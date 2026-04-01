Park City: Viaje pelo inverno, retorne pelo verão ((Foto: divulgação Park City))

Para muitos viajantes, Park City é sinônimo de inverno, resultado da combinação entre neve perfeita, estações renomadas e diversão em baixas temperaturas. Mas basta a neve começar a derreter e a cidade transforma sua oferta turística, mantendo uma personalidade igualmente vibrante para os amantes de atividades ao ar livre.

Não é à toa que muitos viajantes estreiam na cidade atraídos pelo inverno e acabam retornando em meados de junho para o verão. Caminhadas e pedaladas exploram paisagens em mais de 700 quilômetros de trilhas públicas, disponíveis para esportistas de todos os níveis. Meditação e ioga ao ar livre são outras opções de atividades, assim como o rafting, pesca esportiva e stand-up paddle nos rios e reservatórios da região.

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Galerias de arte, museus, centros culturais e reservas ecológicas atraem quem não abre mão de enriquecer a mente, enquanto cafés, restaurantes, cervejarias, bares e destilarias provam que a gastronomia também contribui para consolidar experiências marcantes. A cidade também exibe um invejável calendário de festivais, shows e eventos comunitários que celebram o estilo de vida da montanha.

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Acessibilidade é chave e permite ao viajante trocar de cenário em poucos minutos. Afinal, o verão em Park City se baseia em escolhas: cada um decide qual é a melhor forma de viver o dia em um extenso cardápio de atividades. O meio de transporte também fica a critério do viajante que pode explorar o entorno a pé, sobre duas rodas ou com o sistema de transporte público gratuito e disponível durante todo o ano.

Confira um roteiro de 5 dias por Park City no verão

Dia 1 – Após desembarcar no Aeroporto Internacional de Salt Lake City, cerca de 35 minutos separam o viajante de Park City. A melhor forma de entrar na vibe da cidade é caminhar pela historic Main Street, entre galerias, lojas independentes, cafés e restaurantes com mesas ao ar livre que ajudam a entender o lifestyle local no verão. É também um bom momento para ajustar o fuso e observar a cidade em movimento.

Dia 2 Aventure-se em Deer Valley Resort, com opções de trilhas, bike e passeios panorâmicos que revelam as paisagens incríveis das montanhas e do vale. As opções funcionam bem tanto para quem busca atividade leve quanto para quem quer apenas contemplar a paisagem sem esforço excessivo. Após o almoço, relaxe com um tratamento de spa ou embarque em um programa de ioga em meio à natureza.

Dia 3 – Dirija-se a Park City Mountain e aproveite as trilhas bem-sinalizadas, lifts panorâmicos e atividades que agradam todos os perfis. Almoce na montanha e siga para o Utah Olympic Park para conferir o legado olímpico da cidade. Além de visitar os museus, a dica para os amantes de adrenalina é embarcar no bobsled que, no verão, ganha rodas para percorrer o circuito olímpico em uma experiência igualmente emocionante. Em datas selecionadas, o parque também destaca o Flying Ace AllStars Show, um espetáculo de acrobacias aéreas realizados por atletas.

Dia 4 Aproveite uma experiência aquática para variar o ritmo da viagem no verão. As opções incluem rafting no Weber River ou atividades como stand up paddle e pesca em áreas naturais próximas, aproveitando o clima seco e os dias mais longos.A última noite pede uma experiência gastronômica na Main Street, onde as opções de ambiente e cardápio atendem a todos os perfis. Uma boa pedida é encerrar o roteiro com um brinde: seja com um gin artesanal na Alpine Distilling, um bourbon na High West, ou com um drink descontraído no clássico No Name Saloon.

Dia 5 Dedique o último dia para conhecer o Swaner Preserve & EcoCenter, uma área natural protegida com trilhas, mirantes, paisagens abertas e atividades de educação ambiental. É uma ótima forma de desacelerar e entender o compromisso da cidade com sustentabilidade e preservação. Dependendo do horário do voo de retorno, ainda dá tempo de investir emcompras no Junction Commons, o outlet da cidade, ou garantir souvenir local pelos arredores da Main Street.

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O “jeito” Park City de ser

O que diferencia Park City no verão não é apenas o que se faz, mas como se vive o destino. A cidade cultiva o conceito de Mountainkind, uma filosofia que combina hospitalidade, respeito à natureza e senso de comunidade e que convida os visitantes a vivenciar a montanha com consciência. Sustentabilidade, preservação de trilhas, incentivo ao comércio local, gastronomia baseada em ingredientes locais e mobilidade consciente fazem parte da experiência, não como discurso, mas como prática cotidiana.

Para quem chega a Park City atraído pela reputação de destino de inverno, o verão revela uma grande surpresa: montanhas acessíveis, experiências ao ar livre, cultura e opções urbanas que convidam a explorar sem pressa. Em poucos dias, fica claro que a estação quente não é um intervalo entre temporadas, mas uma parte essencial do destino.

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