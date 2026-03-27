Paixão de Cristo de Nova Jerusalém espetáculo imersivo transforma o turismo religioso no Brasil - (crédito: Uai Turismo)

Paixão de Cristo de Nova Jerusalém espetáculo imersivo transforma o turismo religioso no Brasil (Dudu Azevedo como Jesus na encenação realizada no maior teatro a céu aberto do mundo. (Foto: Divulgação))

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A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém é um dos maiores espetáculos teatrais do Brasil e se consolidou como uma das experiências mais impactantes do turismo religioso no país. Realizada no município de Brejo da Madre de Deus, a cerca de 180 km de Recife, a encenação acontece em uma cidade-teatro monumental que recria a Jerusalém antiga e atrai milhares de visitantes todos os anos, especialmente durante a Semana Santa.

Mais do que uma apresentação, o evento proporciona uma vivência imersiva que combina fé, cultura e entretenimento em grande escala, posicionando o Brasil entre os destinos de experiências cênicas ao ar livre mais relevantes do mundo.

O maior teatro a céu aberto do mundo

Considerada o maior teatro ao ar livre do mundo, a cidade-teatro de Nova Jerusalém ocupa uma área de aproximadamente 100 mil metros quadrados, cercada por muralhas de pedra e torres que reproduzem elementos da arquitetura judaica e romana da época de Jesus Cristo.

A narrativa se desenvolve em nove palcos fixos, com o público se deslocando entre os cenários ao longo da encenação. Esse formato dinâmico intensifica a sensação de imersão e aproxima o espectador de cenas marcantes, como o Sermão da Montanha, o julgamento e a crucificação.

Embora o título de maior teatro a céu aberto seja amplamente utilizado, ele tem caráter promocional. Ainda assim, a grandiosidade da estrutura e da produção é reconhecida nacionalmente e impressiona pela escala.

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A tradição que atravessa gerações

A história da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém começou na década de 1950, quando o jornalista Plínio Pacheco idealizou um espaço permanente para encenar o Drama do Calvário, até então apresentado nas ruas da região.

Inaugurada em 1968, a cidade-teatro deu início a uma tradição que atravessa gerações. Desde então, o espetáculo reúne grandes nomes da dramaturgia brasileira ao lado de centenas de artistas locais, consolidando-se como um dos eventos culturais mais importantes do país. Ao longo das décadas, o público anual passou a reunir dezenas de milhares de espectadores, reforçando o caráter turístico e cultural da encenação.

Inovação tecnológica e emoção são evoluções constantes

A cada edição, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém investe em tecnologia para ampliar o impacto visual e emocional do espetáculo. Iluminação cênica, efeitos especiais e sonorização de alta qualidade criam uma atmosfera cinematográfica ao ar livre.

Um dos momentos mais aguardados é a cena da ascensão de Jesus, que vem sendo aprimorada com novas técnicas de efeitos visuais para proporcionar ainda mais realismo e emoção ao público.

O elenco costuma reunir atores conhecidos nacionalmente, o que amplia o alcance do evento e fortalece sua presença no cenário cultural brasileiro.

Julgamento de Jesus no Fórum Romano. (Foto: Divulgação)

Um espetáculo que impulsiona economia e turismo no Agreste

A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém também desempenha um papel estratégico na economia do interior pernambucano. Com público estimado entre 50 mil e 70 mil pessoas por temporada, o evento movimenta milhões de reais e beneficia diretamente diversos setores.

O gasto médio dos visitantes varia entre R$ 250 e R$ 500 por dia, considerando ingressos, alimentação, transporte e consumo local. Com isso, a movimentação econômica total pode chegar a R$ 12 milhões a R$ 30 milhões por edição.

O impacto é percebido principalmente na rede de hospedagem e no comércio regional. Cidades próximas, como Caruaru, registram alta ocupação hoteleira, além do aumento na demanda por bares, restaurantes e serviços turísticos.

Outro destaque é a geração de empregos temporários, com centenas de profissionais envolvidos diretamente na produção e muitos outros beneficiados de forma indireta.

Além disso, o evento estimula o chamado efeito prolongamento da viagem, incentivando turistas a explorarem outros destinos do Agreste e ampliando sua permanência no estado.

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Guia prático para visitantes

Quem planeja assistir à Paixão de Cristo de Nova Jerusalém encontra uma estrutura preparada para receber grandes públicos com conforto e segurança. O espaço conta com sinalização adequada, equipes de apoio, posto médico e áreas de conveniência com alimentação e serviços essenciais.

O deslocamento entre os cenários faz parte da experiência e acontece de forma organizada, permitindo que todos acompanhem a encenação com tranquilidade.

O acesso pode ser feito de carro, por estradas bem conservadas, ou por meio de excursões e pacotes turísticos que partem principalmente de Recife opção bastante procurada pela praticidade.

Jesus e os discípulos na Santa Ceia. (Foto: Divulgação)

Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, experiência que vai além do espetáculo

A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém segue como um dos eventos mais emblemáticos do calendário cultural brasileiro. Ao unir tradição, inovação e uma narrativa universal, o espetáculo emociona diferentes gerações e atrai viajantes em busca de experiências autênticas.

Mais do que assistir a uma peça, o visitante vivencia uma jornada que combina história, espiritualidade e grandiosidade cênica. Entre muralhas, luzes e cenários monumentais, cada momento reforça o potencial do Brasil como destino de turismo cultural e religioso.

Em um cenário onde o viajante busca cada vez mais experiências significativas, Nova Jerusalém se destaca como um convite irresistível, uma viagem que começa como visita e, para muitos, se transforma em tradição.

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