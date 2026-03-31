Em ano recorde de feriados hotéis comemoram ótima ocupação na semana santa (Matiz Igaratá Resort, Spa e Eventos, SP (Foto: site) )

Entre natureza, cultura e boa gastronomia, diferentes cidades do Sudeste oferecem experiências ideais para quem quer viajar no feriado da Semana Santa. Em cada uma delas um convite diferente para desacelerar, viajar e aproveitar dias de descanso em destinos que combinam elementos essenciais para quem busca experiências autênticas. No Sudeste brasileiro, algumas cidades reúnem exatamente esse equilíbrio, oferecendo opções que agradam tanto quem busca tranquilidade quanto quem prefere explorar atrações urbanas e turísticas das localidades.

Quatro destinos que combinam natureza, cultura e boa gastronomia

Igaratá, São Paulo

Localizada no interior de São Paulo, a charmosa Igaratá é conhecida por suas paisagens naturais e pelo clima tranquilo, ideal para quem quer se desconectar da rotina. A cidade é cercada pela represa de Igaratá, que proporciona cenários perfeitos para passeios ao ar livre, atividades náuticas e contemplação da natureza. Trilhas, mirantes e restaurantes com vista para a água fazem parte do roteiro de quem visita o destino. Para quem deseja aproveitar a estadia com conforto e infraestrutura completa, o Matiz Igaratá Resort, Spa e Eventos é uma opção que reúne lazer, bem-estar e uma localização privilegiada em meio à natureza.

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Jaguariúna

Outro destino interessante é Jaguariúna, cidade que combina tradição, cultura e atrações históricas. Conhecida pelo passeio na Maria-Fumaça que liga Jaguariúna a Campinas, o município preserva construções antigas, fazendas históricas e eventos culturais que movimentam a região. Restaurantes, cervejarias artesanais e o clima acolhedor do interior completam a experiência para quem decide passar alguns dias por lá. Para hospedagem, o Matiz Jaguariúna Hotel oferece conforto e praticidade, com localização estratégica para explorar a cidade.

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Niteroi, Rio de Janeiro

Já no estado do Rio de Janeiro, Niterói é um destino que mistura belas paisagens naturais com arquitetura icônica e vida cultural intensa. A cidade abriga praias como Itacoatiara e Camboinhas, além de mirantes com vista privilegiada para a Baía de Guanabara e o Rio de Janeiro. Entre os destaques está o famoso Museu de Arte Contemporânea de Niterói, projeto de Oscar Niemeyer que se tornou um dos cartões-postais da região. Para quem busca uma hospedagem moderna e bem localizada, o Matiz Niterói Design Hotel, onde já me hospedei algumas vezes, oferece uma experiência que combina conforto, design contemporâneo e fácil acesso às principais atrações da cidade.

Campinas, São Paulo

Para quem prefere um destino urbano com muitas opções de lazer e gastronomia, Campinas é uma escolha certeira. A cidade é um importante polo cultural e econômico do interior paulista, com parques, centros de compras, restaurantes renomados e atrações culturais. Entre os passeios possíveis estão o Parque Portugal (Lagoa do Taquaral), ideal para caminhadas e atividades ao ar livre, além de museus, bares e uma cena gastronômica diversificada, além de ótimas alternativas de passeios em locais no entorno de Campinas como Holambra, Indaiatuba, Itupeva, Castelo dos Vinhais, Louveira entre outros recantos. Para aproveitar o destino com estilo e praticidade, o I Am Design Hotel Campinas by Hotelaria Brasil se destaca como uma opção contemporânea de hospedagem, com proposta moderna e localização estratégica.

Hotelaria Brasil

Cesar Nunes (Vice-Presidente), Marcio Lacerda (CEO) e Philippe Patay (Diretor de Operações) da Hotelaria Brasil

A Hotelaria Brasil é um grupo hoteleiro multimarcas que atua desde 2003 com excelência nos segmentos luxo, lifestyle, upscale, midscale e econômico. Como Holding está estruturada em três frentes: HB Hotéis, dedicada à administração de empreendimentos de lazer, corporativos e resorts. Ventura Resorts, especializada na gestão de empreendimentos de multipropriedade e a Unna Hospitality, hoteltech focada em soluções inteligentes para a hotelaria independente.

Por meio da HB Hotéis, administra marcas próprias e exclusivas, como: Matiz, I am Design e I am Boutique, além de manter parcerias estratégicas com grandes grupos hoteleiros internacionais, como Wyndham, Hilton, Marriott, IHG e Hyatt.

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No Brasil, é franqueadora da marca Hampton by Hilton, tendo sido reconhecida em 2019 pela Hilton Worldwide como a melhor empresa de implantação de empreendimentos hoteleiros da América Latina e Caribe, através do projeto do Hampton by Hilton Guarulhos Airport.

Gestores da Hotelaria Brasil (Foto: Instagram Hotelaria Brasil)

A Convenção Gerencial 2026 da Hotelaria Brasil aconteceu na semana passada no novíssimo hotel Hampton by Hilton Caraguatatuba Serramar no litoral norte paulista. Nele, durante 3 produtivos dias todos do time corporativo e dos 17 empreendimentos, em 4 Estados da federação distribuídos em 11 diferentes cidades, sob a gestão da HB Hotéis discutiram: Estratégias, pessoas, performances e propósitos futuros. O tema foi Estamos Indo Bem…E Vamos Ainda Mais Longe. Palestras dos experts em gestão, Fredy Figner e César Mors entre outras trouxeram provocações sobre liderança, inovação e a importância de estar em contante evolução.

Em um cenário cada vez mais competitivo, não evoluir constantemente não é uma opção. Quem não andar para frente seguramente não permanecerá no mesmo lugar. Ele fatalmente irá retroceder

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

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