Menos filas, mais qualidade: como é viajar na baixa temporada (Roma é umas das cidades que ficam lotadas no verão europeu (Foto: divulgação Europamundo))

Viajar na baixa temporada de temporada é uma escolha cada vez mais estratégica para o brasileiro que busca por conforto. Entre abril e junho deste ano, há três feriados prolongados que são convites para escapadas mais curtas, ideais para quem prefere fazer várias viagens por ano. Mas, mesmo aqueles que não abrem mão de fazer uma imersão mais longa fora do país, encontram vantagens de viajar nesse período que vão da maior disponibilidade de voos a tarifas mais equilibradas.

É do outro lado do Atlântico, entretanto, que os benefícios se ampliam. Na Europa, por exemplo, a meia-estação revela cidades autênticas e uma relação custo-benefício competitiva em relação a julho e agosto, o auge do verão no Velho Continente. O clima é ameno e as cidades se mostram em um ritmo mais tranquilo, sem a pressão exercida pelo turismo de massa. A escolha deixa de ser apenas uma economia financeira e passa a ser uma opção por mais qualidade.

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Especialista em circuitos, a Europamundo atua há décadas conectando países, culturas e paisagens em roteiros bem estruturados ao longo de todos os meses do ano. Além da expertise e da diversidade de destinos, o diferencial da empresa está na curadoria, já que a oferta ultrapassa dois mil roteiros pelo mundo, incluindo mais de 160 novas rotas disponíveis na Europa.

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Viajar na baixa temporada para a Europa

Para quem deseja uma primeira grande imersão no continente, o circuito Europa Sonhada reúne alguns dos destinos mais emblemáticos em um único circuito. Paris, Roma, Madri e outras cidades icônicas aparecem em um roteiro pensado para otimizar deslocamentos e maximizar o tempo livre. Outro destaque é o circuito que tem Viena como ponto central e se estende por cidades como Budapeste, Praga e Bratislava. Na primavera, os parques urbanos florescem, o Danúbio ganha protagonismo e a atmosfera cultural se intensifica, reforçando o charme dessas capitais que misturam tradição imperial e modernidade.

Japão e Coreia do Sul também são boas opções

Embora a Europa seja o grande destaque desse período, vale ressaltar que o período entre abril e junho também é uma excelente época para viajar para destinos na Ásia que vêm ganhando preferência no mapa de turismo dos brasileiros. No Japão e na Coreia do Sul, por exemplo, esses meses antecedem o pico de chuvas e apresentam temperaturas mais moderadas. Os circuitos asiáticos da Europamundo contam com roteiros organizados, acompanhamento profissional e integração entre diferentes regiões em uma única viagem, uma estrutura que facilita a logística em destinos distintos.

Em um calendário marcado por um menor de fluxo turístico no exterior, o período entre abril e agosto se apresenta como alternativa no planejamento de viagens internacionais. A combinação de menor pressão sobre a infraestrutura turística, condições climáticas mais estáveis e maior disponibilidade de serviços contribui para uma experiência mais equilibrada, em que o período escolhido passa a ser determinante para o ritmo, o custo e a qualidade da experiência.

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