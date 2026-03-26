Novo resort de luxo em Gramado promete redefinir o turismo na Serra Gaúcha (Projeto do novo resort de alto padrão em Gramado integra arquitetura contemporânea à paisagem da Serra Gaúcha, apostando em sustentabilidade, experiências imersivas e turismo de luxo. Imagem ilustrativa mostra a fachada do Club Med Gramado. Imagens em 3D, sujeitas a alteração. (Foto: Divulgação))

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A chegada de um novo resort de luxo em Gramado, marca um grande capítulo para o turismo de alto padrão no Brasil. O Club Med integra o novo projeto do complexo turístico Sirena Gramado, com uma proposta inovadora ao unir hospitalidade premium, natureza e experiências imersivas em um dos destinos mais consolidados do país. Com foco no público que busca sofisticação e exclusividade, o projeto posiciona a Serra Gaúcha em um novo patamar no cenário internacional.

Resort de alto padrão impulsiona novo momento do turismo na Serra Gaúcha

O Club Med Gramado será o primeiro da categoria Exclusive Collection na América do Sul, selo máximo de luxo da rede francesa. Inserido em uma área de grande dimensão dentro da cidade, o resort foi concebido para oferecer uma experiência completa, com hospedagem all inclusive, serviços personalizados e uma forte conexão com o território.

A proposta vai além da hotelaria tradicional. A ideia é criar um destino integrado, onde lazer, entretenimento e bem-estar convivem em harmonia com a paisagem natural da região. Gramado, que já é referência em turismo no Brasil, passa a incorporar um produto voltado ao segmento de alta renda e ao viajante que busca experiências diferenciadas.

LEIA TAMBÉM: Show da Shakira no Rio 2026 impulsiona turismo internacional e reforça vocação global de Copacabana

Experiências imersivas e bem-estar como pilares do projeto

Um dos pilares do Club Med Gramado é a criação de experiências que vão além da hospedagem. O resort foi projetado para oferecer atividades esportivas, programação de wellness e vivências sensoriais ao longo de toda a estadia.

A proposta inclui desde práticas esportivas como tênis, beach tennis e futebol até um conceito ampliado de bem-estar, com spa completo, piscina coberta e atividades como yoga e programas de relaxamento. A ideia é acompanhar o hóspede em diferentes momentos da viagem, equilibrando descanso e entretenimento.

Outro destaque está na gastronomia, que reforça a identidade local sem abrir mão da sofisticação internacional. Experiências como degustação de vinhos com rótulos gaúchos, cafés especiais e espaços dedicados à culinária temática ampliam o contato do visitante com a cultura da região.

Sustentabilidade ganha protagonismo no novo empreendimento

A sustentabilidade é um dos eixos centrais do empreendimento, que estão alinhados às práticas globais de turismo responsável. O projeto prevê certificação internacional LEED, referência mundial em construções sustentáveis, além da adoção de sistemas inteligentes de gestão de recursos.

O uso de tecnologias como o Building Management System (BMS) permitirá maior eficiência no consumo de água, energia e gás, reduzindo impactos ambientais. A proposta também inclui o uso de fontes renováveis e a continuidade de políticas de redução de emissão de carbono já aplicadas pela rede.

Essa abordagem reforça uma tendência cada vez mais presente no turismo contemporâneo: a busca por experiências de alto padrão que também respeitem o meio ambiente e valorizem o território.

LEIA TAMBÉM: Copa do Mundo 2026: a camisa da Seleção Brasileira virou polêmica

Geração de empregos e valorização da economia local

A operação do resort deve gerar centenas de empregos diretos, com prioridade para profissionais da própria região, fortalecendo o desenvolvimento local.

O projeto está inserido em um complexo maior, o Sirena Gramado, que reúne iniciativas de hotelaria, entretenimento e contato com a natureza. A proposta inclui ainda atrações como parque de aventuras, trilhas e espaços de contemplação, ampliando o tempo de permanência dos visitantes na região.

A integração com produtores locais e a valorização da cultura gaúcha também aparecem como diferenciais estratégicos, contribuindo para uma experiência mais autêntica e conectada com o destino.

Empreendimento posiciona o Brasil no turismo de luxo internacional

Com presença global e tradição no modelo all inclusive, o Club Med consolida sua estratégia de expansão ao apostar no Brasil como mercado prioritário. O Club Med Gramado reforça essa visão ao introduzir um produto voltado ao segmento mais exclusivo da marca.

O empreendimento se soma às unidades já existentes no país, ampliando o portfólio e diversificando a oferta turística nacional. Mais do que um novo resort, o projeto representa um movimento de reposicionamento do Brasil no mapa do turismo de luxo internacional.

Ao combinar infraestrutura de alto padrão, experiências personalizadas e integração com a natureza, o destino reforça o potencial da Serra Gaúcha como um dos principais polos turísticos da América do Sul.

Imagens em 3D sujeitas a alteração. Estudo preliminar de caráter conceitual. Cores, texturas e mobiliário podem variar na versão final do projeto. (Foto: Divulgação)

Experiências que vão além da hospedagem. O resort foi projetado para oferecer atividades esportivas, programação de wellness e vivências sensoriais ao longo de toda a estadia. (Foto: Divulgação)

Pedra fundamental marca início das obras do primeiro Club Med Exclusive Collection da América do Sul

A cerimônia de lançamento da pedra fundamental marcou o início das obras do primeiro empreendimento da categoria Exclusive Collection do Club Med na América do Sul, em Gramado. O momento simboliza o avanço de um dos projetos mais ambiciosos do turismo de alto padrão no país, integrado ao complexo Sirena Gramado.

O evento reuniu lideranças globais da rede, autoridades públicas e parceiros estratégicos, consolidando a relevância do empreendimento para o setor. Estiveram presentes Janyck Daudet, CEO do Club Med para a América Latina, Stéphane Maquaire, CEO global da marca, além de Dody Sirena, cofundador da DC Set Group, e Jaime Sirena, presidente da Star Ópera Incorporadora e CEO do Sirena Gramado. Representando o poder público, participaram o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o vice-prefeito de Gramado, Luia Barbacovi.

Durante a cerimônia, os executivos destacaram o início das obras e apresentaram os principais diferenciais do projeto, que aposta na combinação entre luxo, inovação e integração com a natureza como pilares para reposicionar a Serra Gaúcha no cenário internacional do turismo.

Executivos do Club Med, do DC Set Group e da Star Ópera Incorporadora se reúnem com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para lançamento da pedra fundamental do novo Club Med Gramado. (Foto: Rafael Cavalli)

Serra Gaúcha entra em nova era do turismo de luxo com desenvolvimento, inovação e projeção internacional

Mais do que a implantação de um novo resort, o projeto representa uma mudança de escala para o turismo na Serra Gaúcha. Ao unir um conceito de hospitalidade premium, experiências imersivas e integração com a natureza, o empreendimento reforça a vocação de Gramado para se manter entre os principais destinos turísticos do país, agora também com força no segmento de alto padrão.

A proposta dialoga diretamente com o desenvolvimento econômico da região, ampliando a geração de empregos, estimulando a cadeia produtiva local e atraindo um público com maior potencial de consumo. Ao mesmo tempo, consolida um modelo de turismo mais qualificado, que valoriza cultura, sustentabilidade e permanência prolongada do visitante.

Com a chegada de um produto inovador dentro do portfólio global do Club Med, a Serra Gaúcha se posiciona de forma ainda mais competitiva no cenário internacional. O destino passa a oferecer não apenas charme e tradição, mas também uma nova leitura de luxo contemporâneo, onde experiência, bem-estar e território caminham juntos, sinalizando um futuro promissor para o turismo brasileiro.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo