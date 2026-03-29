Visit Brasil Summit coloca o país no centro do debate global sobre identidade, competitividade e promoção turística internacional (Apresentação do Plano Brasis na WTM Londres em outubro de 2025 (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

Após o lançamento do Plano Brasis, documento que reúne os resultados das mais relevantes estratégias de marketing turístico internacional que levaram o Brasil a recordes históricos, nesta terça, 31, a Embratur em parceria com o Sebrae e Ministério do Turismo apresentam a 2ª edição do Visit Brasil Summit, no Teatro Nacional em Brasília. O evento marca também os 60 anos da Embratur e reunirá um time de palestrantes que discutirá a essência, a voz da brasilidade, por meio de projetos que são referência em áreas como cinema, música, cultura, informação, branding, posicionamento de marca.

Nomes como Ana Couto, Andrea Barata Ribeiro, Bárbara Lins, Bruno Reis, Caio Braz, Carol Pires, Lawrence Wahba, Lucas Amorim, Manoel Cordeiro, Marcela Bonfim, Marcelo Freixo, Marina Roale, Maurício Mota, Paula Azevedo e Vivi Basile se encontrarão no palco do Summit Brasil para celebrar a brasilidade por meio de suas trajetórias de sucesso internacional.

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Brasilidade

Com o tema A Vez e a Voz da Brasilidade, o Summit propõe mais do que reflexões: apresenta caminhos concretos para reposicionar o país como referência no turismo internacional. Trata-se de uma exposição viva de ideias em movimento do pensamento à prática, da inspiração à aplicação estratégica evidenciando que o turismo brasileiro se constrói tanto pela potência de suas ideias quanto pela excelência de quem faz o Brasil acontecer diariamente no cenário global.

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O evento traduz o momento histórico em que o Brasil assume protagonismo no palco do turismo mundial. Mais do que celebrar origens, o Visit Brasil Summit 2026 projeta a brasilidade como linguagem global um código próprio de sofisticação, autenticidade e pertencimento, capaz de influenciar tendências, inspirar mercados e consolidar a identidade brasileira como selo de excelência e desejo internacional.

Prêmio Visit Brasil e Exame

Na noite anterior, 30, a Embratur, em parceira com a Exame, realizará o Prêmio Embratur Visit Brasil. Iniciativa inédita que tem como objetivo reconhecer e dar visibilidade às ações que fortalecem a promoção turística internacional do Brasil. A premiação revelará os vencedores de sete categorias que reconhecem iniciativas de destaque na promoção turística internacional: Destino; Experiência Turística; Sustentabilidade; Marketing e Comunicação Internacional; Conectividade Aérea; Inovação e Tecnologia; Liderança Feminina no Turismo.

Essa é a celebração de um novo momento para o turismo brasileiro que começa a colher frutos e que ainda tem muitos desafios pela frente, principalmente na continuidade desse projeto de promoção turística, reconhecido, elogiado no Brasil e no exterior. Participar das feiras internacionais e acompanhar os negócios que acontecem entre empresas estrangeiras e os co-expositores brasileiros nos dá a dimensão dos números que a Embratur vem apresentando no Plano Brasis: 9,2 milhões de turistas internacionais em 2025; aumento de 60,5% de voos internacionais; 58% de assentos internacionais. Promoção baseada em inteligência de dados e ações com foco em resultado. Brilhante de ver o turismo sendo reconstruído com estratégia e levado como grande Soft Power Brasileiro. Bravo!

Thiago Paes é colunista de turismo e gastronomia. Apresentador de TV no canal Travel Box Brazil. Está nas redes sociais como @paespelomundo. Press: contato@paespelomundo.com.br

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