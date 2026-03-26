Búzios: os bastidores que mantém o destino entre os mais desejados do país - (crédito: Uai Turismo)

Búzios: os bastidores que mantém o destino entre os mais desejados do país ((Foto: Uai Turismo))

O sucesso de Armação dos Búzios como um dos destinos mais desejados do país vai muito além de suas praias paradisíacas. Nos bastidores, há um trabalho contínuo de planejamento, gestão e inovação para equilibrar crescimento turístico, qualidade de vida e preservação cultural. Esse é o tema central de um bate-papo revelador com o atual secretário de Turismo da cidade, Thomas Weber, no podcast do Portal Uai Turismo.

Esta temporada do Podcast Uai Turismo tem o Oferecimento da Booking.com, que além ser uma das maiores plataformas de reservas de viagens do mundo apresenta regularmente as tendências do setor no Brasil e no mundo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A conversa resgata desde o primeiro contato do gestor com Búzios, ainda nos anos 1970, quando o destino era uma pequena vila de pescadores, até os desafios atuais de uma cidade que chega a receber mais de 400 mil visitantes em períodos de alta demanda, como o Réveillon. Segundo Weber, uma das decisões mais estratégicas para manter o charme do balneário foi a limitação da altura das construções uma escolha urbanística que preservou a identidade local e evitou problemas comuns em destinos super verticalizados.

Hoje, o foco da gestão está em um turismo mais sustentável e equilibrado ao longo do ano. Entre as iniciativas, destaca-se o uso de tecnologia para melhorar a experiência do visitante. Um sistema de Wi-Fi gratuito com QR Codes permite que turistas acessem informações sobre regras da cidade, atrativos e serviços, além de gerar dados importantes para o planejamento turístico. É uma forma moderna e eficiente de comunicação, sem poluir visualmente o destino, explica o secretário.

VEJA TAMBÉM: Eventos corporativos no Rio de Janeiro: Fátima Facuri destaca por que a cidade é um palco estratégico

Outro desafio relevante é o chamado efeito sanfona do turismo: picos extremos de visitantes em feriados e baixa ocupação em outros períodos. Para reduzir essa sazonalidade, a estratégia inclui um calendário robusto de eventos culturais, esportivos e corporativos, além da ampliação da conectividade aérea, especialmente via Aeroporto de Cabo Frio, que tem recebido voos internacionais, principalmente da Argentina.

A governança regional também ganha destaque, com a atuação do Condetur Costa do Sol, que integra municípios vizinhos como Arraial do Cabo e Cabo Frio em ações conjuntas de promoção e qualificação profissional.

Mais do que promover belas paisagens, o turismo em Búzios é tratado como uma engrenagem econômica complexa, que envolve desde grandes empreendimentos até pequenos fornecedores locais. Se a cidade é boa para o morador, ela será boa para o turista, resume Weber.

Quer entender como esse modelo funciona na prática e descobrir os bastidores de um dos destinos mais icônicos do Brasil? Assista à íntegra do episódio no canal do Portal Uai no YouTube.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo