompanhar de perto as tendências que são o futuro da hotelaria. Essa troca de experiências amplia nossa visão e fortalece ainda mais nossa capacidade de inovar e evoluir continuamente..

Durante o evento, os participantes tiveram acesso à conteúdos estratégicos sobre transformação digital, comportamento do consumidor e soluções voltadas à eficiência operacional. O evento marcou o aniversário de 60 anos da feira, contabilizando mais de 5,5 mil expositores de 170 países, contando com mais de 100 mil participantes e 400 palestras de temas distintos sobre a hotelaria.

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Missão “Hoteleiros do Futuro”

Para Julia Faure, Gerente de Projetos da Hplus, a participação na Missão Hoteleiros do Futuro está alinhada com a busca pela excelência na gestão operacional dos hotéis da rede: Na minha visão, um dos principais ganhos da Missão é a oportunidade de conhecer o que a hospitalidade e novas marcas hoteleiras vem oferecendo em diferentes mercados, além de possibilitar conversas diretas com os Gerentes Gerais desses empreendimentos, o que nos permite compreender melhor as diferenças em relação ao Brasil e, ao mesmo tempo, identificar desafios semelhantes, como a escassez de mão de obra no setor. Por fim, vale destacar a conexão gerada entre os participantes, que são grandes referências da hotelaria nacional, criando um ambiente altamente propício para troca de experiências, geração de ideias e aprendizado. Todo esse repertório adquirido ao longo da missão retorna com a gente para a empresa, fortalecendo nossa capacidade de evoluir continuamente, aprimorar nossos processos e, sobretudo, gerar um impacto cada vez mais positivo na experiência dos hóspedes., destacou Julia.

Hplus entre as melhores do myHotel Awards

Esse movimento internacional acontece em um momento em que a Hplus também conquista reconhecimento relevante no mercado. A empresa foi destaque no myHotel Awards, figurando entre as redes com melhor Índice de Reputação Online (IRO) da América Latina. A companhia alcançou a 8ª colocação no ranking latino-americano e a 5ª posição no ranking nacional.

O reconhecimento tem como base a avaliação direta dos hóspedes, reforçando a percepção de qualidade dos serviços, a consistência da governança operacional e o posicionamento estratégico da Hplus no setor. De acordo com Elisangela Lima, Diretora de Operações da Hplus: A excelência operacional é um pilar fundamental da nossa gestão. Esse reconhecimento comprova que nossos padrões, processos e equipes estão entregando experiências consistentes e de qualidade, independentemente do perfil do empreendimento.

A Hplus também se destaca por ser empresa homologada da rede Accor, multinacional francesa do setor hoteleiro, e segue avançando em seu plano de expansão. Atualmente, a companhia se prepara para o segundo empreendimento da parceria, o ibis Araguaína, ampliando sua presença no estado do Tocantins.

Para João Paulo Rocha, Head de Negócios da Hplus, o desempenho reforça a solidez da marca: O IRO é um dos principais indicadores de performance do setor, pois traduz a experiência real do hóspede. Essa conquista fortalece nossa credibilidade junto a investidores, parceiros e ao mercado, além de impulsionar nosso plano de expansão, explica à coluna o dinâmico executivo.

myHotel Awards 2026, Ranking América Latina (Foto: Hplus divulgação)

Com resultados expressivos e atuação conectada às tendências globais, a Hplus consolida sua posição como uma das principais redes de gestão hoteleira do Brasil, aliando reconhecimento de mercado à busca contínua por inovação e excelência

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

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