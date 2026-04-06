Destinos mais acolhedores de cada estado brasileiro em 2026 - (crédito: Uai Turismo)

Destinos mais acolhedores de cada estado brasileiro em 2026 (Gonçalves, em Minas Gerais na divisa com o estado de São Paula está entre uma das cidades mais acolhedoras de acordo com a seleção (Foto: Pousada Bicho do Mato/ Uai Turismo))

Como parte da 14ª edição do Traveller Review Awards, premiação anual da Booking.com que reconhece parceiros de viagem pelo serviço de alto nível e pelo compromisso com uma hospitalidade excepcional, a Booking.com divulgou os destinos mais acolhedores de cada estado do Brasil para 2026. A lista também inclui as cidades que se destacam dentro de cada uma das regiões elencadas, reunindo destinos reconhecidos pelo alto padrão de atendimento oferecido aos viajantes.

Com base em mais de 370 milhões de avaliações verificadas de viajantes de todo o mundo, a premiação anual considera a proporção de acomodações premiadas em cada destino, reforçando como o atendimento e a recepção calorosa impactam positivamente a experiência de quem viaja pelo país.

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Confira abaixo os destinos mais acolhedores de cada estado do Brasil

Alagoas

Com um litoral marcado por águas claras e pequenas comunidades que preservam tradições locais, Alagoas reúne destinos que atraem viajantes em busca de paisagens naturais e experiências tranquilas. Entre vilarejos costeiros e cidades históricas, o estado se destaca por oferecer diferentes formas de explorar sua cultura e seu patrimônio natural.

Os destinos que se destacam no Estado são:

Porto de Pedras: município que integra a Rota Ecológica dos Milagres e abriga áreas preservadas.

município que integra a Rota Ecológica dos Milagres e abriga áreas preservadas. Japaratinga: Localizada entre Maragogi e Porto de Pedras, faz parte da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais e é conhecida pelas piscinas naturais e ambiente mais tranquilo.

Localizada entre Maragogi e Porto de Pedras, faz parte da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais e é conhecida pelas piscinas naturais e ambiente mais tranquilo. São Miguel dos Milagres: a cerca de 100 km de Maceió, o destino é famoso por praias tranquilas de águas quentes e cristalinas, como Toque e Marceneiro, além de piscinas naturais.

a cerca de 100 km de Maceió, o destino é famoso por praias tranquilas de águas quentes e cristalinas, como Toque e Marceneiro, além de piscinas naturais. Piranhas: única cidade histórica tombada de Alagoas, às margens do Rio São Francisco, com forte ligação à história do sertão nordestino.

única cidade histórica tombada de Alagoas, às margens do Rio São Francisco, com forte ligação à história do sertão nordestino. Maragogi: um dos principais pólos turísticos do estado, conhecido pelas galés, piscinas naturais formadas a quilômetros da costa durante a maré baixa.

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Bahia

Com uma diversidade de paisagens que inclui litoral e áreas de natureza preservada no interior, a Bahia reúne destinos que refletem a riqueza cultural e histórica do estado. A região combina tradições locais, gastronomia marcante e cenários naturais que atraem visitantes durante todo o ano.

Os destinos que se destacam no Estado são:

Imbassaí: localizada no litoral norte, é famosa pelo encontro do rio Imbassaí com o mar, formando lagoas calmas de água doce cercadas por dunas e coqueirais.

localizada no litoral norte, é famosa pelo encontro do rio Imbassaí com o mar, formando lagoas calmas de água doce cercadas por dunas e coqueirais. Mucugê: situada na Chapada Diamantina, é uma das cidades mais antigas da região e chama atenção pelo seu cemitério histórico de estilo bizantino, considerado um dos mais singulares do Brasil.

situada na Chapada Diamantina, é uma das cidades mais antigas da região e chama atenção pelo seu cemitério histórico de estilo bizantino, considerado um dos mais singulares do Brasil. Mata de São João: no litoral norte baiano, o município reúne alguns dos destinos mais procurados da região e é frequentemente associado ao apelido de Polinésia Brasileira, graças às praias de águas claras, coqueirais e formações de corais.

no litoral norte baiano, o município reúne alguns dos destinos mais procurados da região e é frequentemente associado ao apelido de Polinésia Brasileira, graças às praias de águas claras, coqueirais e formações de corais. Guarajuba: localizada no município de Camaçari, a cerca de 40 km de Salvador, é conhecida pelo planejamento urbano e pela organização das praias.

localizada no município de Camaçari, a cerca de 40 km de Salvador, é conhecida pelo planejamento urbano e pela organização das praias. Praia do Forte: vila turística conhecida por suas piscinas naturais e pela forte presença de projetos de preservação ambiental.

Ceará

O Ceará reúne destinos distribuídos entre o litoral e áreas serranas do interior, com formações naturais como falésias, campos de dunas e regiões de altitude com temperaturas mais amenas, como a Serra de Baturité. O estado mantém uma forte identidade cultural, com destaque para o artesanato e para o forró, presente em festas populares e na programação cultural ao longo do ano.

Os destinos que se destacam no estado são:

Flecheiras: vila conhecida por seu clima tranquilo e pelas piscinas naturais que surgem durante a maré baixa.

vila conhecida por seu clima tranquilo e pelas piscinas naturais que surgem durante a maré baixa. Beberibe: situada a aproximadamente 80 km da capital, abriga as falésias de Morro Branco, formações naturais de cores variadas que se tornaram um dos cenários mais característicos do litoral cearense.

situada a aproximadamente 80 km da capital, abriga as falésias de Morro Branco, formações naturais de cores variadas que se tornaram um dos cenários mais característicos do litoral cearense. Icaraí de Amontada: destino litorâneo procurado por viajantes que buscam contato com a natureza e esportes aquáticos.

destino litorâneo procurado por viajantes que buscam contato com a natureza e esportes aquáticos. Preá: a cerca de 12 km de Jericoacoara, a praia é conhecida pelos ventos constantes que atraem praticantes de kitesurf.

a cerca de 12 km de Jericoacoara, a praia é conhecida pelos ventos constantes que atraem praticantes de kitesurf. Guaramiranga: situada na Serra de Baturité, Guaramiranga se destaca pelas temperaturas mais amenas e pela realização de eventos culturais, como o tradicional festival de jazz e blues.

Espírito Santo

Entre o litoral e a região serrana, o Espírito Santo reúne destinos com características distintas, combinando áreas costeiras com cidades de montanha marcadas pela influência da imigração europeia, especialmente italiana e alemã. O estado também abriga o Pico da Bandeira, localizado na divisa com Minas Gerais, que é o terceiro ponto mais alto do Brasil e um dos principais atrativos para turismo de natureza na região.

Os destinos que se destacam no estado são:

Pedra Azul: localizada no município de Domingos Martins, a formação rochosa integra um parque estadual e é conhecida pela variação de tonalidade ao longo do dia, dependendo da incidência de luz.

localizada no município de Domingos Martins, a formação rochosa integra um parque estadual e é conhecida pela variação de tonalidade ao longo do dia, dependendo da incidência de luz. Domingos Martins: a cerca de 40 km de Vitória, mantém forte influência das colonizações alemã e italiana, visível na arquitetura, gastronomia e eventos culturais.

a cerca de 40 km de Vitória, mantém forte influência das colonizações alemã e italiana, visível na arquitetura, gastronomia e eventos culturais. Itaúnas: situada no norte do estado, a região é marcada por extensas dunas que avançaram sobre a antiga vila, além de reunir praias mais isoladas e forte presença cultural, com destaque para o artesanato local e a tradição do forró.

situada no norte do estado, a região é marcada por extensas dunas que avançaram sobre a antiga vila, além de reunir praias mais isoladas e forte presença cultural, com destaque para o artesanato local e a tradição do forró. Santa Teresa: considerada uma das primeiras cidades fundadas por imigrantes italianos no Brasil, reúne construções históricas e é referência na produção de cafés especiais.

considerada uma das primeiras cidades fundadas por imigrantes italianos no Brasil, reúne construções históricas e é referência na produção de cafés especiais. Guarapari: a cerca de 60 km de Vitória, é um dos principais destinos litorâneos do estado e reúne mais de 50 praias ao longo do seu território.

Goiás

Com destinos que vão de áreas de natureza preservada a cidades com tradição histórica, Goiás oferece diferentes experiências para quem deseja explorar o Centro-Oeste. A região também é conhecida por suas paisagens naturais e pelo turismo de aventura.

Os destinos que se destacam no estado são:

Pirenópolis: cidade histórica conhecida por suas construções coloniais e cachoeiras nos arredores.

cidade histórica conhecida por suas construções coloniais e cachoeiras nos arredores. Cavalcante: município que abriga parte da Chapada dos Veadeiros e concentra comunidades tradicionais, sendo ponto de acesso para algumas das cachoeiras mais altas da região.

município que abriga parte da Chapada dos Veadeiros e concentra comunidades tradicionais, sendo ponto de acesso para algumas das cachoeiras mais altas da região. Alto Paraíso de Goiás: situado a mais de 1.200 metros de altitude, é um dos principais acessos ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e conhecido pela concentração de atrativos naturais.

situado a mais de 1.200 metros de altitude, é um dos principais acessos ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e conhecido pela concentração de atrativos naturais. São Jorge: vila localizada na entrada do parque nacional, funciona como base para trilhas e visitas às principais formações naturais da Chapada.

vila localizada na entrada do parque nacional, funciona como base para trilhas e visitas às principais formações naturais da Chapada. Caldas Novas: abriga uma das maiores estâncias hidrotermais do mundo, com águas naturalmente aquecidas que abastecem hotéis, parques e complexos turísticos.

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Maranhão

O Maranhão reúne destinos que combinam formações naturais singulares e patrimônio histórico, com destaque para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, um dos cenários mais característicos do país. A região também se destaca pela forte herança cultural, especialmente na capital, que concentra um dos maiores conjuntos arquitetônicos coloniais do Brasil.

Os destinos que se destacam no estado são:

Santo Amaro: uma das principais portas de entrada para os Lençóis Maranhenses, com acesso direto a lagoas formadas pelas chuvas entre as dunas.

uma das principais portas de entrada para os Lençóis Maranhenses, com acesso direto a lagoas formadas pelas chuvas entre as dunas. Barreirinhas: principal base turística da região, concentra a maior oferta de infraestrutura e é ponto de saída para passeios pelos rios e pelo parque nacional.

principal base turística da região, concentra a maior oferta de infraestrutura e é ponto de saída para passeios pelos rios e pelo parque nacional. Atins: vila localizada entre o rio e o mar, conhecida pelo acesso a áreas mais isoladas dos Lençóis e pelo perfil mais rústico em comparação a outros destinos da região.

vila localizada entre o rio e o mar, conhecida pelo acesso a áreas mais isoladas dos Lençóis e pelo perfil mais rústico em comparação a outros destinos da região. São Luís: capital do estado conhecida por seu centro histórico e herança cultural, abriga um dos maiores conjuntos de azulejos portugueses fora de Portugal.

Mato Grosso

Com grande extensão territorial e áreas naturais preservadas, Mato Grosso reúne destinos ligados ao ecoturismo e à observação de paisagens típicas do Cerrado e do Pantanal. O estado também desempenha papel estratégico na região Centro-Oeste, conectando diferentes biomas e rotas turísticas.

Os destinos que se destacam no Estado são:

Sinop: localizada no norte do Estado, é um dos principais pólos urbanos da região, com crescimento acelerado impulsionado pelo agronegócio e pela sua posição estratégica no mapa logístico.

localizada no norte do Estado, é um dos principais pólos urbanos da região, com crescimento acelerado impulsionado pelo agronegócio e pela sua posição estratégica no mapa logístico. Cuiabá: uma das capitais mais antigas do Centro-Oeste. Fundada no século XVIII, preserva tradições culturais e culinárias típicas da região, além de ser ponto de acesso para o Pantanal e a Chapada dos Guimarães.

uma das capitais mais antigas do Centro-Oeste. Fundada no século XVIII, preserva tradições culturais e culinárias típicas da região, além de ser ponto de acesso para o Pantanal e a Chapada dos Guimarães. Chapada dos Guimarães: situada a cerca de 60 km de Cuiabá, abriga um parque nacional conhecido por paredões rochosos, cachoeiras e mirantes naturais.

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul reúne destinos ligados ao ecoturismo, com destaque para áreas de águas transparentes, formações naturais e regiões de fácil acesso a partir da capital. O estado também se beneficia da proximidade com o Pantanal, um dos principais biomas do país, consolidando-se como um dos polos de turismo de natureza no Brasil.

Os destinos que se destacam no estado são:

Bonito: conhecido pelas águas cristalinas de rios como o Rio da Prata e o Rio Sucuri, que se destacam pela transparência que permite alta visibilidade durante atividades aquáticas, além de abrigar cavernas e grutas com formações geológicas.

conhecido pelas águas cristalinas de rios como o Rio da Prata e o Rio Sucuri, que se destacam pela transparência que permite alta visibilidade durante atividades aquáticas, além de abrigar cavernas e grutas com formações geológicas. Campo Grande: capital do estado, reúne parques urbanos, áreas verdes e espaços culturais, além de uma cena gastronômica marcada por influências regionais e fronteiriças.

Minas Gerais

Com relevo predominantemente montanhoso e forte presença de cidades históricas, reúne destinos que combinam natureza, tradição e gastronomia reconhecida nacionalmente. O estado também concentra algumas das áreas de maior altitude do Sudeste, além de regiões preservadas com grande oferta de trilhas e cachoeiras.

Os destinos que se destacam no estado são:

Camanducaia: localizada no sul de Minas, abriga o distrito de Monte Verde, a mais de 1.500 metros de altitude, conhecido pelas temperaturas mais baixas da região e pelo perfil de turismo de montanha.

localizada no sul de Minas, abriga o distrito de Monte Verde, a mais de 1.500 metros de altitude, conhecido pelas temperaturas mais baixas da região e pelo perfil de turismo de montanha. Gonçalves: situada na Serra da Mantiqueira, próxima à divisa com São Paulo, é conhecida pelas paisagens de altitude e pela produção local de queijos, cafés e azeites artesanais.

situada na Serra da Mantiqueira, próxima à divisa com São Paulo, é conhecida pelas paisagens de altitude e pela produção local de queijos, cafés e azeites artesanais. Alto Caparaó: na divisa com o Espírito Santo, reúne pequenas propriedades rurais e produção de cafés especiais, além de paisagens de altitude típicas da Serra do Caparaó.

na divisa com o Espírito Santo, reúne pequenas propriedades rurais e produção de cafés especiais, além de paisagens de altitude típicas da Serra do Caparaó. São Roque de Minas: localizada na região da Serra da Canastra, é conhecida por abrigar a nascente do Rio São Francisco e pela produção do tradicional queijo Canastra.

localizada na região da Serra da Canastra, é conhecida por abrigar a nascente do Rio São Francisco e pela produção do tradicional queijo Canastra. Carrancas: no sul do estado, concentra diversos atrativos naturais próximos entre si, como o Complexo da Zilda e a Cachoeira da Fumaça, facilitando roteiros curtos na região.

Pará

Localizado na região Norte, o Pará reúne destinos marcados pela dinâmica dos rios amazônicos, pela influência direta da floresta e por uma das gastronomias mais distintas do país, com ingredientes como tucupi, jambu e açaí em versões típicas da região. O estado também abriga eventos de grande relevância cultural, como o Círio de Nazaré, considerado uma das maiores manifestações religiosas do Brasil.

Os destinos que se destacam no estado são:

Alter do Chão: localizado às margens do rio Tapajós, no município de Santarém, é conhecido pelas faixas de areia que surgem durante o período de seca, formando praias de água doce.

localizado às margens do rio Tapajós, no município de Santarém, é conhecido pelas faixas de areia que surgem durante o período de seca, formando praias de água doce. Salinópolis: um dos principais destinos de praia do Pará, com destaque para a Praia do Atalaia, onde é possível circular de carro na faixa de areia durante a maré baixa.

um dos principais destinos de praia do Pará, com destaque para a Praia do Atalaia, onde é possível circular de carro na faixa de areia durante a maré baixa. Belém: capital paraense, concentra mercados tradicionais como o Ver-o-Peso, um dos maiores mercados a céu aberto da América Latina, e é reconhecida pela culinária local baseada em ingredientes típicos da Amazônia.

Paraná

O Paraná reúne destinos que combinam litoral preservado, áreas naturais e cidades com relevância histórica. O estado também concentra unidades de conservação e formações geológicas conhecidas, além de um litoral relativamente compacto e de fácil acesso a partir da capital.

Os destinos que se destacam no estado são:

Ilha do Mel: área de preservação com limite de visitantes e acesso apenas por barco, reúne trilhas que conectam pontos como o Farol das Conchas e a Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres.

área de preservação com limite de visitantes e acesso apenas por barco, reúne trilhas que conectam pontos como o Farol das Conchas e a Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres. Matinhos: concentra algumas das praias mais urbanizadas do litoral paranaense, com orla estruturada e eventos sazonais durante o verão.

concentra algumas das praias mais urbanizadas do litoral paranaense, com orla estruturada e eventos sazonais durante o verão. Guaratuba: abriga uma das maiores baías do Brasil, além de praias extensas e acesso por balsa a partir de Matinhos.

abriga uma das maiores baías do Brasil, além de praias extensas e acesso por balsa a partir de Matinhos. Pontal do Paraná: abriga diferentes balneários ao longo da orla e funciona como ponto de acesso para ilhas e áreas naturais da região.

abriga diferentes balneários ao longo da orla e funciona como ponto de acesso para ilhas e áreas naturais da região. Ponta Grossa: localizada nos Campos Gerais, é conhecida pelo Parque Estadual de Vila Velha, com formações rochosas esculpidas pela ação do tempo.

Os destinos foram selecionados com base na proporção de propriedades premiadas no Traveller Review Awards 2026 em relação ao total de propriedades elegíveis em cada destino. Os destinos também precisavam ter pelo menos 50 propriedades elegíveis para serem incluídas neste levantamento.

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