Embratur: Sai Marcelo Freixo, entra Bruno Reis na presidência da agência de promoção internacional (Bruno Reis assume a presidência da Embratur com a saída de Marcelo Freixo (Fotos: Uai Turismo))

Com a proximidade das eleições começou a dança das cadeiras no alto escalão do governo federal e nos governos estaduais. A Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, anunciou hoje durante do Visit Brasil Summit 2026, em Brasília, a saída de Marcelo Freixo da presidência da Embratur. Freixo ocupou a cadeira durante 3 anos e instituiu um ritmo mais técnico à entidade. A equipe formada, desde o início teve caráter técnico com nomes de relevância no cenário público e mercadológico.

Exatamente ao contrário do que aconteceu no Ministério do Turismo, que ao longo dos últimos anos reforçou a cadeira de ministro como moeda política e jogo partidário. Este cenário colocou a Embratur não só à frente da promoção internacional do país, como também assumindo iniciativas que deveriam ser de autonomia do Ministério.

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A chegada de Bruno Reis à presidência reforça a atuação técnica da Embratur, afinal ele atuou como diretor de Marketing Internacional, Negócios e Sustentabilidade e na Gerência de Mercados e Eventos Internacionais na própria entidade. O novo presidente anunciado é graduado em turismo, com especialização em Administração e Marketing na Austrália, e também um curso de inovação e pensamento de futuro em Barcelona.

Além disso, ele coordenou, em âmbito global, as ações de promoção por conta da realização da Copa do Mundo 2014 e os Jogos Olímpicos Rio 2016, gerenciando os 13 escritórios de promoção do Brasil. Atuou no Ministério do Turismo, no Aeroporto RIOgaleão e, entre 2019 e 2022, foi presidente da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur), e em 2021 e 2022 acumulou a função de vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur). Essa trajetória garante que o perfil da Embratur siga se relacionando de maneira mais próxima com o mercado. A nomeação de Bruno Reis deve sair nos próximos dias no Diário Oficial da União.

Marcelo Freixo, que deve seguir agora trabalhando para as próximas eleições em 2026, deixa números positivos para o turismo internacional, com o marco de mais de 9 milhões de turistas estrangeiros no Brasil em 2026, um recorde histórico, mas ainda atrás de grandes destinos globais.

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