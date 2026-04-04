Do silêncio da cruz à luz da ressurreição. Entenda e viva a verdadeira travessia espiritual da Semana Santa. - (crédito: Uai Turismo)

Do silêncio da cruz à luz da ressurreição. Entenda e viva a verdadeira travessia espiritual da Semana Santa. (Foto: Walkerssk/ Pixabay)

Há um momento, ao longo do ano, em que o mundo parece desacelerar e não é por imposição, mas por reverência. A Sexta-feira Santa carrega consigo um silêncio diferente, denso e carregado de significado. Não se trata apenas da ausência de sons, mas de uma pausa coletiva que convida à introspecção.

O que vemos são igrejas mais sóbrias, sinos que não tocam e vozes contidas. O luto pela morte de Cristo na cruz se manifesta para além dos ritos, interferindo de fato no comportamento dos fiéis, que parecem compreender, ainda que intimamente, a profundidade daquele dia. Alguma reflexão deve ser feita.

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A pedagogia invisível do Tríduo Pascal

Aí, é nesse silêncio que se constrói a experiência espiritual mais intensa da Semana Santa. A Sexta-feira não é um fim em si mesma, mas parte de uma travessia. A Sexta Feira Santa prepara o espírito para o Tríduo Pascal, esse tempo sagrado que começa na Quinta-feira Santa, passa pela dor da cruz e encontra, no Sábado, a expectativa da redenção.

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Mesmo os mais céticos ou ateus como se denominam, percebem que há uma pedagogia silenciosa nesses dias, no movimento social dos feriados, a fé que ensina a esperar, a dor ensina a resistir, e todos acabam praticando o recolhimento que antecede a alegria.

A alegria, tão esperada, nos chega com Sábado Santo, que por sua vez, é um dia de suspensão. Nem luto pleno, nem celebração aberta, é como se a humanidade estivesse em vigília com o próprio tempo, aguardando algo maior.

E é justamente na noite do sábado, que a Igreja Católica se reúne para aquela que é considerada a mais importante de todas as celebrações do calendário litúrgico, a Vigília Pascal.

A fé se acende de mão em mão

A Vigília não começa com luzes acesas, a celebração se inicia no escuro e há algo profundamente simbólico nisso. O breu inicial remete ao sepulcro, à ausência, à incerteza. Mas, pouco a pouco, o fogo novo é aceso, o Círio Pascal ilumina o ambiente e a luz se espalha entre os fiéis. O simbolismo de cada vela acesa ultrapassa o gesto litúrgico, como um sinal de esperança que se propaga, quase como se a fé pudesse ser compartilhada de mão em mão.

A celebração segue em um ritmo próprio, diferente de qualquer outra missa. As leituras percorrem a história da salvação, como se a humanidade revisitasse sua própria trajetória até aquele instante decisivo. Quando o Glória finalmente ecoa e o Aleluia rompe o silêncio guardado desde a Quaresma, há um sentimento coletivo de alívio, de reencontro, de vitória.

Na liturgia batismal, a renovação das promessas reafirma um compromisso que vai além do rito é uma decisão íntima de recomeço. E, na Eucaristia, a presença do Cristo ressuscitado é apenas celebrada e é sentida. Há emoção no ar, há lágrimas discretas, há um tipo de alegria que não é explosiva, é uma emoção profunda, serena e transformadora.

Da cruz à esperança e a experiência que acontece dentro de nós

Talvez seja justamente essa combinação de silêncio, espera e luz que torne a Vigília Pascal tão impactante. Ela não apenas narra a ressurreição, para o cristão, o bom é o que a Vigília Pascal faz acontecer dentro de cada fiel.

O luto dá lugar à esperança, a morte é vencida como experiência espiritual. Para a comunidade católica, preparar-se para a Páscoa também vai além da obrigação de se cumprir um calendário litúrgico. O ideal é a entrega de viver esse percurso integralmente, sentir o peso da cruz, respeitar o silêncio da ausência e, enfim, celebrar a força da vida que ressurge.

Um convite à entrega e à transformação

O Sábado Santo, nos oferece uma noite tão especial, que a Vigília Pascal não representa apenas o encerramento de um ciclo, representa um recomeço, que nos traz um convite à renovação da fé, da esperança e, sobretudo, da forma como se enxerga o próprio sentido da vida.

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No Sábado Santo, o Sábado de Aleluia, eu vou viver este momento especial da Semana Santa. Você está disposto a se entregar por inteiro e celebrar a força da ressureição? Te antecipo, que vale a pena pensar nisso!

Coragem, tem um sentimento muito especial aguardando para te surpreender. Feliz Páscoa!

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