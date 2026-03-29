Curitiba, 333 anos: roteiro para ser feito a pé pela capital mais fria do país (Paco da Liberdade (Foto: Orlando Kissner-SMCS))

Curitiba, a capital mais fria do país, celebra 333 anos com um convite perfeito para quem gosta de história, arquitetura e caminhadas: um roteiro a pé pelo centro histórico que conecta igrejas, praças, antigos hospitais, palacetes e marcos do urbanismo moderno. Em poucas horas, é possível entender como a cidade passou de vila provincial a metrópole planejada, onde passado e presente convivem na mesma paisagem.

Por que este roteiro a pé importa

Escolher um roteiro a pé em Curitiba é abraçar a escala humana da cidade e compreender, com o ritmo dos próprios passos, a lógica que moldou seu centro. A cada quarteirão, surgem sinais da formação do Paraná, da expansão econômica que trouxe palacetes ecléticos no fim do século XIX, da força do catolicismo na vida cotidiana, do papel dos hospitais e escolas na coesão social e, mais tarde, das soluções urbanísticas que deram fama ao município. O centro histórico de Curitiba não é apenas um conjunto de cartões-postais; é um laboratório vivo de memória e inovação.

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Para o concierge do NH Collection Curitiba, William Monte, “o centro da capital é um espaço cheio de descobertas até mesmo para quem é frequentador assíduo dessa parte de Curitiba. Sempre há algo de novo a ser aprendido sobre um edifício ou uma passagem histórica. Ele preparou uma sugestão de percurso pelos arredores do hotel, confira:

Ponto de partida: Largo da Ordem

O roteiro começa no Largo da Ordem, coração do centro histórico de Curitiba e referência para quem quer entender a gênese urbana local. Entre casarões coloniais com janelas de guilhotina e fachadas restauradas, o conjunto preserva a atmosfera de uma época em que o comércio se fazia à porta e a vida social se desenrolava nas calçadas. Aos domingos, a tradicional feira transforma o espaço em corredor cultural, mas, em dias comuns, o Largo revela seus detalhes com mais calma: a pedra irregular do calçamento, as linhas simples da arquitetura luso-brasileira e o encontro natural entre moradores, artistas e visitantes.

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Seguindo a partir dali em direção à Praça Tiradentes, percebe-se como a malha urbana foi se adensando, com a catedral surgindo como marco visual e espiritual. O trajeto é curto, ideal para observar o contraste entre edificações históricas e prédios mais altos que anunciam a modernidade.

Entre igrejas e palacetes

A Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz domina a Praça Tiradentes com suas torres neogóticas. O interior, rico em vitrais e entalhes, remete a um período em que a linguagem europeia era símbolo de progresso. A poucos passos, outras igrejas menores e antigas capelas ajudam a compor a paisagem religiosa que moldou o cotidiano curitibano e dá sentido à noção de centro como ponto de encontro e de ritos.

Na sequência, as fachadas dos palacetes ecléticos contam outra história: a da elite urbana que prosperou com o comércio e a chegada de imigrantes. Elementos como frontões, balcões de ferro e ornamentos em estuque revelam o desejo de sofisticação que marcou o fim do século XIX e o começo do XX. É um convite a caminhar devagar, levantar os olhos e perceber que cada janela, cada cornija, preserva sinais de uma Curitiba burguesa que buscava seu lugar no Brasil republicano. Nesse percurso, o centro histórico de Curitiba deixa claro por que é um dos cenários mais ricos para quem busca o que fazer em Curitiba além dos parques: aqui, a cidade se explica em detalhes.

Praças, teatros e a modernização do centro

As praças funcionam como respiradouros. A Praça Generoso Marques, com seus edifícios históricos ao redor, abre caminho para o Paço municipal restaurado, onde o poder público ocupou posição simbólica. Um pouco adiante, teatros e espaços culturais reforçam a vocação da região para a vida artística, aproximando o visitante de uma Curitiba que, desde cedo, entendeu a cultura como infraestrutura urbana.

Ao transitar por essas áreas, percebe-se a passagem da Curitiba provincial para a Curitiba moderna. As calçadas mais largas, a presença de edifícios de múltiplos andares, os equipamentos públicos e o florescimento do comércio mostram como o centro foi se convertendo em polo de serviços, sem romper com a memória que o sustenta. Entre um café e outro, entre uma praça e um teatro, o tempo parece alternar de marcha, revelando a cidade por diferentes ângulos.

Urbanismo e inovação no coração da cidade

Curitiba ficou conhecida por soluções urbanas ousadas, e parte desse espírito está no centro. O calçadão da Rua XV de Novembro, um dos primeiros do país, virou símbolo de priorização do pedestre e vitrine do comércio local. É ali que se compreende, com nitidez, a opção por um urbanismo que organiza fluxos, integra transporte e reduz conflitos entre carros e pessoas. Ao caminhar por essa via, o visitante tem contato com fachadas restauradas e vitrines contemporâneas, um casamento que reforça a identidade de uma metrópole planejada.

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Os eixos de transporte, a integração com o sistema de ônibus e o desenho de praças e canteiros demonstram a capacidade de Curitiba de testar ideias e consolidá-las no cotidiano. O centro, nesse sentido, atua como manual aberto de planejamento: do alinhamento das quadras à arborização, quase tudo foi pensado para tornar o caminhar mais intuitivo e confortável, mesmo nos dias de frio que renderam à cidade o título de capital mais fria do país.

Como fazer o percurso na capital mais fria do país

O trajeto completo pode levar de duas a quatro horas, a depender do ritmo e das paradas em igrejas, museus e cafés. Começar no Largo da Ordem, seguir pela Praça Tiradentes, contornar a Catedral, avançar em direção às praças e retornar pelo calçadão da Rua XV de Novembro é um desenho simples, eficiente e plano, ideal para quem quer condensar história e paisagem em uma manhã ou tarde. O horário mais agradável costuma ser o início da manhã ou o fim da tarde, quando a luz valoriza as fachadas e as temperaturas são mais amenas. Em dias de feira, vale chegar cedo para aproveitar o movimento; nos demais, caminhar sem pressa permite perceber os detalhes que contam a história.

Levar um casaco leve mesmo no verão é prudente, afinal estamos na capital mais fria do país, assim como calçados confortáveis para o piso irregular de alguns trechos do centro histórico. Paradas estratégicas para um café ou um pão de queijo fazem parte da experiência e ajudam a absorver melhor cada etapa do roteiro a pé em Curitiba.

Fecho do percurso: quando o passado ainda é presente

Ao final, fica a clara percepção de que caminhar pelo centro de Curitiba é atravessar tempos distintos de sua formação. Das construções ecléticas de fins do século XIX às propostas urbanísticas contemporâneas que redefiniram a relação entre pedestres e cidade, o percurso mostra como a capital paranaense consolidou uma identidade própria, inovadora sem abrir mão da memória. Cada rua, praça ou edifício visitado acrescenta um parágrafo à narrativa urbana, e é ao percorrer esses espaços a pé que Curitiba revela, com nitidez, o modo como seu passado continua presente na paisagem. Para quem busca entender a cidade além dos cartões-postais, este roteiro é mais que um passeio: é uma leitura ao ar livre da história curitibana.

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